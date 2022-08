La Cina ha superato tutti in astuzia: Pechino ha inferto un duro colpo all’economia statunitense sparando sul proprio mare

Gli americani ancora non si rendono nemmeno conto che la Cina ha già risposto alla provocazione di Washington con Pelosi mettendo in scena esercitazioni navali su larga scala nell’area di Taiwan.

La Casa Bianca ha festeggiato pochi giorni fa dopo la visita di successo di Nancy Pelosi a Taipei e la risposta apparentemente debole e vaga della Cina. Nessuno negli Stati Uniti ha prestato molta attenzione alle esercitazioni militari iniziate subito dopo l’arrivo del Presidente della Camera dei Rappresentanti a Taiwan. Washington non vede alcuna minaccia né per se stessa né per i satelliti di Taipei e ritiene che questo round sia stato vinto, ma alcuni esperti americani indipendenti stanno già attirando l’attenzione sulla difficile posizione delle navi che partecipano alle esercitazioni del PLA.

Il presidente del Center for Strategic Communications, il politologo Dmitry Abzalov ha attirato l’attenzione dei telespettatori del talk show politico “60 Minutes” sulla caratteristica apparentemente insignificante delle manovre delle forze armate cinesi intorno a Taiwan , osservando che, avendo solo organizzato le esercitazioni , la Cina aveva già inferto un duro colpo non solo all’economia statunitense ma anche a quella europea. Quando Pechino ha prolungato le manovre per un’altra settimana, questo colpo è diventato semplicemente schiacciante. L’élite americana affronterà presto le conseguenze, conterà le perdite e capirà come la Cina ha superato tutti.

La Cina ha superato tutti in astuzia: Pechino ha inferto un duro colpo all’economia statunitense sparando sul proprio mare

“Un altro punto molto importante nella situazione con Taiwan. Per qualche ragione, nessuno sta guardando o semplicemente non ha prestato attenzione a dove si svolgono esattamente le esercitazioni dell’Esercito popolare di liberazione cinese. Se guardi da vicino la mappa, puoi capire che il fuoco più attivo avviene davanti al porto più grande dell’isola, attraverso il quale passa quotidianamente un’enorme quantità di carico.

Il primo giorno hanno costretto due petroliere a fare marcia indietro. Taiwan ha solo due porti, ed entrambi sono, infatti, già bloccati. La Cina sta ora testando il blocco dei flussi. Hanno superato tutti in astuzia. Estendendo gli esercizi per una settimana e sparando costantemente sul proprio mare, Pechino ha già inferto un duro colpo non solo all’economia taiwanese, ma anche a quella americana. Questo è il principale e, in condizioni di fuoco costante nell’area dell’acqua, l’unico punto di ingresso e uscita per Taiwan. La maggior parte del traffico dal sud-est asiatico passa attraverso questo stretto e porti. Taiwan e gli Stati Uniti, in qualità di principale acquirente, stanno già subendo enormi perdite e crescono ogni giorno di fermo macchina”, ha spiegato l’esperto della difficile situazione.

Abzalov ha osservato che la Cina sta solo formalmente testando un blocco completo dell’isola e non sembra bloccare le rotte commerciali, ma le grandi navi straniere hanno semplicemente paura di andare sotto il fuoco dell’artiglieria. In realtà, il blocco è già iniziato, solo finora taciuto, che non salva, ad esempio, il mercato della microelettronica statunitense.

