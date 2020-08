La Cina espande la sua influenza in Medio Oriente con un importante accordo petrolifero

da Redazione

La Cina continua ad espandere la sua influenza in Medio Oriente attraverso accordi petroliferi e infrastrutturali, e l’ultimo accordo con ADNOC è un ottimo esempio di come Pechino cerchi di aumentare la sua presenza nel business del petrolio offshore.

Non sorprende che la Cina sia ancora una volta quotata in un altro premio di concessione del Medio Oriente, questa volta correlato alla Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Sulla scia della disastrosa seconda guerra dei prezzi del petrolio dell’Arabia Saudita contro il settore dello scisto statunitense, praticamente tutte le principali compagnie petrolifere statali in Medio Oriente stanno cercando di coprire vari e significativi deficit operativi, così come i loro governi. .

In assenza di un forte aumento del prezzo del petrolio, la sopravvivenza economica in termini pratici si riduce ora a una delle due opzioni generali. Il primo è vendere parti di beni statali in offerte pubbliche iniziali (IPO) o partecipazioni a progetti di petrolio e gas in corso, cosa che ADNOC ha fatto di recente vendendo una quota del 49% nei suoi gasdotti per poco più di $ 10. miliardi ad aziende internazionali, agli investitori. Il secondo è vendere gli stessi asset a società in paesi per i quali l’immediato deficit economico insito in tali operazioni impallidisce in modo irrilevante rispetto ai vantaggi geopolitici e finanziari di più lungo periodo. In quest’ultimo aspetto, la Russia ha i suoi vincoli finanziari da affrontare, ma la Cina no.

Nello specifico, ADNOC ha annunciato il trasferimento dei diritti di proprietà nelle sue concessioni offshore di Lower Zakum e Umm Shaif e Nasr dall’attuale proprietà di China National Petroleum Corporation (CNPC) alla controllata di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), CNOOC Limited. Ciò verrà fatto da CNOOC acquisendo una partecipazione del 40% nella consociata di maggioranza di CNPC, PetroChina Investment Overseas (Middle East) Ltd (PetroChina) attraverso la sua holding, CNOOC Hong Kong Holding Limited (CNOOC HK). Dopo che la proposta è stata approvata dall’Abu Dhabi Supreme Petroleum Council (SPC), una questione di timbro di gomma, CNOOC si unirà al principale consorzio operativo nella concessione di Lower Zakum, che comprende l’India ONGC Videsh ( 10 per cento di partecipazione), INPEX Corporation of Japan (10 percento). per cento), CNPC della Cina (6 per cento), Eni d’Italia (5 per cento) e Total of France (5 per cento). CNOOC entrerà anche a far parte del principale consorzio operativo nella concessione di Umm Shaif e Nasr, composto da Total (20%), Eni (10%) e CNPC (6%). ADNOC manterrà una quota di maggioranza del 60% in entrambe le concessioni.

Significativamente, a parte la più ampia espansione inarrestabile della Cina in Medio Oriente, in linea con il suo programma multi-generazionale “One Belt, One Road”, questo accordo segna la prima volta che una compagnia petrolifera e del gas offshore cinese si unisce a qualsiasi concessione ADNOC.. Questi punti non sono passati inosservati al presidente del CNOOC Wang Dongjin, che ha affermato: “CNOOC attingerà alla nostra vasta esperienza nel settore offshore e si dedicherà alla creazione di valore in queste concessioni per il nostro reciproco vantaggio”.

Accordi petroliferi della Cina in Medio Oriente

In questo contesto, questo ultimo accordo segue la firma, il 22 luglio 2019, di un accordo quadro globale tra ADNOC e CNOOC per “ esplorare nuove opportunità di collaborazione ” nei settori petroliferi upstream, midstream e downstream, nonché nel gas. naturale liquefatto (GNL). Descritto all’epoca dal CEO di ADNOC Ahmed Al Jaber come “di vasta portata”, l’accordo è una mossa così significativa da parte della Cina verso i principali interessi di petrolio e gas di uno dei pochi alleati vocali degli Stati Uniti in Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, presenziati in persona dal presidente cinese Xi Jinping alla cerimonia della firma dell’accordo.

Sebbene espresso nei soliti argomenti previsti in tali accordi, anche la guida ufficiale sul suo contenuto ne evidenziava la vastità e la portata. Ad esempio, ADNOC e CNOOC, secondo le note ufficiali pubblicate sull’accordo, «condivideranno conoscenze, migliori pratiche e tecnologie nello sviluppo di gas ultra acidi per migliorare l’efficienza operativa nel trattamento e trattamento dei gas, fornire efficienza, prestazioni e affidabilità. per la perforazione ». operazioni e sviluppare piani di sviluppo di giacimenti e giacimenti ”.

A complemento di ciò, la China Offshore Petroleum Engineering Company (COOEC) sarebbe posizionata in modo univoco per le opportunità di ingegneria, approvvigionamento e costruzione associate, così come China Oilfield Services Ltd (COSL) per la fornitura di servizi per giacimenti petroliferi e per esplorare opportunità di collaborazione offshore. asset dei giacimenti di petrolio e gas ad Abu Dhabi.

Inoltre, in conformità con l’accordo del luglio 2019, ADNOC e CNOOC esploreranno congiuntamente le opportunità di acquisto e vendita di GNL, condivideranno conoscenze ed esperienze nei mercati del GNL e valuteranno partnership e opportunità di investimento congiunto nella catena del valore del GNL. Infine, nel settore a valle, le due società collaborerebbero a nuovi asset integrati di raffinazione e petrolchimica in Cina, coopererebbero sugli asset di raffinazione di CNOOC e collaboreranno e investiranno congiuntamente nella catena del valore della raffinazione e petrolchimica.

Uno di questi primi, anche se indiretti, investimenti in Cina potrebbe essere una piattaforma di investimento per finanziare progetti chimici locali, come parte di una spinta complessiva a investire $ 45 miliardi in attività a valle ad Abu Dhabi, secondo una fonte dell’industria di famiglia petrolio e gas. con il progetto. La piattaforma di investimento sarà eseguita come un progetto congiunto tra ADNOC e la holding statale di Abu Dhabi ADQ (precedentemente nota come Abu Dhabi Developmental Holding Company) e supervisionerà lo sviluppo del progetto nel pianificato Ruwais Derivatives Park. Sebbene ADNOC non abbia pubblicato una ripartizione dell’origine di tutti i fondi, ADNOC e ADQ insieme avranno una quota di 60 nel progetto.

Che l’ADQ abbia soldi per un tale investimento, o addirittura per qualsiasi cosa, è sorprendente, dato che meno di due mesi fa era in trattative urgenti per ottenere un prestito di “almeno $ 3 miliardi”, secondo vari rapporti. “I tentativi di ADQ di formare un sindacato di banche non sono andati bene, eppure qui c’è il finanziamento degli investimenti, in un momento in cui l’accordo più ampio con la Cina sta andando avanti”, ha detto. “Non ci sono dichiarazioni pubbliche che la Cina sia coinvolta nel finanziamento, ovviamente, ma è giusto dire che se ADQ o ADNOC avessero chiesto alla Cina un finanziamento per la piattaforma di investimento, la Cina glielo avrebbe dato”, ha concluso.

Fonte: Rt News

Traduzione: Gerard Trousson