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Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha affermato che Pechino può svolgere un ruolo decisivo nella risoluzione della prolungata situazione di stallo “né guerra né pace” tra Teheran e Washington, sollecitando progetti congiunti concreti nell’ambito di un accordo di cooperazione globale di 25 anni volto a rafforzare la stabilità regionale.

Martedì, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ha identificato la Cina come un attore chiave in grado di risolvere la prolungata situazione di stallo “né guerra né pace” tra Teheran e gli Stati Uniti, esortando Pechino a sfruttare la propria influenza diplomatica per porre fine al conflitto.

Il ruolo diplomatico di Pechino

In un articolo pubblicato sul sito ufficiale della Guida Suprema, Qalibaf, che ricopre anche il ruolo di rappresentante speciale dell’Iran per gli affari cinesi e guida la delegazione negoziale di Teheran presso Washington, ha sottolineato la posizione unica di Pechino come mediatore tra le parti in conflitto. “Il ruolo della Cina nel porre fine alla guerra e alla situazione di ‘né guerra né pace’ è significativo”, ha affermato, evidenziando come le relazioni di Pechino sia con l’Iran che con gli Stati arabi costituiscano la base per un nuovo ordine regionale. Ha aggiunto che le iniziative diplomatiche cinesi offrono l’opportunità di rafforzare la stabilità in tutta la regione.

Corpo dello sterzo di alto livello previsto

Qalibaf ha annunciato l’intenzione di istituire un meccanismo di coordinamento e supervisione di alto livello per monitorare l’attuazione della cooperazione con Pechino, una mossa volta ad accelerare le decisioni strategiche senza tuttavia sostituire le istituzioni governative esistenti. Ha sottolineato che l’iniziativa segue le istruzioni dettagliate impartite dalla Guida Suprema, la quale ha stabilito priorità specifiche per le relazioni bilaterali anziché formulare raccomandazioni generiche. Il relatore ha ribadito che la cooperazione deve andare oltre gli accordi cerimoniali e includere progetti concreti, nell’ambito del patto di cooperazione globale venticinquennale firmato tra i due Paesi.

Contesto di conflitto

Queste dichiarazioni giungono mentre Washington e Teheran restano in disaccordo sulle condizioni per una soluzione duratura, tra cui l’allentamento delle sanzioni, le garanzie di sicurezza e gli accordi riguardanti lo strategico Stretto di Hormuz. Il conflitto è iniziato il 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari contro la Repubblica islamica, provocando ritorsioni e persistenti tensioni regionali che hanno interrotto il traffico marittimo. Gli sforzi diplomatici non hanno ancora prodotto una svolta, nonostante i negoziati in corso volti a ridurre l’escalation della violenza.

Nota: Sembra che una parte dei governi europei sia favorevole alla prosecuzione ad oltranza della guerra, sospinta dagli interessi del Regno Unito e di Bruxelles, dietro cui si celano dei gruppi finanziari che hanno puntato tutto su una sconfitta strategica della Russia. Nonostante l’enorme numero di caduti da parte ucraina e della distruzione del paese, questi gruppi persistono nel voler inviare altre armi e risorse finanziarie a Kiev e fanno pressione sugli altri governi europei.

Fonte: https://en.yenisafak.com/world/china-key-to-ending-irans-neither-war-nor-peace-standoff-qalibaf-3725438

Traduzione e nota: Luciano Lago