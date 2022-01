La Cina mette sull’avviso il Giappone: se interferite su Taiwan sarete un nostro obiettivo

Pechino avverte che qualsiasi avamposto statunitense e giapponese che interferisca nella questione di Taiwan sarà preso di mira dall’esercito cinese.

Tra le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti su Taiwan, il quotidiano di stato cinese The Global Times , in un nuovo rapporto pubblicato sabato, ha affrontato il recente incontro virtuale tenutosi venerdì tra i rappresentanti degli Stati Uniti e del Giappone.

In questo incontro, i ministri degli Esteri di entrambi i paesi hanno affrontato la presunta minaccia proveniente dalla Cina e hanno chiesto di lavorare insieme per scoraggiare e, “se necessario, rispondere alle attività destabilizzanti” nella regione.

“Il Giappone ha consegnato di fatto il suo territorio all’esercito americano come avamposto per l’intervento nello Stretto di Taiwan ” , ha dichiarato il Global Times, avvertendo che qualsiasi avamposto che interferisce nella questione dell’isola sarà preso di mira dall’esercito cinese .

Il Giappone e gli Stati Uniti convengono di rafforzare i loro sistemi di difesa in materia di sicurezza marittima, terrestre, spaziale e informatica di fronte alle tensioni con Cina e Russia.

Secondo la fonte, Washington e Tokyo non vogliono vedere la riunificazione della Cina e hanno sempre fatto del loro meglio per creare ostacoli, ma finora non hanno avuto successo poiché la Cina si è rapidamente rafforzata.

Flotta cinese nel mare sud Cina

La Cina, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio, ha più volte esortato gli Stati Uniti a rispettare il principio della “unica Cina ” e a porre fine a tutti i suoi legami economici e militari con il governo autonomo del Paese.

Allo stesso modo, Pechino ha più volte denunciato le provocazioni di Washington e Tokyo e la loro posizione nei confronti dell’attuale governo separatista di Taipei. Per questo motivo avverte di essere pronta ad andare in guerra se cercheranno di proclamare l’autonomia dell’isola.

Nota: Il Giappone,che ha subito le bombe atomiche dagli USA nel corso dell’ultima guerra, dimostra di non aver appreso le lezioni della Storia e si lascia coinvolgere nella campagna contro la Cina per servire gli interessi di Washington.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago