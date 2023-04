La Cina definisce “la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata” nei rapporti con gli Usa.

Il ministero degli Esteri cinese ha avvertito che il Paese adotterà misure “ferme e risolute” in risposta alle azioni “sbagliate” di Taiwan e degli Stati Uniti.

La Cina adotterà misure “ferme e risolute” per difendere la propria integrità territoriale in risposta alle azioni “sbagliate” di Taiwan e degli Stati Uniti, ha affermato il ministero degli Affari esteri cinese in una dichiarazione pubblicata giovedì .

Nella pubblicazione, il ministero degli Esteri cinese ribadisce di “opporsi fermamente” alla visita del leader di Taiwan, Tsai Ing-wen, negli Usa e la condanna. “La questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali della Cina ed è la prima linea rossa da non oltrepassare nelle relazioni Cina-USA”. , indica.

“In risposta all’azione palesemente sbagliata intrapresa da Stati Uniti e Taiwan, la Cina intraprenderà passi decisi e risoluti per sostenere la nostra sovranità e integrità territoriale”, ha ribadito la dichiarazione.

“Esortiamo ancora una volta gli Stati Uniti ad aderire al principio della Cina unica e alle disposizioni di tre comunicati congiunti USA-Cina: agire in base alle assicurazioni del leader statunitense di non sostenere l'”indipendenza di Taiwan” e di non sostenere “due Cine” o una Cina, una Taiwan’, fermare immediatamente ogni forma di scambio ufficiale con Taiwan , smettere di migliorare le relazioni sostanziali con Taiwan, smettere di creare fattori che possono causare tensioni nello Stretto di Taiwan, smettere di contenere la Cina sfruttando la questione di Taiwan e non intraprendere la strada sbagliata e pericolosa”, ha sottolineato.

Questo mercoledì, il presidente della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha incontrato nello stato della California il leader di Taiwan, Tsai Ing-wen. McCarthy ha riferito di aver affrontato la questione delle forniture di armi statunitensi all’isola. “Dobbiamo continuare le vendite di armi a Taiwan e assicurarci che tali vendite raggiungano Taiwan in modo molto tempestivo”, ha affermato.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago