La Cina contro il G-7: il destino del mondo non può essere deciso da un piccolo gruppo

Inserito alle 17:51h in da Redazione in Cina

La Cina denuncia la decisione che il G7 ha appena adottato per contrastare Pechino, poiché è finita l’era in cui pochi Paesi decidevano per tutto il mondo, avverte.

“I giorni in cui le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi sono alle spalle”, ha detto domenica un portavoce dell’ambasciata cinese nel Regno Unito, citato dall’agenzia di stampa britannica Reuters .

Il portavoce di Pechino ha ratificato la posizione del colosso asiatico, sottolineando che “paesi grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, sono uguali e che gli affari mondiali devono essere gestiti attraverso le consultazioni di tutti i paesi”.

Il diplomatico cinese ha fatto le osservazioni dopo che il Gruppo dei Sette (G7) – Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti – ha adottato una posizione unificata sabato per contrastare la Cina.

In che modo il G7 cerca di contrastare la Cina?

I leader dei paesi membri del G7, riuniti a Carbis Bay (Regno Unito), hanno concordato di lanciare il loro cosiddetto super progetto “Build back better for the world” presumibilmente per “rispondere alle enormi esigenze di infrastrutture nel basso e medio- paesi a reddito”, secondo la Casa Bianca.

Queste nazioni hanno aderito a questa iniziativa come alternativa al progetto di sviluppo economico cinese “One Belt, One Road”. L’obiettivo è superare la proposta cinese, si legge nel comunicato della Casa Bianca.

Belt and Road cinese

Cosa sta perseguendo il megaprogetto “One Belt, One Road”?

L’idea della cintura economica della Via della Seta e della rotta marittima che punta a collegare Asia ed Europa, è stata presentata nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping. Il progetto prevede la ricostruzione dell’antica Via della Seta e la creazione di una rotta marittima parallela. Sarebbe composto da 60 paesi, il 75% delle riserve energetiche mondiali conosciute, il 70% della popolazione mondiale e genererebbe il 50% del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale.

Cina: la Silk Road Initiative non è un club esclusivo

Portavoce della Cancelleria cinese



Gli Stati Uniti, che, tra gli altri Paesi occidentali, sono strenui critici del piano cinese, hanno esercitato pressioni su vari stati affinché non aderissero al progetto cinese, considerando la Nuova Via della Seta come una grande sfida ai loro interessi contro uno dei loro principali rivali , il colosso asiatico.



Nota: Tuttavia, nonostante le pressioni di Washington, il numero di paesi che hanno aderito al grande progetto di sviluppo lanciato dalla Cina è salito a 140 paesi, distribuiti fra i vari continenti, dall’Asia all’Africa, al Latino America e perfino all’Europa. Questo ha causato un notevole frastorno negli ambienti di potere di Washington che considerano ormai la Cina il loro principale concorrente economico al mondo.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione : Luciano Lago