La Cina farà scoppiare le illusioni gonfiate della NATO

di Natascia Wright

Con ogni probabilità la situazione si inasprirà ancora di più perché la NATO non può fermare il suo doloroso percorso guerrafondaio e condurre guerre senza fine.

Viviamo davvero in tempi turbolenti. Volumi vitali della storia vengono scritti proprio davanti ai nostri occhi.

Potresti aver notato che “Dr Doom” sta inviando ancora una volta messaggi di sventura. Fortune ha riferito ad aprile che Nouriel Roubini (aka Dr Doom) mette in guardia contro una dolorosa stagflazione causata da una nuova guerra fredda con la Cina e dalla balcanizzazione dell’economia globale.

Al Jazeera ha anche riferito delle opinioni negative di Roubini, dicendo: “il mondo è diretto verso tempi bui nei prossimi 20 anni”.

Non c’è da stupirsi che il dottor Doom, che è balzato alla celebrità finanziaria prevedendo una catastrofe economica nel 2008, stia ora avvertendo il mondo che il conflitto tra Stati Uniti e Cina sta ribollendo, e sicuramente non solo nell’area economica.

Tuttavia, la situazione globale è così spaventosamente grave che sicuramente crescerà in una doppia recessione per una pletora di altri fattori, nonché per i sentimenti prevalenti nel Pentagono che prevedono un’imminente guerra con la Cina.

Stiamo vivendo tempi veramente turbolenti. Ci sono innumerevoli cose politicamente cruciali che accadono a livello globale che sconvolgono la mente. Se si ricordano gli eventi solo questo gennaio, quando Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, ha visitato il Giappone e la Corea, si può percepire, per parafrasare Shakespeare, “qualcosa di marcio bolle nello stato del NATOstan”.

Nel corso di entrambe le fugaci visite, Stoltenberg si è impegnato a promuovere le relazioni bilaterali a causa delle sfide storiche che la NATO sta affrontando, come la guerra in Ucraina. Ha poi vantato che la Nato ha già istituito uffici di collegamento a livello globale, i principali a New York e Vienna, e particolarmente indicativo è quello in Ucraina. Alla sua fondazione all’inizio della Guerra Fredda nel 1949, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico comprendeva 12 nazioni istituite per volere degli Stati Uniti. Il blocco militare ora comprende 31 membri e si sta sempre più nominando con un ruolo globale.

Come promemoria, la NATO ha già uffici di collegamento permanenti nei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania , Slovacchia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. La proposta di un ufficio in Giappone ha causato notevole agitazione.

La NATO afferma di basarsi sul diritto degli Stati di determinare la propria politica estera e di esercitare l’autodifesa collettiva. Nonostante le alte pretese di sostenere i “valori democratici”, l’alleanza militare dominata dagli Stati Uniti ha armato con forza un certo numero di paesi affinché si unissero senza che le loro popolazioni esercitassero un mandato democratico organizzando referendum.

Alla NATO piace trasformare i suoi presunti alleati in nani geopolitici tenuti sotto tiro, indipendentemente dalle loro dimensioni o geografia. Le affermazioni del blocco militare – secondo cui l’apertura di un ufficio di collegamento regionale nell’Asia orientale è semplicemente un indicatore del cambiamento del contesto di sicurezza globale – suonano eufemiste.

Alcuni analisti politici hanno osservato che se la NATO si insinua negli affari asiatici, probabilmente avvicinerà ancora di più la Russia e la Cina. Ironia della sorte, l’espansionismo del blocco militare guidato dagli Stati Uniti porta con sé profezie che si autoavverano. L’insicurezza globale di cui mette in guardia incessantemente è di sua stessa percezione e creazione.

Tuttavia, Pechino è pienamente consapevole che se la NATO mette la testa nella bocca di una tigre accovacciata, un giorno potrebbe essere morsa.

La NATO ha già brutalmente provocato la guerra in Ucraina, ma ora il veicolo militare guidato dagli Stati Uniti vuole espandersi in Estremo Oriente. La sua premurosa attenzione al Giappone è particolarmente allarmante data la vile storia dell’aggressione genocida giapponese nei confronti della Cina.

