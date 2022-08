La Cina avverte severamente gli Stati Uniti di non creare una crisi più grande, Pechino giura di punire i trasgressori







La Cina avverte severamente gli Stati Uniti di non agire in modo avventato o creare una crisi più grande, ha affermato mercoledì il ministero degli Esteri cinese, sottolineando che coloro che offendono la Cina saranno puniti.

Il ministero ha lanciato il severo avvertimento in risposta agli ultimi commenti fatti dal coordinatore Indo-Pacifico degli Stati Uniti, Kurt Campbell, sulla visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi.

Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato durante il briefing di routine di mercoledì che le osservazioni pertinenti fatte dall’alto funzionario statunitense hanno completamente distorto il bianco e il nero e hanno completamente esposto la logica dei banditi statunitensi e l’approccio alla conquista del potere.

La farsa ideata dalla Pelosi non influirà in alcun modo sull’andamento storico del ritorno di Taiwan in madrepatria, né intaccherà minimamente il consenso internazionale sul principio della Cina unica, né arresterà il processo storico del grande ringiovanimento e sviluppo della nazione cinese. Il popolo cinese non ha paura degli spiriti maligni e difende incrollabilmente i propri interessi fondamentali, ha detto Wang.

(Se si ascolta la logica di Washigton) il principio del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale nelle relazioni internazionali diventerà un pezzo di carta, tutti i tipi di separatisti e di forze estremiste si intensificheranno e la pace e la stabilità della regione, conquistate a fatica, saranno seriamente minate se la Cina non si opporrà risolutamente agli Stati Uniti azioni sconsiderate, irresponsabili e irrazionali, ha detto Wang.

Più di 170 paesi, tra cui 20 capi di stato, sette vice capi di stato, nove capi di governo, ministri degli esteri di circa 60 paesi e più di 10 organizzazioni internazionali come l’ONU, hanno espresso il loro impegno per il principio della unica Cina e opposizione alle provocazioni statunitensi, secondo Wang.

Campbell venerdì ha affermato che la Cina ha “reagito in modo eccessivo” alla visita di Pelosi e l’ha usata come pretesto per cercare di “cambiare lo status quo” nello Stretto di Taiwan, ha riferito Reuters.

Ha affermato che gli Stati Uniti condurranno transiti aerei e marittimi standard attraverso lo Stretto di Taiwan nelle prossime settimane e che annunceranno una “tabella di marcia ambiziosa” per i negoziati commerciali con l’isola di Taiwan nei prossimi giorni, secondo Reuters.

Lo status quo attraverso lo Stretto di Taiwan, che è rimasto invariato per decenni, è stato effettivamente rotto, non dalla Cina, ma dalle forze secessioniste degli Stati Uniti e di Taiwan, ha affermato Wang.

Missili cinesi pronti a colpire le basi USA

Gli Stati Uniti hanno fatto orecchie da mercante al ripetuto avvertimento della Cina sulla visita di Pelosi (linee rosse) e hanno insistito per andare per la propria strada.

La mossa di Pelosi ha gravemente danneggiato gli interessi fondamentali della Cina, e la Cina ovviamente dovrebbe dare una risposta ferma e gli Stati Uniti devono sopportarne tutte le conseguenze, ha detto Wang, osservando che gli Stati Uniti non dovrebbero essere sorpresi poiché la Cina l’ha avvertito in anticipo e intendeva quello che ha detto.

La Cina esorta ancora una volta gli Stati Uniti a rispettare le norme di base che regolano le relazioni internazionali del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli altri paesi e della non interferenza nei loro affari interni, invita a fermare le parole e i fatti che minano gli interessi fondamentali della Cina e a creare le condizioni necessarie per la Cooperazione USA Cina-, ha detto Wang.

A cura di Global Times

Nota: con le loro azioni sconsiderate e con la loro costante opera di sobillazione, a Taiwan come in Ucraina, in Siria come in Kosovo e altrove, gli Stati Uniti si dimostrano il più grande pericolo per la pace mondiale, mentre si ammantano della loro retorica di “esportazione della democrazia” a cui prestano fede soltato i governi vassalli di Washington, oltre che gli utili idioti dell’Impero ormai in chiaro declino.

Con la Cina Washington ha giocato la sua provocazione ma questa gli si ritorcerà contro e si iniziano a vederne i primi effetti con il ritiro di tutte le società cinesi dalla borsa di Wall Street e con l’abbandono del dollaro come valuta di riserva. Altre sorprese si stanno preparando da Pechino e presto se e vedranno gli effetti.

Traduzione e nota: Luciano Lago