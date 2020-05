La Cina avanza attraverso il caos e le minacce

da Redazione

di Pepe Escobar

Tra la contrazione economica più profonda in quasi un secolo, il presidente Xi Jinping aveva già chiarito, lo scorso mese, che la Cina avrebbe dovuto essere pronta per sfide senza precedenti e senza sosta provenienti dall’estero.

Non si riferiva solo al possibile destabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali e alla demonizzazione non-stop di ogni progetto relativo alle New Silk Roads, o Belt and Road Initiative.

Un documento interno presumibilmente trapelato , segreto e invisibile all’interno della Cina, ma ottenuto comunque da qualche oscura fonte connessa all’Occidente, affermava addirittura essenzialmente che il gioco della colpa contro la Cina sul virus è come il contraccolpo sui fatti di Tiananmen.

Secondo il documento segreto e invisibile, la Cina dovrebbe “prepararsi allo scontro armato tra le due potenze globali” – un riferimento agli Stati Uniti. È come se questa fosse una strategia aggressiva implementata dallo stato cinese in primo luogo, e non in risposta alla massiccia escalation della guerra ibrida 2.0 da parte del governo degli Stati Uniti.

A tutti gli effetti pratici, la demonizzazione isterica della Cina attraverso la Beltway ha ormai superato i precedenti isterici, quali la demonizzazione della Russia.

Quello che Pechino definiva un “periodo di opportunità strategica” è ormai finito. Vi erano state previsioni nei circoli informativi della Cina, secondo le quali la leadership del PCC riteneva che questa finestra strategica di opportunità sarebbe rimasta senza ostacoli fino alla data chiave, il 2049 – quando il “ringiovanimento nazionale” avrebbe dovuto essere pienamente realizzato.

Dimenticalo. Ora l’intero gioco riguarda la guerra ibrida 2.0 messa in campo dagli Stati Uniti per contenere la superpotenza emergente, qualunque cosa serva. E questo implica che una moltitudine di piani cinesi sono ora sottoposti a turbo cambiamenti.

Il primo ordine del giorno è ripristinare la produttività della macchina produttiva Made in China. Durante la sua recente visita nella provincia dello Shaanxi, storicamente cruciale per il PCC, il presidente Xi ha insistito su questo, insieme a un’offensiva contro la povertà. Aveva promesso di eliminare la povertà quest’anno.

Il presidente cinese Xi Jimping con signora

Significativamente, e contrariamente a tutte le previsioni occidentali, le esportazioni cinesi sono cresciute del 3,5% ad aprile, rispetto a un calo del 6,6% a marzo. Questo frantuma totalmente la logica della dissociazione. Il governo giapponese, ad esempio, sta accelerando il trasferimento delle fabbriche dalla Cina, in fretta. Non è una strategia molto intelligente.

Queste fabbriche stanno lasciando una nazione che ha quasi sradicato Covid-19. E se si trasferiscono in Vietnam, beh, anche questa è un’economia socialista (con caratteristiche vietnamite).

La crescita del PIL cinese, era diminuita del 6,8% nel primo trimestre del 2020. La ripresa è già iniziata. Ufficialmente, la disoccupazione era al 5,9% a fine marzo, senza tener conto dei lavoratori migranti che sono tornati nelle grandi città dopo aver trascorso l’apice di Covid-19 nelle campagne. Ci sono state proiezioni di disoccupazione al 20%, successivamente ritirate .

La ripresa sarà un mix di stimolo economico per le aziende, grandi e piccole; investimenti in infrastrutture; e buoni per molte delle masse lavoratrici. Anche il sistema hukou , che collega i diritti sociali al luogo di residenza, sarà riformato. La data chiave da tenere d’occhio sarà il 22 maggio, durante la sessione posticipata del Congresso nazionale del popolo.

Belt & Road in pista

Geopoliticamente, l’analisi del think tank francese CAPS, una filiale del Ministero delle relazioni estere a Parigi, è diventata praticamente un mantra in tutto l’Occidente.

CAPS è allarmato dal fatto che la Cina sia diventata indispensabile, proprio mentre si mettono in discussione i suoi “valori” e l'”agenda nascosta”. Con l’UE totalmente paralizzata e che dimostra graficamente la sua irrilevanza su una miriade di livelli, soprattutto in termini di accordo su un pacchetto di salvataggio efficace per tutti i suoi membri, l’Occidente in declino, quasi in blocco, è terrorizzato dal fatto che la Cina stia diventando in un processo irreversibile il massimo potere globale (industriale, economico e militare).

Belton Road mappa

Anche dopo aver subito il duro colpo di Covid-19, Pechino sembra avere il controllo di tutte le variabili di base nella sua politica economica (istituzioni finanziarie, grandi società). Il PCC raddoppierà nello sviluppo dell’intera macchina di produzione parallelamente all’applicazione diffusa di tecniche di intelligenza artificiale.

Quello che sembra essere ormai stabilito è che la Cina prima garantirà i propri interessi nazionali – in termini di catene di approvvigionamento globali ed esportazioni. A breve e medio termine, si concentrerà l’attenzione su corridoi di collegamento terrestri e marittimi selezionati per le nuove strade della seta – Health Silk Road inclusa.

