La Cina esorta gli Stati Uniti a rivelare i dettagli dell’incidente sottomarino nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha espresso preoccupazione per un recente incidente che ha coinvolto un sottomarino nucleare statunitense nel Mar Cinese Meridionale, esortando Washington a spiegare in dettaglio l’incidente e il suo scopo di navigare nelle acque internazionali.

Il ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha espresso preoccupazione venerdì, pochi giorni dopo che il sottomarino dell’attacco nucleare statunitense ha colpito un oggetto sottomarino sconosciuto nel Mar Cinese Meridionale, durante il quale diversi marinai sono rimasti feriti.

“La Cina è molto preoccupata per questo incidente. Gli Stati Uniti e gli altri paesi coinvolti devono fornire informazioni sui dettagli rilevanti, inclusa la posizione esatta dell’incidente, lo scopo di questa missione, i dettagli dell’oggetto della collisione e se ci sono state perdite di radiazioni o altri danni ambientali “, Lijian disse.

Ha detto che gli Stati Uniti erano “irresponsabili” e “non trasparenti” e stavano cercando di coprire l’incidente ritardando la pubblicazione di informazioni al riguardo.

Il 2 ottobre, il sottomarino USS Connecticut si è scontrato con un oggetto sconosciuto mentre operava nel Mar Cinese Meridionale, ha detto giovedì l’Ufficio per gli affari pubblici della flotta del Pacifico degli Stati Uniti.

La flotta ha affermato che il sottomarino era in “condizioni sicure e stabili” e il suo “impianto di propulsione nucleare e gli spazi non sono stati interessati e rimangono pienamente operativi”.

Il sottomarino nucleare americano colpisce un oggetto nel Mar Cinese Meridionale, feriti multipli fra i marinai.



Diversi marinai sono rimasti feriti dopo che sabato scorso un sottomarino nucleare statunitense ha colpito un oggetto sottomarino sconosciuto nel Mar Cinese Meridionale, secondo un rapporto.

Un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha dichiarato a USNI News che circa 11 marinai hanno subito lesioni da moderate a lievi. Il sottomarino è ora diretto a Guam in superficie e dovrebbe attraccare entro il giorno successivo, ha aggiunto il funzionario.

Secondo la CNN, la USS Connecticut era nell’area mentre navi provenienti da paesi come Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Giappone cercavano di dimostrare la loro abilità militare.

L’incidente è avvenuto tra le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina per l’ultimo spettacolo di potenza aerea di Pechino vicino a Taipei cinese.

Drone sottomarino cinese



Una fonte russa avvisa che il sommergibile USA potrebbe essere entrato in collisione con un drone sottomarino cinese. Questi sono utilizzati dalla Cina per il controllo del mare territoriale e scoraggiare le intrusioni.

La Cina rivendica il Mar Cinese Meridionale nella sua interezza. Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei hanno rivendicazioni sovrapposte su parti del mare. Gli Stati Uniti e i suoi alleati si schierano con i pretendenti rivali di Pechino nelle controversie marittime nel Mar Cinese Meridionale, mentre la Cina ha sempre messo in guardia gli Stati Uniti dalle attività militari nelle acque.

Pechino afferma che potenziali scontri militari ravvicinati tra le forze aeree e navali dei due paesi della regione potrebbero causare incidenti.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago