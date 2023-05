La Cina ‘non parla’ con gli Stati Uniti

L’assistente del segretario di Stato per gli affari di sicurezza indo-pacifico, Eli Ratner, riferisce che dopo l’incontro ad alto livello a Vienna, i funzionari cinesi stanno rifiutando telefonate, incontri, qualsiasi dialogo con funzionari statunitensi.

“ Sia a livello del Segretario di Stato, del Segretario alla Difesa Austin, del Joint Chiefs of Staff Mike Milley, del Comandante del Comando Indo-Pacifico Ammiraglio John C. Aquilino, del Sottosegretario alla Difesa Michael Chase, o di un altro civile o in uniforme, le richieste di dialogo degli Stati Uniti sono state respinte o sono rimaste senza risposta “, ha detto Ratner.

Nota: Si comprende da questi e da molti altri indizi che le autorità della Cina sono stanche della doppiezza e dell’ipocrisia dei politici di Washington che, a parole fanno dichiarazioni accomodanti, ma di fatto stanno istigando Taiwan ad armarsi con armi USA per fronteggiare la Cina e per entrare in conflitto.

Non basta l’invio approvato dall’Amministrazione Biden di circa 350 milioni di dollari in armamenti a Taiwan, ma le sanzioni decretate da Washington contro le società di alta tecnologia cinese sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Cina si ripromette di rispondere con la stessa moneta.

fonte: Politico

Traduzione e nota: Luciano Lago