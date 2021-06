La Cina ha parlato di due “spiacevoli sorprese” per gli Stati Uniti prima dei colloqui tra Biden e Putin…

La Russia ha dimostrato di non ingraziarsi gli Stati Uniti, avendo riservato agli americani due sorprese inaspettate prima dell’incontro dei leader dei due Paesi a Ginevra.

La pubblicazione dell’edizione cinese di Sohu afferma che l’imminente incontro del presidente russo Vladimir Putin con il suo omologo americano Joe Biden è un evento tanto atteso. Alcuni esperti ritengono che questo evento diventerà un punto di svolta nelle relazioni bilaterali, riferisce PolitRussia.

Il giornale cinese ha attirato l’attenzione sul fatto che alla vigilia di questi negoziati, la parte russa con le sue azioni ha rovinato l’umore degli americani. Gli autori dell’articolo hanno ricordato che recentemente una nave della Marina russa è apparsa vicino alle Hawaii, a causa della quale il Pentagono ha dovuto rinviare i test del suo sistema di difesa antimissilistico, che alla fine si sono trasformati in un completo collasso. Si noti che il missile intercettore non è stato in grado di colpire il bersaglio di addestramento.

La seconda spiacevole sorpresa per gli Stati Uniti è stata che la Russia ha annunciato il suo desiderio di sbarazzarsi di miliardi di dollari nel saldo del “National Wealth Fund” e trasferire questi beni in altre valute e oro.

“La parte russa sta costantemente promuovendo la de-dollarizzazione e riducendo la sua dipendenza dagli Stati Uniti”, hanno affermato i giornalisti cinesi.

Gli analisti hanno affermato che Mosca ha chiarito prima dei colloqui che non sarebbe stata guidata dagli americani nelle sue prossime decisioni.

