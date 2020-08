La Cina: “non siamo d’accordo con gli Stati Uniti nel promuovere l’estensione dell’embargo sulle armi all’Iran”

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin

La Cina esprime la sua inequivocabile opposizione alla proposta illegale in corso degli Stati Uniti per impedire la rimozione di un embargo sulle armi contro l’Iran che dovrebbe scadere a ottobre in linea con una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

“Non siamo d’accordo con gli Stati Uniti nel premere per l’estensione dell’embargo sulle armi contro l’Iran nel Consiglio di sicurezza”, ha detto giovedì all’agenzia di stampa russa Ria Novosti il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin .

“Tutte le disposizioni della risoluzione 2231, comprese le disposizioni pertinenti in materia di embargo sulle armi, dovrebbero essere attuate sul serio”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti hanno iniziato a violare la risoluzione nel 2018 lasciando il Piano d’azione globale congiunto (JCPOA), un accordo nucleare del 2015 tra Iran e potenze mondiali – inclusa la Cina – che la risoluzione ha approvato.

Ha poi aggravato il suo assalto alla ratifica del Consiglio di Sicurezza, decretandonuovamente le sanzioni che il JCPOA aveva revocato e minacciando altri paesi dal mantenere i loro doveri secondo l’accordo storico.

Attualmente, Washington sta cercando di fare ancora un altro passo contro la risoluzione costringendo il Consiglio ad estendere l’embargo sulle vendite di armi convenzionali all’Iran che scadrà il 18 ottobre sotto il JCPOA.

Pompeo contro l’Iran

Il funzionario cinese ha ricordato le recenti osservazioni di Mike Pompeo, in cui il segretario di stato americano aveva detto che Washington presenterà una risoluzione sulla potenziale estensione del divieto di armi al Consiglio di sicurezza la prossima settimana.

Wang è stato anche avvisato di una minaccia emessa da Washington che avrebbe tentato di forzare uno “snapback” di tutte le sanzioni delle Nazioni Unite contro Teheran se i suoi tentativi di prolungare il divieto di armamento non fossero riusciti a produrre risultati.

Il portavoce ha dichiarato in risposta che “la Cina sostiene fermamente l’autorità della risoluzione del Consiglio di sicurezza e l’efficacia del PACG”.

“La Cina continuerà a lavorare con le parti interessate e la comunità internazionale per mantenere la risoluzione JCPOA e [il] Consiglio di sicurezza, sostenere il multilateralismo e promuovere la risoluzione politica e diplomatica della questione nucleare iraniana”, ha aggiunto.

Le sue osservazioni sono arrivate in mezzo a forti indicazioni secondo cui la Cina e la Russia, un altro sostenitore del JCPOA, che allo stesso modo respinge in modo tondo i tentativi degli Stati Uniti di minare l’accordo, porranno il veto alla risoluzione di Washington sull’embargo sulle armi.

Ancora una volta la Cina e la Russia fanno blocco nel sostenere le stesse posizioni al CSU dell’ONU in difesa del buon diritto dell’Iran a non essere sanzionato dagli Stati Uniti.

La Cina a sua volta ha appena sottoscritto un accordo di cooperazione con l’Iran di 25 anni per investimenti in infrastrutture nel paese persiano e per intercambio commerciale per un importo stimato in 400 miliardi $.

Questo accordo vanifica i ripetuti tentativi di Washington di isolare l’Iran nel contesto internazionale.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago