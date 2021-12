La Cina avverte che prenderà “misure drastiche” se Taiwan si muoverà verso l’indipendenza

Il portavoce dell’Ufficio per gli affari di Tawian, Ma Xiaoguang, ha dichiarato che la Cina continentale dovrà rispondere alle “provocazioni” delle “forze separatiste”

Quest’anno ha visto un numero record di interventi da parte dell’Esercito di Liberazione del Popolo, generando preoccupazione a Washington.

La Cina continentale adotterà “misure drastiche” se Taiwan si muoverà verso l’indipendenza, ha avvertito mercoledì un funzionario di Pechino, aggiungendo che le provocazioni di Taiwan e le ingerenze esterne potrebbero intensificarsi il prossimo anno.

Pechino rivendica Taiwan governata democraticamente come proprio territorio e negli ultimi due anni ha intensificato la pressione militare e diplomatica per affermare la sua pretesa di sovranità, alimentando la rabbia a Taipei e la preoccupazione a Washington.

La parte continentale è disposta a fare tutto il possibile per cercare la riunificazione pacifica con Taiwan, ma agirà direttamente se verranno superate le linee rosse sull’indipendenza, ha detto Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan, a un briefing con i media.

“Se le forze separatiste di Taiwan in cerca di indipendenza provocano, esercitano la forza o addirittura sfondano qualsiasi linea rossa, dovremo adottare misure drastiche”, ha affermato Ma.

Pechino descrive regolarmente l’isola come la questione più delicata nei suoi legami con gli Stati Uniti .

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato in legge un progetto di spesa per la difesa che ha detto che Taiwan dovrebbe essere invitata alle sue esercitazioni RIMPAC – la più grande esercitazione navale del mondo – il prossimo anno.

Taiwan ha registrato il maggior numero di voli aerei della Cina continentale in ottobre , quando entrambe le parti stavano celebrando la festa nazionale e gli Stati Uniti e i loro alleati hanno condotto una serie di esercitazioni navali nelle acque vicine.

Ciò includeva 56 voli in un solo giorno il 4 ottobre, il più grande conteggio giornaliero mai registrato.

Oltre all’aumento del numero, Pechino ha utilizzato i voli per dimostrare una varietà in espansione di nove armi, tra cui bombardieri a lungo raggio, caccia da guerra elettronica, autocisterne e aerei radar e la sua capacità di proiettare potenza oltre Taiwan e vicino alle sue isole periferiche .

Le pattuglie hanno anche messo a dura prova i sistemi di difesa aerea di Taiwan e hanno fornito all’intelligence del PLA come Taipei avrebbe risposto a un attacco effettivo.

Ma ha detto che la provocazione da parte delle forze indipendentiste e “l’intervento esterno” potrebbe diventare “più acuto e più intenso” nei prossimi mesi.

Aerei cinesi su Taiwan

“L’anno prossimo, la situazione dello Stretto di Taiwan diventerà più complessa e grave”, ha affermato.

Pechino ha inviato ripetute missioni aeree sullo stretto di Taiwan negli ultimi mesi per fare pressione su Taiwan. Ha detto che non cederà alle minacce.

Sebbene gli Stati Uniti riconoscano solo una Cina, sono tenuti per legge a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi e hanno a lungo seguito una politica di “ambiguità strategica” sull’eventuale intervento militare per proteggere Taiwan in caso di un cinese continentale. attacco.

Il governo sconfitto della Repubblica di Cina fuggì a Taiwan nel 1949 dopo aver perso una guerra civile con i comunisti, che fondarono la Repubblica popolare cinese.

Fonte: South China Morning Post

Traduzione: Gerard Trousson