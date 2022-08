La Cina dà all’America un assaggio della propria geopolitica

di Brian Berletic

Secondo la politica americana dell’unica Cina, Washington riconosce che esiste una sola Cina, che Taiwan fa parte della Cina e che esiste un solo governo cinese, la Repubblica popolare cinese (RPC) a Pechino. Nonostante ciò, gli Stati Uniti minano la sovranità cinese su Taiwan trattando l’isola come una nazione de facto e la Repubblica di Taipei come il suo governo legittimo de facto.

Tutto questo è culminato più recentemente nella visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan contro gli avvertimenti di Pechino e ha prevedibilmente innescato quella che molti analisti occidentali considerano la “quarta crisi dello Stretto” in cui le tensioni tra il regime appoggiato dagli Stati Uniti a Taipei e il governo legittimo della Cina sono salite a livelli prossimi al conflitto.

Inoltre , come previsto , con la continua ascesa del potere economico e militare cinese, la stessa massima degli Stati Uniti di “potere fa bene” si è diffusa e ora minaccia lo stesso status quo di cui Washington stava abusando per violare gradualmente la sovranità cinese.

L’esercito cinese cerca di rendere giusta la domanda di Taiwan

Sulla scia della visita di Pelosi a Taiwan, sono state lanciate massicce esercitazioni militari cinesi, tra cui un blocco di fatto aereo e marittimo dell’isola, nonché assalti simulati alle infrastrutture militari di Taiwan intorno a Taipei e alle sue regioni meridionali di Tainan e Kaohsiung. Quello che era stato inizialmente liquidato come un “capriccio” da una “Pechino imbarazzata” si sta rapidamente trasformando in una reazione molto più deliberata e complessa intesa a rimodellare sia lo stato dello Stretto di Taiwan che lo stato di Taiwan stessa.

I rappresentanti degli Stati Uniti sembrano credere che le recenti esercitazioni siano solo l’inizio di quello che è un processo incrementale di attuazione di un controllo maggiore e permanente su Taiwan da parte dell’Essere. Un articolo del Guardian intitolato “La Cina riprende le esercitazioni militari al largo di Taiwan dopo aver archiviato i colloqui con gli Stati Uniti”, noterebbe:

Il capo della politica del dipartimento della difesa statunitense, Colin Kahl, ha affermato che il Pentagono non ha modificato la valutazione data l’anno scorso dall’ex presidente dei capi di stato maggiore congiunti, Mark Milley, secondo cui è improbabile che la Cina invaderà Taiwan nei prossimi due anni. Tuttavia, Kahl ha detto che Pechino stava cercando di “tagliare il salame verso un nuovo status quo”.

“Si è parlato molto degli attacchi missilistici, ma in realtà sono le attività nello stretto stesso, l’enorme numero di mezzi marittimi e aerei che stanno attraversando questa linea centrale de facto, avvicinandosi alle coste di Taiwan, dove è chiaro che Pechino è cercando di creare una sorta di nuova normalità”, ha detto.

L’articolo rileva inoltre che i recenti esercizi dimostrano le crescenti capacità della Cina. L’articolo affermava:

Timothy Heath, un ricercatore della difesa presso la Rand Corporation, ha affermato che le esercitazioni cinesi degli ultimi giorni hanno mostrato che l’EPL stava rafforzando la sua capacità di effettuare un blocco.

“Un blocco potrebbe essere eseguito da solo o in combinazione con altre opzioni militari come sbarramenti missilistici o un’invasione di Taiwan”, ha affermato.

In effetti, la Cina ha uno degli arsenali missilistici più grandi e capaci al mondo anche secondo gli esperti occidentali.

Il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) finanziato dal governo e dall’industria delle armi con sede negli Stati Uniti in un documento China Power intitolato “Come si stanno evolvendo le forze missilistiche convenzionali cinesi a terra?”, spiegherebbe:

Nell’ambito degli ampi sforzi per modernizzare l’Esercito popolare di liberazione (PLA), la Cina ha sviluppato uno degli arsenali missilistici convenzionali terrestri più potenti al mondo.

I missili cinesi combinati con le formidabili difese aeree e marittime costituiscono le sue capacità anti-accesso e di negazione dell’area, capacità abbastanza avanzate da impedire agli Stati Uniti di intervenire se Pechino scegliesse di risolvere completamente questa crisi creata da Washington.

