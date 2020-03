La Cina chiede la divulgazione dell’attività biologica segreta negli Stati Uniti

da Redazione

Un giornale di stato cinese ha sollecitato formalmente il governo degli Stati Uniti chiarire le attività del suo laboratorio biologico, che è stato chiuso poco prima dello scoppio di COVID-19.

” C’è una grande incertezza sulle attività del US Microbial Laboratory. (Fort Detrick) riguardo alla diffusione del coronavirus, soprannominato COVID-19, che ha spinto le persone a chiedere chiarimenti sulle loro attività ” , ha scritto sabato il quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese (PCC), People’s Daily.

Secondo la pubblicazione, esiste una certa inquietudine circa le indagini condotte dal suddetto laboratorio sul nuovo coronavirus e si ritiene che la perdita dell’epidemia si sia verificata in queste unità.

Allo stesso modo, sottolinea che il 10 marzo è stata lanciata una petizione sul sito web della Casa Bianca, chiedendo al governo degli Stati Uniti di rivelare il vero motivo dietro la chiusura di Fort Detrick e di chiarire se il laboratorio in questione era l’unità di indagine sul nuovo coronavirus.

Il laboratorio Fort Detrick, situato a Frederick, nel Maryland, è stato fino a poco tempo fa il principale centro del programma di armi biologiche del comando medico dell’esercito americano. Materiale infettivo mortale, come il virus Ebola e la malattia del vaiolo, veniva studiato presso la struttura, ma è stato bruscamente chiuso nell’agosto 2019.

A questo proposito, i media statunitensi hanno indicato che la sua chiusura ha risposto a problemi di sicurezza dopo che i Centers for Disease Control and Prevention ( CDC) hanno scoperto che l’organizzazione non aveva istituito sistemi in grado di decontaminare le acque reflue per la sicurezza dei lavoratori di laboratorio.

All’epoca, il New York Times riferiva che il CDC non era in grado di fornire ulteriori dettagli sulla sospensione delle attività di Fort Detrick per ” motivi di sicurezza nazionale ” , oltre a indicare che numerosi portali web in inglese, che facevano eco della notizia, erano stati rimossi .

Zhao Lijian, uno dei portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, ha recentemente dichiarato nel suo account sul social network Twitter che il nuovo coronavirus potrebbe essere stato diffuso dall’esercito americano. nella città di Wuhan, epicentro dell’epidemia.

Portavoce del Ministero Esteri cinese che ha lanciato accuse contro gli USA per la diffusione del virus

Parallelamente alle affermazioni di Zhao, Geng Shuang, anche lui portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato che la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, ha opinioni diverse sulla fonte di COVID-19, rilevando che è un problema scientifico che richiede opinioni scientifiche e professionali.

D’altra parte, durante una conferenza stampa di mercoledì, il principale consigliere medico cinese, Zhong Nanshan, ha respinto la diffusa affermazione secondo cui il nuovo coronavirus sarebbe nato a Wuhan e ha criticato tali accuse come irresponsabili.

” Il fatto che la nuova pandemia di polmonite da coronavirus si sia verificata in Cina, a Wuhan … questo non significa che abbia avuto origine a Wuhan ” , ha detto Zhong.

Diversi specialisti e osservatori sollevano la possibilità che gli Stati Uniti abbiano creato il temuto COVID-19. In questo senso, Philip Giraldi, ex funzionario della North American Central Intelligence Agency (CIA), ritiene che il nuovo coronavirus sia il risultato di una collaborazione tra gli Stati Uniti. e Israele per creare un’arma da guerra biologica per danneggiare la Cina e l’Iran .

Nota: In attesa di accertare da dove abbia avuto origine il virus, il fatto che l’Amministrazione Trump si sia inizialmente compiaciuta per la diffusione del virus in Cina ed in Iran, lascia molti sospetti sulla ipotesi che ci sia una mano del servizi di intelligence USA nella diffusione del Covid-19 in Cina ed in Iran.

https://www.hispantv.com/noticias/china/452168/eeuu-coronavirus-laboratorio-armas-biologica

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago