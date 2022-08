La Cina definisce gli Stati Uniti “principale istigatore” della crisi ucraina

La Cina definisce gli Stati Uniti il ​​”principale istigatore” della crisi ucraina e afferma che gli Stati Uniti cercano di prolungare la guerra per rovinare la Russia.

“In qualità di artefice e principale istigatore della crisi ucraina, Washington continua a fornire armi ed equipaggiamento militare all’Ucraina, imponendo sanzioni globali senza precedenti alla Russia “, ha affermato mercoledì l’ambasciatore cinese a Mosca Zhang Hanhui.

In un’intervista con l’agenzia di stampa russa TASS , Zhang ha affermato che Pechino è ben consapevole del fatto che i funzionari statunitensi vorrebbero vedere un conflitto prolungato in Ucraina che indebolirebbe la Russia, considerando che l’obiettivo finale degli Stati Uniti è quello di esaurire e rovinare la Russia con guerra e sanzioni.

Il diplomatico cinese ha affermato, tuttavia, che le relazioni Cina-Russia sono entrate nel miglior periodo della storia, caratterizzato da “il più alto livello di fiducia reciproca, il più alto livello di interazione e la massima importanza strategica”.

In un altro punto delle sue osservazioni, ha condannato l’ultima visita del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan , l’isola che la Cina sostiene sia parte integrante del suo territorio. Ha osservato che gli Stati Uniti stanno cercando di applicare le stesse tattiche in Ucraina e Taiwan per “rianimare una mentalità da guerra fredda, contenere Cina e Russia e provocare rivalità e scontri tra le maggiori potenze”.

Nello specifico, ha sostenuto che il viaggio di Pelosi è stato “folle” che ha causato un aumento delle tensioni nell’area dello Stretto di Taiwan.

Inoltre, ha sottolineato che “il principio di non intervenire negli affari interni [di altri paesi] è il più fondamentale per mantenere la pace e la stabilità nel mondo”, sostenendo che il vero obiettivo degli Stati Uniti, in questo caso, è quello di “Giocare la carta Taiwan a tutti i costi per contenere lo sviluppo della Cina.”

Forze cinesi bloccano Taiwan

“Gli Stati Uniti sono abituati a fare da giudice morale e a puntare il dito contro altri paesi”, ha detto, chiarendo che la Cina non può permettere la “legge della giungla” promossa dall’Occidente per dominare ancora una volta le relazioni tra Cina e Cina.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago