La Cina brucia sul tempo le minacce degli USA e si arma di testate nucleari multiple

Ecco perché la Cina ha bisogno di più armi nucleari

di Moon of Alabama.

La Cina sta aggiungendo altri missili nucleari intercontinentali (ICBM) ai magri 250/300 circa, di cui dispone attualmente:

“La Cina ha iniziato a costruire quelli che esperti indipendenti ritengono essere più di 100 nuovi silos di missili balistici intercontinentali in un deserto vicino alla città nord-occidentale di Yumen, una frenesia edilizia che potrebbe segnalare un’importante espansione delle capacità nucleari di Pechino…

L’acquisizione di oltre 100 nuovi silos missilistici, se completata, rappresenterebbe un cambiamento storico per la Cina, un paese che si dice abbia uno stock relativamente modesto di 250-350 armi nucleari. Il numero effettivo di nuovi missili destinati a questi silos non è noto, ma potrebbe essere molto inferiore. La Cina ha già schierato silos esca (camuffati) in passato ”.

La distanza minima tra i silos in foto è di circa 3 km.

Negli anni ’70, gli Stati Uniti hanno sviluppato un concetto chiamato ICBM Fake Shell Game e hanno realizzato un video utile per spiegarlo. Per proteggere i missili da un primo attacco annientante, un gran numero di silos rimangono vuoti e solo pochi missili vengono piazzati lì.

Per attaccare questo nuovo campo missilistico da 119 buche in Cina, gli Stati Uniti dovrebbero sparargli contro almeno 119 testate nucleari per assicurarsi che non ci siano più missili in grado di reagire. Se la Cina aggiungerà una difesa missilistica per proteggere quel campo, allora gli Stati Uniti dovranno sparare circa il triplo di testate nucleari per assicurarsi che ogni silo venga distrutto.

Tutto questo per distruggere solo una manciata di armi. In questo gioco, i numeri si sommano rapidamente e diventano rapidamente molto costosi.

” Jeffrey Lewis, un esperto del arsenale nucleare cinese e un membro del team che ha analizzato i siti sospetti, ha detto che i silos erano probabilmente destinati a un missile cinese conosciuto come il DF-41, in grado di trasportare più testate e colpire obiettivi oltre 10.000 km di distanza, che potrebbe mettere le Americhe a portata di mano. Importanti lavori di scavo nei siti sono iniziati all’inizio di quest’anno, anche se i preparativi erano probabilmente in corso da mesi, secondo Lewis ”.

I redattori del quotidiano cinese Global Times non sono d’accordo con la dichiarazione di Lewis sul DF-41 e mostrano di non padroneggiare l’aspetto tecnico del campo delle armi nucleari strategiche. Il suo editore, Hu Xijin, scrive :

“ Non si sa se i cantieri citati dal Washington Post siano davvero dei silos per missili balistici intercontinentali. Ma devo dire che Lewis è un dilettante. In realtà, il DF-41 è un missile balistico intercontinentale stradale a propellente solido e uno dei suoi principali vantaggi è la sua mobilità e vitalità. Non ha quindi senso metterlo in un silo. Lewis non comprende le caratteristiche di base del DF-41 e dovrebbe evitare di mostrarlo ai media ”.

È così sbagliato che fa male.

Da un lato, il dottor Jeffrey Lewis è LO specialista del controllo degli armamenti e direttore del programma di non proliferazione dell’Asia orientale presso il Center for Nonproliferation Studies, parte del Middlebury Institute of International Studies. Probabilmente ne sa di più sui missili di quanto Hu Xijin ne saprà mai.

La differenza tra missili a combustibile solido e missili a combustibile liquido è il tempo di reazione. Gli Stati Uniti hanno circa 450 missili balistici intercontinentali basati in silos. Questi missili sono stati chiamati “Minuteman” perché sono alimentati con combustibile solido e possono quindi essere lanciati in pochi minuti. I missili a propellente liquido impiegano molto tempo per prepararsi perché il serbatoio viene riempito di carburante solo poco prima del lancio. Sono piuttosto pericolosi per i loro equipaggi, poiché i combustibili liquidi tendono ad essere piuttosto corrosivi ed esplosivi. Non importa molto per le operazioni spaziali, ma è molto scomodo per qualsiasi applicazione militare.

Una seconda forza d’attacco deve essere pronta a lanciare non appena viene rilevato un primo attacco ostile. Altrimenti, non c’è più nessuno per avviarlo.

Missili ipersonici cinesi

Lewis vede buone ragioni per la Cina per espandere il suo arsenale:

” Riteniamo che la Cina stia sviluppando le sue forze nucleari in parte per mantenere una forza deterrente in grado di sopravvivere a un primo attacco degli Stati Uniti in numero sufficiente per sconfiggere le difese missilistiche statunitensi “.

Un editoriale del Global Times concorda con questo ragionamento:

“ Gli Stati Uniti vogliono che la Cina si attenga alla sua linea di deterrenza minima. È vero che la Cina ha dichiarato di mantenere le sue capacità nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale. Ma il livello minimo cambia in base all’evoluzione della situazione della sicurezza in Cina . La Cina è stata definita il principale concorrente strategico dagli Stati Uniti e la pressione militare americana sulla Cina è costantemente aumentata. Pertanto, la Cina deve accelerare il rafforzamento della sua deterrenza nucleare per frenare l’impeto strategico degli Stati Uniti. Dobbiamo costruire una capacità di secondo attacco nucleare credibile, che deve essere garantita da un numero sufficiente di testate nucleari ”.

Quindi aggiunge una nota che indica un potenziale scenario di vita reale:

“ La situazione della sicurezza in Cina sta cambiando rapidamente. Gli Stati Uniti hanno l’ambizione strategica di sottomettere la Cina. In caso di scontro militare tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan, se la Cina ha una capacità nucleare sufficiente per dissuadere gli Stati Uniti, ciò servirà come base per esercitare la sua volontà nazionale . Affrontiamo ambienti e rischi diversi rispetto al passato. Differenti devono essere anche le modalità di calcolo del livello minimo. Non importa quello che dicono gli Stati Uniti, la Cina deve essere sobria e ferma sul da farsi ”.

Se gli Stati Uniti inviano navi per impedire alla Cina di rientrare a Taiwan, potrebbero tentare di impedire alla Cina di attaccarli minacciandola con un attacco nucleare. Se la Cina ha una credibile capacità di secondo attacco, questa minaccia americana diventa priva di significato. Nessun presidente degli Stati Uniti rischierà New York per proteggere Taipei.

La costruzione del nuovo campo di silos missilistici è iniziata solo all’inizio di quest’anno ed è proseguita a ritmo sostenuto. La Cina sembra ritenere di non avere tempo da perdere prima che gli Stati Uniti prendano provvedimenti verso l’indipendenza di Taiwan. Diventerebbe subito un problema militare. Questo nuovo campo missilistico potrebbe aiutare a cambiare i piani degli Stati Uniti.

fonte: https://www.moonofalabama.org

Traduzione: Gerard Trousson