La Cina si sta allontanando, ma fino a che punto?

Ora si tratta di aspettare per vedere fino a che punto Pechino è disposta a percorrere ogni rispettivo percorso; economicamente, politicamente e militarmente. Se il recente articolo cinese del Global Times , “L’EPL estende gli esercizi di ‘accerchiamento di Taiwan’ con la guerra anti-sottomarino, mostra una capacità di negazione dell’area senza rivali; ‘le esercitazioni non si fermeranno fino alla riunificazione'”, è indicativo, Pechino è pronta ad andare fino in fondo.

Il diritto internazionale favorisce la posizione di Pechino su Taiwan rispetto a decenni di separatismo sponsorizzato dagli Stati Uniti, fatto in piena violazione sia degli accordi bilaterali di Washington con Pechino che del diritto internazionale. Decenni di aggressione, ingerenza e sovversione militare degli Stati Uniti in tutto il mondo hanno ora, ironia della sorte, giocato favore della Cina che dà all’America un assaggio della propria geopolitica.

Pechino che può facilmente citare le azioni degli Stati Uniti per giustificare praticamente qualsiasi livello di forza ritenga necessario nel perseguire la difesa della propria sovranità nei confronti di Taiwan.

Molti contributori e sostenitori della strategia bellica di Washington nei confronti della Cina stanno tentando di dissuadere Pechino dalla sua attuale linea d’azione apparente, comprendendo come Pechino potrebbe risolvere in modo permanente la “questione di Taiwan” se si impegnasse pienamente in questo momento. Lo stanno facendo attraverso “avvertimenti” che qualsiasi tentativo di cambiare l’attuale “status quo” riguardo a Taiwan e le acque circostanti potrebbe essere “disastroso” per Pechino.

Un recente articolo di David Uren, scrittore di economia australiano e ricercatore presso l'”Iniziativa politica strategica australiana” (Aspi) anti-cinese in un recente editoriale intitolato “Un blocco di Taiwan paralizzerebbe l’economia cinese”, afferma :

Se un vero blocco cinese fosse sfidato dagli Stati Uniti e lo Stretto di Taiwan fosse designato zona di guerra, le finanze commerciali e le assicurazioni svanirebbero per tutte le spedizioni nell’area.

Qualsiasi interruzione nella vita reale delle rotte marittime a est e a ovest di Taiwan avrebbe un effetto paralizzante sull’economia cinese, dal momento che i suoi principali porti di Shanghai, Dalian, Tianjin e altri dipendono dal passaggio attraverso le acque vicino a Taiwan.

Eppure, come ammette a malincuore anche l’editoriale, non sarebbe solo l’economia cinese a soffrire, ma anche quella australiana, europea, ed è logico che anche quella americana.

C’è un’opzione che sembra sfuggire ai “migliori” “pensatori” e “analisti” occidentali quando si tratta di Taiwan, sostenendo finalmente e pienamente le politiche occidentali concordate con la Cina. In effetti, se gli Stati Uniti e i loro alleati si limitassero a rispettare i loro accordi bilaterali con la Cina, rispettando la sua sovranità su Taiwan, e fermassero l’appoggio artificiale del regime a Taipei, tutta la crisi sarebbe superata.

La Cina sta dando all’America un assaggio della propria geopolitica e la potenziale guerra che potrebbe portare a risolvere questa crisi. .

Eppure, come ha dimostrato l’ingerenza guidata dagli Stati Uniti in Ucraina, l’Occidente non è in grado di rispettare il diritto internazionale o i propri accordi bilaterali con il resto del mondo, rendendo il conflitto quasi inevitabile.

La Russia, da parte sua, era pienamente preparata per il conflitto che alla fine è risultato dopo decenni di abusi da parte dell’Occidente, lasciando un Occidente relativamente impreparato a subire le conseguenze delle proprie azioni bellicose. Solo il tempo dirà se anche la Cina è preparata e se l’Occidente è così ansioso o in grado di superare l’ennesima crisi di sua stessa creazione.

Brian Berletic è un ricercatore e scrittore geopolitico con sede a Bangkok, in particolare per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Traduzione: Gerard Trousson