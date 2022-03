La Cina avverte gli Stati Uniti che qualsiasi tentativo di reprimerla “fallirà”





Yang Jiechi, membro del Politburo e direttore dell’Ufficio della commissione per gli affari esteri del PCC, ha avvertito martedì che qualsiasi tentativo di contenere Pechino è destinato al fallimento. L’alto funzionario si è espresso in questi termini dopo aver incontrato questo lunedì a Roma (Italia) il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Yang ha sottolineato che, nonostante l’attuale amministrazione statunitense abbia promesso di rispettare il principio della Cina unica e di non sostenere l’indipendenza di Taiwan, le azioni di Washington “sono ovviamente incoerenti con le sue dichiarazioni”, spiega l’ agenzia Xinhua .

Qualsiasi tentativo di approvare e sostenere le forze separatiste dell'”indipendenza di Taiwan” e di giocare “la carta di Taiwan” per ” usare Taiwan per controllare la Cina ” non avrà mai successo, ha sottolineato.

Allo stesso tempo, l’alto funzionario del PCC ha sottolineato che le questioni del Tibet, di Hong Kong e della regione dello Xinjiang rappresentano “interessi fondamentali” di Pechino che vengono affrontati come affari interni . “Ogni tentativo di sopprimere la Cina fallirà”, si legge nel testo della pubblicazione.

Per quanto riguarda il futuro delle relazioni bilaterali tra Pechino e Washington, Yang ha ribadito i tre pilastri formulati dal presidente Xi Jinping: rispetto reciproco, convivenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. In questo senso, ha sottolineato la necessità di concretizzare i recenti impegni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come non cercare una nuova Guerra Fredda o non cambiare il sistema cinese, tra gli altri.

“Nell’attuale situazione internazionale, Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le differenze ed evitare conflitti e scontri”, ha sottolineato.

Negoziati Cina USA a Roma

L’UCRAINA SUL TAVOLO

L’attuale conflitto in Ucraina è stato uno degli argomenti discussi da Sullivan e Yang durante il loro incontro. Da parte sua, la Cina ha esortato la comunità internazionale a influenzare la situazione “in modo che si raffreddi il prima possibile “. Inoltre, Yang ha assicurato che Pechino ha fornito aiuti umanitari all’Ucraina e ha specificato che “continuerà a fare i propri sforzi in questo senso”.

L’alto funzionario ha sostenuto l’articolazione di un meccanismo di sicurezza “equilibrato, efficace e sostenibile” in Europa che includa il principio dell’indivisibilità della sicurezza per mantenere la pace nel continente, così come a livello globale.

L’incontro tra Sullivan e Yang è avvenuto tra i resoconti dei media sulla presunta richiesta della Russia a Pechino per il prestito di equipaggiamento militare. Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha smentito queste speculazioni.

Nota: Washington teme fortemente un coordinamento fra Russia e Cina ed ha avvertito Pechino delle conseguenze di una azione della Cina per sostenere Mosca dagli effetti delle sanzioni degli USA. Tuttavia la RPC ha già risposto che la sua politica di cooperazione non sarà influenzata dalle pretese di uniformare la propria azione alle direttive di potenze esterne.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota: Luciano Lago