Anche con Covid-19, il commercio della Cina con le nazioni Belt e Road è cresciuto del 3,2% nel primo trimestre, non di poco conto, anche se confrontato con il 10,8% per tutto il 2019.

Secondo il Ministero del Commercio, l’interscambio di Pechino con 56 nazioni Belt and Road sparse in Asia, Africa, Europa e Sud America rappresenta un 30% molto importante del commercio annuale totale. Ora confrontalo con la contrazione dal 13% al 32% nelle previsioni del commercio globale dell’Organizzazione mondiale del commercio per il 2020.

Quindi, anche se un calo commerciale nel primo trimestre del 2020 è stato più che prevedibile, l’interscambio della Cina è destinato a riprendersi rapidamente soprattutto in relazione al Sud-est asiatico, all’Europa orientale e al mondo arabo.

La Belt and Road si trova prevedibilmente di fronte a una miriade di sfide a breve e medio termine, tutte collegate a interruzioni della connettività: rotture della catena di approvvigionamento, restrizioni di viaggio e visti diffuse, severi controlli alle frontiere, ritardi nei progetti a causa dell’aumento dei costi.

Gli esempi includono la ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung da 6 miliardi di dollari, lunga 150 km in Indonesia, con esperti tecnici cinesi che lentamente rientrano dopo essere stati assenti a causa delle restrizioni del governo. Lungo il corridoio economico Cina-Pakistan, la quarantena obbligatoria per i tecnici cinesi ha congelato i progressi per almeno due mesi. Lo stesso vale per i progetti in Bangladesh e Sri Lanka.

Secondo un rapporto dell’Economist Intelligence Unit, Covid-19 farà deragliare Belt and Road nel 2020. Questo potrebbe essere stato il caso solo per i primi quattro mesi dell’anno. Anche sotto Covid-19, Pechino ha firmato accordi per nuovi progetti Belt and Road in Myanmar, Turchia e Nigeria.

La ferrovia ad alta velocità Cina-Laos, lunga 414 km – che collega lo Yunnan, via Vientiane, a Thailandia, Malesia e Singapore – rimane in linea, con completamento previsto per la fine del 2021. L’ASEAN, significativamente, è ora il partner commerciale numero uno della Cina , in vista della UE che si sta impantanando nei suoi problemi.

Guarda lo yuan digitale

La chiave da tutto ciò è che la complessa macro-strategia del PCC sarà indisturbata. Ciò implica che la Cina rimarrà il motore principale dell’economia globale, con o senza disassociazione, e con Belt and Road al centro della strategia di politica estera della Cina, unita a una solida spinta verso il multilateralismo.

Per quanto vaste aree dell’economia mondiale, in particolare in tutto il Sud del mondo, non mostrino alcuna intenzione di disassociarsi dalla Cina, Pechino dovrà essere pronta a contrastare la guerra ibrida a spettro completo scatenata da Washington su tutti i fronti: geo-economica, cibernetica, biologica , psicologica.

Come dettagliato da Kishore Mahbubani nel suo ultimo libro, questo non significa che la Cina avrà l’intenzione – e la capacità – di diventare un nuovo gendarme del mondo. Certamente caricherà il suo potere economico e finanziario, come nell’attenta attuazione dello yuan digitale eventualmente sostenuto dall’oro .

Inoltre esiste il cambio di gioco geopolitico in continua evoluzione responsabile delle notti insonni dell’establishment americano: il partenariato strategico Russia-Cina.

Due settimane fa, uno sviluppo geopolitico immensamente importante è stato praticamente sepolto dall’isteria della coronavirus.

Mosca è ben consapevole del fatto che Washington sta schierando sistemi di difesa antimissile molto vicini ai confini della Russia, portando il potenziale per fornire un primo attacco nucleare. Pechino sta seguendo questo sviluppo con allarme.

Mosca confida che questa è solo una parte della storia: il punto chiave è che la Russia è sicura che le sue armi sofisticate, come il Sarmat e l’Avangard, missili supersonici, si faranno carico di questo e della eventuale risposta alla minaccia USA.

Più complesso è il problema dei laboratori di armi biologiche del Pentagono nell’ex Unione Sovietica, seguito anche da Pechino. Mosca ha identificato un laboratorio vicino a Tblisi in Georgia, e 11 di loro in Ucraina. E nel lontano 2014, quando la Crimea era riunita con la Russia, gli scienziati hanno anche trovato un laboratorio segreto a Simferopoli.

Tutte queste informazioni – armi nucleari e biologiche – come mi hanno confermato fonti informative, sono scambiate ai massimi livelli del partenariato strategico fra Russia-Cina.

La prossima grande mossa nella scacchiera geopolitica sarà quella di puntare alla partnership (Russia/Cina) che negoziano le loro relazioni bilaterali con gli Stati Uniti come una unica squadra.

Nulla potrebbe essere più razionale, considerando che sono considerate entrambe le due “minacce” principali per gli Stati Uniti, secondo la strategia di sicurezza nazionale.

Si parla ormai di un grande cambiamento di paradigma geopolitico in corso.

Pepe Escobar per Asia Times

Traduzione: Luciano Lago