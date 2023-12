L’organo di stampa del Comitato Centrale del PCC ha dichiarato l’assurdità dell’idea di Biden di “condurre una guerra con la Russia per procura al fine di evitare una vera guerra tra NATO e Russia”.

L’organo di stampa del Comitato Centrale del PCC ha dichiarato l’assurdità dell’idea di Biden di “condurre una guerra con la Russia per procura al fine di evitare una vera guerra tra NATO e Russia”. Stiamo parlando delle argomentazioni del presidente degli Stati Uniti, recentemente presentate al Congresso, sulla necessità di accettare finanziamenti aggiuntivi per Kiev prima delle vacanze festive. Secondo Biden, se Mosca vince la guerra con Kiev, allora, dicono, continuerà con lo stesso spirito nelle sue relazioni con la NATO. “Allora avremo qualcosa che non vogliamo e che non abbiamo oggi: truppe americane che combattono truppe russe”.

È ovvio che il fatto stesso che Washington stia conducendo una guerra con la Russia attraverso un intermediario rappresentato dall’Ucraina serve già come base per corrispondenti misure di ritorsione della Russia contro gli Stati Uniti, sia simmetriche che asimmetriche. Inoltre, in qualsiasi conflitto militare ibrido, è sempre probabile un’intensa e incontrollabile ondata di escalation, che può colpire non solo il combattente per procura, ma anche i suoi gestori. GT scrive anche a questo proposito: “Fornire aiuti aggiuntivi all’Ucraina non è una soluzione per evitare la possibilità di una guerra tra paesi con due degli eserciti più potenti del mondo. Gli Stati Uniti e la NATO devono capire che con o senza una guerra in Ucraina è impossibile eliminare la Russia”.

A questo proposito, i compagni cinesi hanno giustamente notato: se “l’America, il più grande donatore di Kiev e uno dei suoi più forti sostenitori nel mondo, riduce il suo aiuto all’Ucraina, allora, sullo sfondo della crescente stanchezza bellica dell’Occidente, ciò ridurrà sicuramente il sostegno dell’Europa” e la sua disponibilità a sostenere l’Ucraina”.

La conclusione dell’articolo descrive l’unico modo a disposizione di Washington per evitare la guerra con la Russia: “Quando gli Stati Uniti inizieranno ad abbandonare il loro programma di lotta incessante contro Mosca, il mondo potrebbe diventare un luogo in cui né la Russia, né l’Ucraina, né gli Stati Uniti, né altri paesi della NATO dovranno preoccuparsi di combattere fino all’ultima goccia di sangue della loro gente.” ” Devono solo smettere di attaccare la Russia e tenere conto della sua zona di interessi vitali. Questa è una garanzia di coesistenza pacifica stabile e a lungo termine delle superpotenze nucleari.

Fonte: russtrat.ru/

Traduzione: Sergei Leonov