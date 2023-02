La Cina affronta l’egemonia statunitense a testa alta

In un raro saggio aspro, il ministero degli Esteri di Pechino ha criticato i continui tentativi di Washington di dominare il mondo.

Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un saggio intitolato “L’egemonia americana e i suoi pericoli”, un feroce attacco agli Stati Uniti e al loro desiderio di governare il mondo in modo efficace.

Il saggio è stato ampiamente condiviso dai media statali cinesi ed è stato probabilmente il più duro che abbiano mai pubblicato, almeno per quanto riguarda Washington. Coincide con il recente discorso del presidente russo Vladimir Putin e attacca gli Stati Uniti su un ampio spettro di questioni, evidenziando i molteplici sforzi di Washington per ottenere e mantenere il dominio esclusivo sull’intero pianeta. Questo include l’azione militare, come l’Iraq e l’Afghanistan, nonché l’interferenza negli affari politici interni dei paesi sotto forma di colpi di stato e rivoluzioni.

Il saggio ha discusso la primavera araba, l’interferenza degli Stati Uniti in America Latina, compreso il colpo di stato della CIA in Cile e i tentativi di rovesciare il governo di Cuba e Venezuela, e il numero di “rivoluzioni colorate” negli ex stati sovietici come Ucraina, Georgia e Kirghizistan. Ha continuato condannando il modo in cui Washington utilizza come arma la questione della democrazia e costringe i paesi a schierarsi, criticando gli Stati Uniti, essendo questi “la principale fonte di instabilità e incertezza nell’economia mondiale.

Il ministero degli Esteri cinese non ha mai lanciato un attacco così virulento contro gli Stati Uniti. Per molti anni, nonostante la svolta di Washington verso l’ostilità nei confronti di Pechino, la Cina è stata estremamente moderata quando si trattava degli Stati Uniti.

Per molto tempo, ha creduto che l’America potesse essere conciliata, che in qualche modo il paese potesse essere compromesso. portato alla ragione e che le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Cina possono essere migliorate e stabilizzate. Una volta credevi che dopo la partenza dell’amministrazione Donald Trump, le cose sarebbero potute tornare alla “normalità” sotto Joe Biden.

Trump e Xi Jimping , un rapporto controverso

Quella convinzione non avrebbe potuto essere più sbagliata. Dopo due anni in carica, l’amministrazione Biden si è dimostrata più belligerante e aggressiva nei confronti della Cina di quanto lo siano mai stati Trump e i suoi colleghi, e i legami sono passati da un nuovo minimo all’altro, con la presidenza Biden che ha trasformato la politica statunitense da una serie di “America Prima”, le lamentele di Trump sul commercio, a una vasta campagna di contenimento militare e strategico che ha aumentato drammaticamente le tensioni.

Trump era un affarista che voleva stringere accordi commerciali con la Cina per servire gli interessi americani usando le tariffe come leva, mentre la parola “compromesso” non esiste nel vocabolario di Biden.

L’amministrazione Biden ha ripetutamente affermato di volere “ringhiere” e “linee di comunicazione” con Pechino, ma le sue azioni hanno dimostrato le sue vere intenzioni, dal consentire la visita altamente provocatoria di Nancy Pelosi a Taiwan all’alimentare la paranoia su un pallone e costringere i paesi a tagliare forniture all’intera industria cinese dei semiconduttori. La conclusione a cui Pechino è finalmente giunta è che quando si tratta degli Stati Uniti non si può avere un dialogo serio. È una perdita di tempo.

La Cina sta affrontando un attore belligerante, egemonico e in malafede che cerca di contenerla strategicamente e schiacciarla a tutti i costi.

Gli Stati Uniti stanno forzando un cambiamento nella politica estera della Cina.

Per molti decenni, la filosofia della Cina è stata quella di evitare il confronto con Washington e cercare la cooperazione, per impedire agli americani di avanzare verso le politiche di contenimento della Guerra Fredda e bloccare il suo sviluppo economico, che è la massima priorità nazionale del Partito Comunista. Quindi, anche quando gli Stati Uniti stavano diventando ostili, la Cina è rimasta ambivalente e contenuta per molto tempo. Voleva credere che il rapporto con gli Stati Uniti potesse essere salvato e che queste politiche potessero essere compensate.

La Cina ora riconosce che la sua migliore scommessa non è placare Washington, ma che il suo continuo sviluppo e la sua prosperità dipendono dal sostenere un mondo multipolare in cui il potere degli Stati Uniti sia diluito. La Cina ha formalmente identificato l’egemonia degli Stati Uniti come la più grande fonte di instabilità, caos, disuguaglianza e conflitto nel mondo, rispecchiando i commenti di Vladimir Putin.

In quanto tali, gli Stati Uniti non hanno alcun interesse ad accettare o venire a patti con l’ascesa di qualsiasi altro paese che metta in discussione il suo monopolio sul potere globale, credendo che la sua egemonia sia una sorta di diritto divino e lasciando poche speranze di “stabilità”.

Wahington farà tutto il possibile per cercare di contenere la Cina e rompere la sua integrazione con l’economia globale. Anche se questo non significa che Pechino farà qualcosa di sconsiderato o incline al rischio, significa che ha finalmente realizzato la sfida che deve affrontare e non è più, dopo decenni di rapporti cordiali, illusa o ingenua sulla vera natura del regime statunitense . .

Fonte: Swissinfo.ch

Traduzione: Gerard Trousson