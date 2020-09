La Cina chiede agli Stati Uniti di accettare il multipolarismo

da Redazione

di Mikhail Gamandiy-Egorov

La leadership cinese continua ad alzare la voce nel suo risoluto sostegno al concetto multipolare negli affari mondiali. Pechino ora chiede apertamente a Washington di accettare questa realtà.

Il ministro degli Esteri e consigliere di Stato cinese Wang Yi ha esortato gli Stati Uniti a seguire la storica tendenza verso il multipolarismo nel mondo e la democrazia nelle relazioni internazionali. Lo annuncia l’agenzia di stampa del governo cinese Xinhua .

Le parole dell’alto funzionario cinese sono state pronunciate durante la sua partecipazione alla riunione dei ministri degli esteri dell’ASEAN e della Cina in videoconferenza. Il ministro degli Esteri cinese ha anche affermato che “le differenze e le contraddizioni tra Cina e Stati Uniti non stanno nel potere o nello status, né nei conflitti dei sistemi sociali. La questione è piuttosto o difendere il multilateralismo o l’unilateralismo, e promuovere una cooperazione win-win o giochi a somma zero ”.

Il ministro ha aggiunto che “qualsiasi tentativo di intimidazione unilaterale di mantenere una posizione di monopolio, sabotare i risultati di sviluppo di altri paesi o sradicare lo spazio di sviluppo di altri paesi è destinato al fallimento” .

Ora, in termini di prospettive, ciò che è interessante notare è che mentre gli appelli della leadership cinese sono stati regolarmente ascoltati, e questo in vari vertici e incontri, negli ultimi mesi, questo appello di uno dei principali rappresentanti della Repubblica popolare cinese per accettare il multipolarismo è nel frattempo apertamente rivolto agli Stati Uniti. Come destinatari ufficiali.

D’altra parte, ciò che è anche importante notare è che l’opposizione presentata da Wang Yi, proprio tra il concetto multipolare del mondo – associato a una cooperazione vantaggiosa per tutti da un lato, e l’unipolarità passata ma ancora promossa dalle élite occidentali – dall’altra come “giochi a somma zero”. Ovviamente, il fatto che la Cina fosse stata per diversi anni uno dei principali sostenitori del multipolarismo era un fatto noto a molti osservatori internazionali. E questo molto prima dei recenti atti di ostilità presentati dagli Stati Uniti. Ma queste recenti posizioni, tutte all’epoca di una guerra geoeconomica in corso con Washington, promettono un chiaro rafforzamento della determinazione dei sostenitori del multipolarismo in varie parti del mondo.

Infatti, e proprio nel momento in cui diversi rappresentanti dell’élite occidentale, in particolare europea, si accorgono, anche se questo avviene senza alcuna nota di entusiasmo, la fine – che peraltro non risale a ieri – dell’era egemonica statunitense / occidentale, l’establishment statunitense continua a voler vivere l’idea del dominio statunitense sugli affari mondiali.

Inoltre, le sanzioni statunitensi contro i loro principali avversari geopolitici e geoeconomici, così come molti altri paesi sovrani, non sono una caratteristica di forza, ma piuttosto di debolezza. Significa non essere in grado di vivere una competizione degna di questo nome sulla scena internazionale, geopoliticamente oltre che geoeconomicamente parlando, sia nel settore high-tech, armamenti, energia,

La preoccupazione, e questo è ciò che conferma ulteriormente l’idea che queste azioni debbano essere viste come un’ammissione di debolezza, piuttosto che di forza e intelligenza, è proprio il fatto che le nazioni prese di mira attraverso queste azioni dimostrano, ogni giorno un po ‘di più, la loro capacità di vivere e adattarsi a queste misure restrittive unilaterali. E anche per poter rispondere in modo efficace. Tanto più che per quanto riguarda i paesi che favoriscono il multipolarismo, molti strumenti rimangono ancora per così dire nell’armadio. Dopotutto, a tutto – è questo il momento.

Fonte: Observatour Continental

Traduzione: Gerard Trousson