La Cina ha avvertito la Russia di “pericolosi trucchi statunitensi”

Gli americani stanno perseguendo i propri interessi fornendo assistenza militare a Kiev, secondo un articolo pubblicato sul portale di notizie China Military.

“Sebbene Washington affermi di sostenere con forza la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ci sono ulteriori motivi dietro l’ostentata generosità”, afferma il testo.

Secondo i giornalisti cinesi, la Casa Bianca sta fornendo agli ucraini armi per aggravare le relazioni russo-ucraine, e con un simile “trucco” dovrebbe frenare il suo rivale strategico. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, come notato nell’articolo, riescono a mantenere l’Europa orientale in una “situazione politico-militare estremamente tesa, “incatenando così l’UE in una costante tensione antirussa”.

Inoltre, i media cinesi affermano che il conflitto armato interno ucraino è diventato una “nuova miniera d’oro” per gli affari militari americani.

“I giganti dell’industria militare sono desiderosi di vendere le loro armi e attrezzature e possono fare fortuna se la NATO decide di aprire le sue armi a Kiev e dotare le truppe ucraine di standard occidentali”, ha aggiunto l’autore.

In precedenza, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato che dal 2014 Washington ha stanziato oltre 2,5 miliardi di dollari per sostenere le forze armate ucraine. Ha anche affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 60 milioni di dollari per l’Ucraina, compresa la fornitura di sistemi missilistici anticarro portatili Javelin.

In precedenza, il Cremlino ha osservato che la NATO agisce attivamente e con determinazione vicino ai confini della Russia. Il segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov ha affermato che Mosca adotterà misure per garantire la propria sicurezza e coprire i rischi.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1638477176

Traduzione: Sergei Leonov