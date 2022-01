La Cina interviene in Kazakistan

di Strategika 51

In Kazakistan, il punteggio è tre volte tra quattro attori.

La Russia a capo della CSTO (Collective Security Treaty Organization) di cui il Kazakistan è paese membro è intervenuta militarmente. L’altro Paese che è intervenuto in Kazakistan è la Repubblica popolare cinese.

Sono stati gli esperti cinesi di telecomunicazioni e guerra informatica a fornire una solida assistenza alle autorità e alle forze di sicurezza kazake nel bloccare i servizi Internet e nel filtrare le reti di telefonia mobile.

La Russia e altri due paesi dell’Asia centrale membri della CSTO hanno il compito di smantellare o almeno neutralizzare le potenti reti rivoluzionarie create all’interno dei servizi di intelligence e dell’alto comando delle forze armate kazake.

Il paese rimane sotto coprifuoco e la legge marziale è de facto emanata in diverse città del Kazakistan. Le forze di sicurezza sono incaricate di sparare senza preavviso contro i rivoltosi armati. Secondo fonti kazake, più di 4.400 persone, compresi gli stranieri, sono state arrestate in Kazakistan dall’inizio dell’insurrezione. Nell’insurrezione sono coinvolti il ​​capo dei servizi speciali del Kazakistan e alti ufficiali delle forze armate.

Molto più che in Ucraina o addirittura in Georgia, questa volta la Russia ha messo il pacchetto di misure evitando il più possibile di pubblicizzare il suo pronto e decisivo coinvolgimento in Kazakistan. Le forze russe sono assistite da truppe provenienti da Armenia, Bielorussia e Tagikistan.

La Cina, che ha enormi interessi in Kazakistan, ha avuto l’opportunità di testare le sue capacità di contrasto alla guerra informatica in condizioni di guerra ibrida di fase I su una scala nazionale di 2.724.900 chilometri quadrati e divieto di rete. È una ripetizione in scala ridotta di ciò che è probabile che accada su scala più ampia in un futuro molto prossimo.

Paracadutisti russi

Nota: La collaborazione fra le due potenze, Russia e Cina, viene messa in campo e diventa operativa in una area strategica del continente asiatico per fronteggiare un tentativo di destabilizzazione di un paese chiave. Risulta superfluo osservare quali siano le centrali che hanno dato vita all’operazione di destabilizzazione in Kazakistan e che hanno forti interessi a trascinare il paese asiatico in una situazione di tipo ucraino. Sufficiente vedere da quale parte arrivano le reazioni di condanna dell’intervento delle forze russe /CSTO, ovvero da Washington, Londra, Bruxelles ed altre capitali dell’Occidente. Putin con il suo intervento ha rotto il giocattolo delle “rivoluzioni colorate” e chi le manovra da dietro il sipario dovrà tenerne conto.

fonte: https://strategika51.org

Traduzione: Luciano Lago