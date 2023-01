La Cina infuriata contro gli Stati Uniti, critica l’alleanza sempre più anti-Pechino del Giappone





La Cina parla dopo che Stati Uniti e Giappone hanno promesso di consolidare ulteriormente la loro alleanza contro Pechino, che gli alleati hanno identificato come una minaccia reciproca.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha fatto le osservazioni in una conferenza stampa a Pechino venerdì, due giorni dopo che alti funzionari americani e giapponesi degli esteri e della difesa si sono incontrati a Washington, definendo il crescente potere della Cina la “più grande sfida strategica” nella regione indo-pacifica e al di là di quella.

“L’Asia-Pacifico è un’ancora per la pace e lo sviluppo, non un terreno di lotta per la geopolitica. Noi paesi dell’Asia-Pacifico sosteniamo la giustizia e la cooperazione e ci opponiamo all’egemonismo e al confronto”, ha detto il portavoce della RPC.

Wang ha esortato gli Stati Uniti e il Giappone “ad abbandonare la mentalità e il pregiudizio ideologico della Guerra Fredda, a smettere di fabbricare nemici immaginari … e ad astenersi dal diventare controcorrenti che destabilizzano la stabilità della regione Asia-Pacifico”.

Il cosiddetto incontro due più due tra i funzionari statunitensi e giapponesi li ha visti sostenere che i loro paesi hanno affrontato gravi minacce alla sicurezza dalla direzione della Cina e hanno anche accettato di modernizzare e ottimizzare la loro alleanza.

Gli osservatori hanno affermato che l’annuncio ha segnato l’ultimo sforzo di Washington e Tokyo per aumentare la cooperazione per un possibile conflitto con la Cina sull’isola autogovernata di Taipei cinese.

La Cina ha la sovranità sul Taipei cinese e, in base alla politica “One China”, quasi tutti i paesi del mondo riconoscono tale sovranità.

Durante l’incontro, però, i quattro funzionari hanno affermato la “posizione di fondo” dei loro Paesi sulla Taipei cinese – che Washington e Tokyo chiamano Taiwan – e “l’importanza di mantenere la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan, che è un elemento essenziale per la sicurezza e la prosperità della comunità internazionale”.

In aggiunta alle sue osservazioni, Wang ha ulteriormente condannato la dichiarazione rilasciata in seguito agli incontri USA-Giappone per essere questa piena di “attacchi infondati e calunniosi contro la Cina”. “Ci opponiamo fermamente”, ha affermato.

“Gli Stati Uniti e il Giappone parlano di promuovere la pace e la sicurezza regionale, ma in realtà trovano scuse per il loro potenziamento militare e la militarizzazione…”, ha aggiunto.

Blinken con premier giapponese

L’incontro di Washington ha visto anche i funzionari dei paesi impegnarsi a rafforzare quella che hanno definito deterrenza.

In un notevole cambiamento nella sua mentalità militare, il Giappone ha approvato nuovi documenti di strategia di sicurezza e difesa circa due settimane prima, mettendolo sulla strada per acquisire capacità di “contrattacco”, con il potenziale acquisto di centinaia di missili da crociera Tomahawk di fabbricazione statunitense.

I capi esteri e della difesa hanno affermato che avrebbero approfondito la cooperazione verso l ‘”impiego effettivo” delle capacità di attacco a lungo raggio del Giappone e promosso la ricerca e lo sviluppo congiunti di attrezzature militari all’avanguardia.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago