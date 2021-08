La Cina chiede all’OMS di indagare sui laboratori militari statunitensi





La Cina ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di indagare sui laboratori biologici militari statunitensi all’estero.

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha deplorato questa domenica che gli Stati Uniti vogliano “politicizzare” l’indagine sull’origine del nuovo coronavirus, che ha causato il COVID-19, e ha etichettato Washington come “irrispettosa della scienza e della giustizia” .

Wang ha chiesto agli Stati Uniti di pubblicare i dati e le informazioni in loro possesso al riguardo, chiedendo di verificare i campioni raccolti sul suolo statunitense durante le prime fasi della pandemia.

Cina: il COVID-19 potrebbe essere emerso dal laboratorio militare statunitense, sospetti degli specialisti cinesi.

A questo proposito, il capo della diplomazia cinese ha descritto la necessità di invitare esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per indagare sulle attività e sui risultati del Laboratorio microbico dell’esercito americano (Fort Detrick) e di altre 200 strutture di biolaboratori militari USA all’estero.

Gli Stati Uniti dovrebbero anche invitare gli esperti dell’OMS a indagare sull’Università della Carolina del Nord e pubblicare i dati relativi ai casi tra i soldati statunitensi che hanno partecipato ai Giochi mondiali militari del 2019 nella città di Wuhan”, ha affermato.

Laboratorio biologico militare USA in Georgia

Pechino ammette infatti la possibilità che il coronavirus possa aver raggiunto la Cina con i militari statunitensi che hanno preso parte ai Giochi Mondiali Militari del 2019, svoltisi a Wuhan, cioè alla vigilia dello scoppio dell’epidemia di COVID-19.

Sebbene il nuovo coronavirus sia iniziato nella città cinese di Wuhan alla fine di dicembre 2019, l’origine dell’epidemia di virus rimane ancora un enigma.

Tuttavia, diversi specialisti e osservatori sollevano la possibilità che gli Stati Uniti abbiano creato il temuto COVID-19 con la collaborazione di Israele per creare un’arma di guerra biologica per dominare il mondo.

Nota: Che tipo di esperimenti conducono gli USA nei numerosi laboratori bilogici militari ubicati all’estero? Perchè molti di questi laboratori sono ubicati in prossimità delle frontiere della Federazione Russa (esempio in Ucraina e in Georgia) o in Asia? Come mai sono state riscontrate epidemie di strane malattie infettive nelle aree dove si trovano questi laboratori?

Tutte domande a cui Washington dovrebbe dare una risposta.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago