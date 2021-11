La Cina esprime il suo forte sostegno alla Siria di fronte alle interferenze straniere





La Cina ha ribadito venerdì il suo impegno a sostenere la Siria di fronte a qualsiasi ingerenza straniera negli affari interni del Paese arabo.

Damasco, 5 novembre (SANA) Il presidente Bashar al-Assad ha tenuto una conversazione telefonica con il suo omologo cinese, Xi Jinping, durante la quale hanno discusso di strette relazioni bilaterali e dei modi per espanderle.

Entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di sviluppare queste relazioni e, in questo senso, Al-Assad ha ritenuto che il rapporto con il gigante asiatico sia essenziale per sostenere il popolo siriano nella sua fermezza contro il terrorismo internazionale, e di fronte al blocco che colpisce vari aspetti della loro vita.

Al-Assad: la Siria è interessata ad aderire alla Belt and Road Initiative, che è un percorso per l’economia e lo sviluppo

Ha ribadito l’interesse della Siria nello sviluppo dei legami tra le istituzioni governative nei due paesi, in particolare con il miglioramento della situazione della sicurezza nella maggior parte delle regioni siriane.

Al-Assad ha espresso il desiderio della Siria di aderire alla Belt and Road Initiative che costituisce un percorso per rilanciare l’economia e lo sviluppo, oltre ad essere un nuovo modo di collegare i paesi per collegare il destino comune dei popoli e l’umanità.

Al-Assad: il popolo siriano è grato alla Cina per il suo sostegno nell’affrontare il terrorismo e il blocco

Ha espresso la gratitudine del popolo siriano per il sostegno politico di Pechino nei forum internazionali, confermando l’impegno della Cina per il diritto internazionale e la pace nel mondo.

“Elogiamo gli sforzi che la Cina sta compiendo per preservare l’integrità territoriale della Siria e fermare la guerra terroristica contro di essa, e ringraziamo il presidente cinese per i grandi aiuti umanitari che il suo Paese ha fornito al popolo siriano per alleviare le sue sofferenze dovute al terrorismo e terrorismo. blocco “, ha detto al-Assad durante la loro conversazione.

Ha sottolineato che la Siria è determinata a liberare l’intero territorio dai terroristi e dagli eserciti stranieri occupanti, e parallelamente continuerà il processo di dialogo tra i partiti politici senza interferenze straniere fino al raggiungimento della piena stabilità.

Xi Jinping: l’amicizia tra Siria e Cina si rafforza nonostante le maree internazionali

Da parte sua, il presidente cinese ha ritenuto che l’amicizia tra Cina e Siria sia radicata nella storia. “La Siria è uno dei primi Paesi arabi a stabilire relazioni diplomatiche con la Cina, ed è uno dei Paesi che ha proposto la bozza di risoluzione per il ripristino della sede legittima della Cina alle Nazioni Unite”, ha spiegato.

Ha osservato che, durante i 65 anni dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, le relazioni bilaterali resistono alle maree internazionali e l’amicizia tra i due paesi si rafforza con il passare del tempo.

Il Governatore ha sottolineato che entrambi i paesi aderiscono al principio di non ingerenza negli affari interni, rifiutano l’egemonia e la politica di potere e preservano gli interessi comuni.

Ha sottolineato che il suo paese è pronto a rafforzare la cooperazione e realizzare più risultati congiunti, oltre a ribadire un forte sostegno agli sforzi siriani per la ricostruzione e lo sviluppo, accogliendo favorevolmente la partecipazione della parte siriana all’iniziativa Belt and Road.

Pechino sostiene la lotta dei siriani per difendere la loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale, rifiuta categoricamente l’interferenza di forze esterne negli affari interni della Siria e sollecita l’immediata revoca delle sanzioni e del blocco economico imposti alla Siria, ha sottolineato.

Forze cinesi pronte ad intervenire in Siria in aiuto di Damasco

Xi Jinping: il popolo siriano combatte l’egemonia con inflessibile determinazione

Egli ha ritenuto che, dall’inizio della guerra contro la Siria, il popolo siriano abbia condotto la lotta contro l’egemonia con incrollabile determinazione, e abbia ottenuto una vittoria nella sua battaglia contro il terrorismo, e abbia iniziato la ricostruzione del proprio Paese, ed ha espresso la sua fiducia che questo città supererà tutte le sfide.

La Cina è interessata a migliorare la cooperazione con la Siria nel campo della sicurezza e nell’affrontare la nuova pandemia di Coronavirus, per la quale consegnerà un nuovo lotto di vaccini anti-pandemia e attrezzature mediche alla Siria nella prossima fase, ha affermato.

Il presidente Xi ha anche ringraziato la Siria per il suo incrollabile sostegno alla Cina in tutte le questioni e le pressioni che deve affrontare.

Fonte: Sama Sy

Traduzione: Luciano Lago