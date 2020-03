La Cina è impegnata in una guerra ibrida con gli Stati Uniti

di Pepe Escobar

Le ricadute dell’epidemia di Covid-19 mettono Pechino e Washington in rotta di collisione.

Tra la miriade di effetti geopolitici del coronavirus, uno è già evidente. La Cina si è riposizionata. Per la prima volta dall’inizio delle riforme di Deng Xiaoping nel 1978, Pechino considera apertamente gli Stati Uniti come una minaccia, come ha dichiarato il Ministro degli Esteri Wang Yi un mese fa alla Conferenza di Monaco su Sicurezza, al culmine della lotta contro il coronavirus.

Pechino sta modellando con cautela e gradualmente la storia secondo cui, dall’inizio dell’esplosione epidemica del coronavirus, i leader sapevano di essere stati attaccati da un azione di guerra ibrida. La terminologia di Xi è un indizio importante. Ha detto, per la cronaca, che la Cina era in guerra. E, come contrattacco, doveva essere lanciata una “guerra popolare”.

Inoltre, ha descritto il virus come un demone o un diavolo. Xi è un confucianista. A differenza di altri pensatori cinesi, Confucio era riluttante a discutere delle forze e del giudizio soprannaturale nell’aldilà . Tuttavia, nel contesto culturale cinese, il diavolo significa “diavoli bianchi” o “diavoli stranieri”: guailo in mandarino, gweilo in cantonese. Ecco come Xi ha fatto una dichiarazione molto forte nel codice confuciano.

Quando Zhao Lijian , portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, ha espresso, in un tweet incandescente, la possibilità che ” l’esercito americano potrebbe aver portato l’epidemia a Wuhan ” – la prima dichiarazione sull’argomento emessa da un alto funzionario politico – Pechino stava inviando un pallone di prova affermando che i guanti erano stati finalmente rimossi. Zhao Lijian ha fatto riferimento direttamente ai Giochi militari di Wuhan nell’ottobre 2019, che comprendevano una delegazione di 300 militari statunitensi.

il portavoce ha citato direttamente il direttore del CDC statunitense Robert Redfield che, quando gli è stato chiesto la scorsa settimana (in audizione davanti al Congresso) se alcuni decessi avvenuti negli Stati Uniti per coronavirus erano stati scoperti in modo postumo, lui ha risposto che ” alcuni casi sono stati effettivamente diagnosticati oggi a titolo postumo negli Stati Uniti “.

La conclusione esplosiva di Zhao è che il Covid-19 era già in diffusione negli Stati Uniti prima di essere identificato a Wuhan – a causa dell’incapacità ormai ben documentata degli Stati Uniti di testare e verificare le differenze rispetto alla semplice influenza.

Aggiungendo al fatto che sono state sequenziate le variazioni del genoma del coronavirus in Iran e in Italia ed è stato rivelato che non appartengono alla varietà che ha infettato Wuhan, i media cinesi ora fanno apertamente domande e riguardano la chiusura avvenuta in agosto del “pericoloso” laboratorio di armi biologiche a Fort Detrick , i Giochi militari e l’epidemia di Wuhan. Alcune di queste domande sono state poste (senza risposta) agli Stati Uniti.

Ulteriori domande persistono sull’evento occulto 201 a New York il 18 ottobre 2019: una prova per una pandemia globale causata da un virus mortale – che sembra essere un coronavirus. Questa magnifica coincidenza è avvenuta un mese prima dello scoppio dell’epidemia a Wuhan.

L’evento 201 è stato sponsorizzato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, dal World Economic Forum (GEF), dalla CIA, da Bloomberg, dalla John Hopkins Foundation e dalle Nazioni Unite. I World Military Games si aprirono a Wuhan nello stesso giorno esatto.

Indipendentemente dalla sua origine, che non è ancora definitivamente stabilita , e dai tweet di Trump sul “virus cinese”, il Covid-19 pone già domande estremamente serie sulla biopolitica (dov’è Foucault quando citiamo lui?) e il bioterrorismo.

L’ipotesi di lavoro secondo cui il coronavirus è un’arma biologica molto potente ma che non causa l’Armageddon lo rivela come un veicolo perfetto per un controllo sociale diffuso – su scala globale.

Proprio come uno Xi completamente mascherato in visita in prima fila a Wuhan la scorsa settimana ha dimostrato vividamente al mondo che la Cina, con immenso sacrificio, sta vincendo la “guerra popolare” contro Covid-19 , La Russia, in uno attacco di Sun Tzu a Riyadh che ha provocato un barile di petrolio molto più economico, ha aiutato a tutti gli effetti a dare il via all’inevitabile ripresa dell’economia cinese. Ecco come funziona una partnership strategica.

La scacchiera geopolitica si sta evolvendo alla velocità della luce. Una volta che Pechino ha identificato il coronavirus come un attacco con armi biologiche, la “guerra popolare” è stata lanciata con la piena forza dello stato cinese. Metodicamente. Basato su “tutto ciò che costa”. Stiamo entrando in una nuova fase, che verrà utilizzata da Pechino per ricalibrare in profondità l’interazione con l’Occidente e in contesti molto diversi quando si tratta di Stati Uniti e UE.

Il soft power è fondamentale. Pechino ha inviato un volo Air China in Italia con 2.300 grandi scatole piene di maschere e presidi sanitari recanti il ​​seguente testo: ” Siamo le onde dello stesso mare, le foglie dello stesso albero, i fiori dello stesso giardino “. La Cina ha anche inviato significativi aiuti umanitari all’Iran, in modo significativo attraverso otto voli di Mahan Air, una compagnia aerea soggetta a sanzioni illegali e unilaterali da parte dell’amministrazione Trump.

