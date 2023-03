La Cina ha esaurito la pazienza con gli Stati Uniti?

di Markku Siira

Come riporta il Wall Street Journal, il presidente cinese Xi Jinping è stato ” insolitamente esplicito nel criticare la politica statunitense e incolpare la repressione di Washington contro la Cina per le recenti sfide che il suo paese deve affrontare “.

” L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, ha condotto una campagna di isolamento, blocco e repressione contro di noi, che ha posto sfide serie e senza precedenti allo sviluppo del nostro Paese”, ha detto Xi, secondo i media statali cinesi lunedì .

I commenti di Xi sono un cambiamento insolito per un leader che si è generalmente astenuto dal criticare direttamente gli Stati Uniti nelle sue dichiarazioni pubbliche. D’altra parte, durante il suo lungo mandato, Xi ha mostrato un crescente pessimismo sui rapporti tra l’Occidente e le maggiori potenze dell’Est.

Le accuse secondo cui gli Stati Uniti hanno soffocato lo sviluppo della Cina negli ultimi cinque anni facevano parte di un discorso che Xi ha tenuto ai membri del massimo organo consultivo politico cinese, la sessione legislativa annuale a Pechino.

I media statunitensi ritengono che riferendosi agli Stati Uniti in termini carichi di connotazioni dell’era della Guerra Fredda, il leader cinese stia continuando la retorica nazionalista che funzionari di rango inferiore e media statali hanno usato per criticare Washington negli ultimi anni.

Secondo il presidente Biden, gli Stati Uniti competono con la Cina, ma non vogliono il conflitto. Allo stesso tempo, persistono tensioni bilaterali sul commercio, la tecnologia, l’influenza geopolitica e l’operazione militare della Russia in Ucraina.

Missili cinesi

Mentre l’amministrazione Biden può dire che non vuole il conflitto, la strategia di sicurezza nazionale aggiornata sottolinea la “rivalità storica tra democrazie e autocrazie”, che, insieme ad altre dichiarazioni degli Stati Uniti, è stata interpretata in Cina come un segno che Washington sta cercando di sostituire il regime socialista di Pechino con un regime fantoccio filo-occidentale.

Come nel caso di Russia e Ucraina, Washington accoglierebbe sicuramente con favore una nuova guerra per procura che attirerebbe l’attenzione dei media sulla Cina: è stato suggerito che Taiwan, il Giappone o persino l’Australia cercheranno di essere manipolati per intraprendere una vera guerra contro la Cina.

Le autorità cinesi hanno a lungo messo in guardia gli Stati Uniti contro il cosiddetto “pensiero da guerra fredda”, ma la risposta americana è che la retorica di Xi nei confronti dell’amministrazione Biden sta iniziando ad assumere accenti simili.

Il presidente cinese sembrava fare un punto simile, ad esempio, durante il suo vertice di novembre con Joe Biden. All’epoca, il signor Xi disse che ” la repressione e la moderazione non faranno che rafforzare la volontà e il morale del popolo cinese “.

I portavoce ufficiali del ministero degli Esteri cinese, che spesso si rivolgono ai giornalisti stranieri con toni aspri durante i briefing regolari, hanno ripetutamente utilizzato un linguaggio simile. Secondo il nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, “ il conflitto è inevitabile se Washington non cambia approccio ”.

Già lo scorso ottobre, Xi ha inviato un cupo messaggio ai suoi compagni al congresso del partito, affermando che “i tentativi esterni di sopprimere e contenere la Cina potrebbero intensificarsi in qualsiasi momento”. All’epoca gli Stati Uniti non venivano menzionati direttamente, ma sembra che la pazienza del regime cinese con le provocazioni e la guerra commerciale sia finalmente giunta al termine.

fonte: Eurosynergies

Traduzione: Gerard Trousson