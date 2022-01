La Cina entra in Siria con piani di sviluppo e ricostruzionne





Siria e Cina firmano un memorandum d’intesa nell’ambito dell’iniziativa “Cintura economica della Via della seta”.

Siria e Cina hanno firmato oggi nella costruzione della Commissione per la pianificazione e la cooperazione internazionale a Damasco, un memorandum d’intesa nell’ambito dell’iniziativa “La cintura economica della Via della Seta e la Via della Seta del Mare nel 21° secolo”.

Secondo il memorandum firmato dal presidente della Commissione per la pianificazione e la cooperazione internazionale Fadi Khalli, e l’ambasciatore cinese a Damasco, Feng Biao, la Siria aderisce all’iniziativa che apre ampie prospettive di cooperazione con la Cina e alcuni paesi partner in diversi ambiti , compreso lo scambio di beni, tecnologia, capitali e cultura.

Il memorandum fissa gli obiettivi della futura cooperazione con i paesi partner nell’iniziativa e nei suoi campi.

In una conferenza stampa, il presidente della Commissione per la pianificazione e la cooperazione internazionale, Fadi al-Khalil, ha affermato che l’adesione della Siria all’iniziativa rafforza la cooperazione tra Siria e Cina in diversi settori, tra cui l’agevolazione del commercio, la ricostruzione delle infrastrutture, l’energia elettrica e le energie alternative .

Da parte sua, l’Ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Siria, Feng Biao, ha sottolineato che la firma del memorandum d’intesa consolida la cooperazione tra i due paesi, che contribuisce alla ricostruzione economica e allo sviluppo sociale in Siria, e rafforza anche il allineamento tra la Silk Road Economic Belt Initiative e la proposta di strategia di orientamento orientale della Siria.

Unità navale cinese nel Mediterraneo orientale

Nota: L’ingresso della Cina in Siria avviene mentre il paese arabo, dopo circa dieci anni di guerra, è ancora stretto nella cerchia delle sanzioni occidentali e subisce il saccheggio delle sue risorse petrolifere da parte degli occupanti statunitensi e curdi nella parte nord est del paese.

Non si esclude che Pechino possa anche dare un suo deciso contribito alla difesa della Siria dall’attacco dei terroristi sponsorizzati da Turchia e USA, come anche dalle incursioni aeree di Israele che avvengono con cadenza quasi settimanale. L’ultima contro il porto di Latakia ha danneggiato le installazioni dello scalo. Sembra che la Cina voglia fornire moderne attrezzature radar e dispositivi antiaerei per agevolare la difesa del paese che si avvia a diventare un partner economico di Pechino nella Belton Road.

fonte: https://french.almanar.com

Traduzione e nota: Luciano Lago