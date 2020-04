La Cina invia in Iran voli cargo di medicinali e attrezzature sanitarie

da Redazione

Due aerei di aiuti cinesi sono arrivati in Iran per aiutare il paese a superare l’epidemia di coronavirus

BEIRUT, LIBANO (14:25) – L’ambasciatore iraniano in Cina Mohammad Kashwarzadeh ha annunciato sabato che i primi due aerei di soccorso cinesi sono arrivati stasera a Teheran.

I due aerei cinesi contenevano forniture mediche come maschere e guanti, insieme a medicinali e altri materiali sanitari per aiutare l’Iran a superare l’epidemia di coronavirus che ha ucciso oltre 3.000 persone nella Repubblica islamica.

Finora il governo cinese ha fastto partire 28 voli cargo da Pechino, Shanghai e Guangzhou diretti verso l’Iran, ha affermato l’ambasciatore iraniano.

Il ministero della sanità iraniano ha annunciato oggi che ci sono 2.560 nuove infezioni e 158 morti a causa dell’epidemia di coronavirus nel paese. L’Iran ha registrato un totale di 55.743 casi di coronavirus e 3.452 decessi per malattia.

Aiuti cinesi all’Iran per il coronavirus

Gli USA hanno rifiutato di adottare una sospensione delle sanzioni verso l’Iran, il Venezuela ed altri paesi, in occasione della pandemia del coronavirus, come era stato richiesto in sede ONU dal segretario generale Antonio Guterres.

Sembra chiaro che gli Stati Uniti, con la complicità dei paesi europei, stanno cercando di piegare la resistenza dell’Iran mediante la diffusione della pandemia fra la popolazione iraniana con un sempre maggiore numero di vittime e di infettati. Questo metodo, che è già stato qualificato come cinico e inumano da vari osservatori internazionali, dimostra quale sia il livello di inciviltà e di indifferenza ai valori etici dell’Amministrazione di Washington.

https://www.almasdarnews.com/article/two-chinese-aid-planes-arrive-in-iran-to-help-country-overcome-coronavirus-outbreak/

Fonte: AL Masdar News

Traduzione e nota: Luciano Lago