A tal proposito, il presidente serbo Aleksandar Vucic non avrebbe potuto essere più esplicito:

“ L’unico paese che può aiutarci è la Cina. Ora avete capito tutti che la solidarietà europea non esiste. È stata una fiaba su carta ”.

Cuba si afferma come un potere biotecnologico

Sotto severe sanzioni e demonizzato per secoli, Cuba è ancora in grado di compiere scoperte, anche nel campo della biotecnologia. L’anti-virale Heberon – o Interferone Alpha 2b – un prodotto terapeutico, non un vaccino, è stato usato con grande successo nel trattamento del coronavirus. Una joint venture in Cina sta producendo una versione inalabile e almeno 15 nazioni sono già interessate all’importazione di questo prodotto terapeutico, nato su brevetto cubano.

Squadre di militari cinesi nella disinfezione

Ora confronta tutto questo con l’amministrazione Trump, che ha offerto un miliardo di dollari per arruolare gli scienziati tedeschi che lavorano nella società di biotecnologia Curevac , con sede in Turingia, che stanno lavorando su un vaccino sperimentale contro Covid-19, in modo che questo possa ‘essere usato come vaccino “soltanto per gli Stati Uniti” (gli USA vogliono il monopolio del vaccino per avere un’arma di ricatto in più).

Psy-op di ingegneria sociale?

Sandro Mezzadra, coautore con Brett Neilson del libro di punta “The Politics of Operations: Excavating Contemporary Capitalism”, sta già cercando di concettualizzare la situazione attuale nella lotta contro Covid-19.

Siamo di fronte a una scelta tra una corrente malthusiana – ispirata al darwinismo sociale – “guidata dall’asse Johnson-Trump-Bolsonaro” e, d’altra parte, una corrente che punta alla ” riqualificazione della salute pubblica come strumento fondamentale ”, illustrato da Cina, Corea del Sud e Italia. Ci sono lezioni essenziali da trarre dalle esperienze della Corea del Sud, di Taiwan e di Singapore.

L’opzione più difficile, osserva Mezzadra, è tra la ” selezione naturale della popolazione “, con migliaia di morti, e la ” difesa della società ” ricorrendo a ” vari gradi di autoritarismo e controllo sociale ” . È facile immaginare chi trarrà beneficio da questa reingegnerizzazione sociale, un remix del 21 ° secolo della ” Mask of Red Death ” di Poe.

Nel mezzo di tanta sfortuna, conta sull’Italia per offrirci sfumature di luce alla Tiepolo. L’Italia ha scelto l’opzione Wuhan, con conseguenze immensamente serie per la sua già fragile economia. Gli italiani in quarantena hanno reagito notevolmente cantando sui loro balconi: un vero atto di rivolta metafisica.

Per non parlare della poetica giustizia della vera Santa Corona sepolta nella città di Anzu dal IX secolo. Santa Corona era un cristiano che fu ucciso durante il regno di Marco Aurelio nel 165 d.C. e fu per secoli uno dei santi protettori delle pandemie.

Perfino i trilioni di dollari caduti dal cielo con un atto di divina misericordia da parte della Fed non potevano curare il Covid-19. I “leader” del G-7 organizzarono una videoconferenza e realizzarono la loro ignoranza, anche se la lotta della Cina contro il coronavirus ha dato all’Occidente un vantaggio di diverse settimane.

Il Dr. Zhang Wenhong , con sede a Shanghai, uno dei massimi esperti cinesi di malattie infettive, le cui analisi sono state finora perfette, afferma oggi che la Cina è emersa dai giorni più bui della ” guerra popolare “contro Covid-19. Ma non pensa che sarà finito entro l’estate. Ora estrapoliamo quanto lui dice al mondo occidentale.

Non è nemmeno ancora primavera, e sappiamo già che ci è voluto un virus per spezzare spietatamente il Dio del Mercato (venerato dai mondialisti). A partire da venerdì, Goldman Sachs aveva dichiarato a non meno di 1.500 aziende che non vi era alcun rischio sistemico. Era già una affermazione sbagliata.

Le fonti bancarie di New York mi hanno detto la verità: il rischio sistemico è diventato molto più grave nel 2020 rispetto al 1979, 1987 o 2008 a causa del pericolo estremamente elevato di un crollo del mercato dei derivati ​​di 1,5 quadrilioni dollari.

Come hanno detto le fonti, la storia non ha mai visto nulla di simile all’intervento della Fed attraverso la sua poco compresa cancellazione dei requisiti di riserva delle banche commerciali, liberando un’espansione potenziale illimitata del credito per prevenire l’implosione derivati ​​derivanti da un crollo totale dei mercati delle materie prime e delle azioni in tutto il mondo.

Questi banchieri pensavano che avrebbe funzionato, ma come sappiamo ora, tutto questo rumore e furia non significavano nulla. Il fantasma di un’implosione di derivati ​​- in questo caso non causato dalla vecchia possibilità, la chiusura dello Stretto di Hormuz – rimane.

Crisi finanziaria

Stiamo appena iniziando a comprendere le conseguenze di Covid-19 per il futuro del turbo-capitalismo neoliberista. Quel che è certo è che l’intera economia mondiale è stata colpita da un interruttore insidioso, letteralmente invisibile. Potrebbe essere solo una “coincidenza”. Oppure, come alcuni sostengono coraggiosamente, può far parte di una possibile massiccia operazione psicologica che crea l’ambiente geopolitico e di ingegneria sociale perfetto per il dominio su tutto lo spettro.

Inoltre, durante la lunga e difficile strada, con immensi sacrifici umani ed economici, con o senza un riavvio del sistema mondiale, rimane una domanda più urgente: le élite imperiali dominanti sceglieranno ancora di continuare a fare la guerra ibrida contro la Cina?

Pepe Escobar