Questa è una spina tossica per la Cina conficcata in Asia e sarà quindi estratta, secondo il Global Times. Il notiziario può essere visto come un riflesso del pensiero della leadership politica di Pechino. I cinesi sono quindi pienamente consapevoli delle spine invadenti della NATO e non andranno sonnambuli verso il disastro.

Il Global Times ha continuato: “Il Giappone non dovrebbe dimenticare che mentre la Restaurazione Meiji lo ha reso più ricco e più forte, ha anche portato all’occidentalizzazione del Giappone e alla sua politica di lasciare l’Asia ed entrare in Europa, che un tempo ha reso estremamente forte il desiderio di impero . La follia di perseguire l’egemonia e la sfera di influenza asiatiche l’ha portata a diventare un demone guerrafondaio militarista, che ha portato un profondo disastro ai paesi asiatici.

Inoltre, l’editoriale del Global Times avvertiva: “Il Giappone vuole introdurre la NATO in Asia per la sua sicurezza. Tuttavia, la sicurezza del Giappone non può mai essere raggiunta facendo affidamento sul sostegno militare degli Stati Uniti o della NATO. Infatti, più strettamente il Giappone coopererà militarmente con gli Stati Uniti o la NATO, meno otterrà la sicurezza che desidera e meno sarà in grado di cambiare la sua immagine di nano geostrategico”.

Non ti piace il modo in cui Pechino chiama pane al pane della NATO? “Le acque reflue della Guerra Fredda”, è il modo in cui il Global Times si riferiva al blocco militare guidato dagli Stati Uniti.

E tutto ciò è in perfetta sintonia con le visioni sempre più sprezzanti di Mosca della NATO come minaccia alla sicurezza mondiale.

Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno istigato la stragrande maggioranza (80%) dei circa 200 conflitti armati che si stima siano avvenuti a livello globale dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 2001. Se includiamo il dopo l’11 settembre decenni fino ad oggi, la responsabilità americana per la violenza globale potrebbe raggiungere il 90-95%. E questo per una nazione la cui popolazione è solo il 4,25% del globo. Quanto è assolutamente nefasto e condannabile quell’odioso record?

Vogliamo ora citare qualche significativa matematica militare? The Economist riporta una ricerca che confronta la potenza militare degli Stati Uniti con quella della Cina. Il budget militare degli Stati Uniti è quattro volte superiore a quello della Cina. Ma la Marina cinese ha superato la Marina degli Stati Uniti come la più grande al mondo intorno al 2020. Il Pentagono continua a usare eufemismi, come considera la Cina una “sfida di ritmo”.

Il dilemma che sembra esasperare i comandanti militari occidentali è se la Cina possa continuare sulla stessa strada ed espandere la sua capacità militare per sfidare l’egemonia statunitense, o se il potere relativo della Cina stia raggiungendo il suo apice. L’industria cantieristica richiede investimenti esorbitanti poiché richiede una base industriale in forte espansione. Il dilemma per gli Stati Uniti è la stagnazione economica e il numero delle sue navi da guerra sta diminuendo, in contrasto con un forte aumento del numero di navi cinesi.

Unità navali cinesi

Per quanto riguarda il numero totale di navi militari da portaerei a sottomarini, fregate e cacciatorpediniere, la Cina supera gli Stati Uniti con un rapporto di 390:296. Si prevede che la Cina avrà 400 navi da guerra nei prossimi due anni, mentre il numero di quelle americane scenderà a circa 290. Quelle cadute in obsolescenza saranno cancellate. Il vantaggio cinese deriva dall’avere la più grande industria cantieristica del mondo. Circa il 44% di tutte le navi costruite in tutto il mondo nel 2021 provenivano da cantieri cinesi.

La Cina e le sue forze militari sono attualmente completamente concentrate su Taiwan, mentre le forze statunitensi sono sparse in tutto il mondo in oltre 800 basi a causa di insostenibili ambizioni egemoniche. La Cina si è impegnata a reclamare Taiwan, se necessario, con la forza, quindi le tensioni sono alte da entrambe le parti.

Il tempo però gioca a favore di Pechino.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago