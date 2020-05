La Cina accusa il Canada di complicità con gli USA

da Redazione

La Cina accusa il Canada di essere “complice” con gli Stati Uniti dopo che la giustizia canadese ha deciso di continuare con l’estradizione negli USA di una top manager della Huawei.

Heather Holmes, giudice della Corte suprema della British Columbia (Canada), ha deciso mercoledì di dare seguito alle procedure di estradizione della numero due della società cinese Huawei, Meng Wanzhou, per frode bancaria, un crimine di cui il governo americano la accusa.

La sentenza, che potrebbe ulteriormente deteriorare le relazioni tra Ottawa e Pechino, ha immediatamente provocato una forte reazione dell’ambasciata cinese in Canada, che ha affermato che il suddetto paese è ” complice degli sforzi degli Stati Uniti. per distruggere la Huawei e le società cinesi ad alta tecnologia che sono concorrenti delle aziende USA “.

A sua volta, la società di telecomunicazioni cinese ha espresso il suo disappunto per la decisione presa dal tribunale canadese in una dichiarazione, in cui ha anche affermato che ” abbiamo ripetutamente dichiarato l’innocenza di Miss Meng “, e poi accusato Washington di agire per motivi politici e con l’intenzione di danneggiare la Huawei.

“Speriamo che la giustizia canadese provi finalmente l’innocenza di Miss Meng”, aggiunge il testo.

Le accuse penali provengono dagli Stati Uniti, che accusano Meng di utilizzare la sua controllata Skycome per vendere attrezzature tecnologiche all’Iran tra il 2009 e il 2014, conducendo transazioni finanziarie attraverso la banca HSBC e violando così le sanzioni statunitensi imposte al paese Persiano nell’agosto 2018. Le sanzoni USA all’Iran sono peraltro illegali e non hanno alcuna avallo dall’ONU e da altri organismi internazinai.

Meng, cittadina cinese e figlia del fondatore di Huawei Ren Zheng, è stato arrestato nel dicembre 2018 a seguito di un ordine emesso dalle autorità statunitensi.

Da allora, la senior executive cinese di 48 anni ha vissuto in libertà vigilata in una delle sue lussuose residenze a Vancouver, nel sud-ovest del Canada. Nel frattempo, Pechino ha chiesto con veemenza il suo rilascio da un anno e mezzo.

Secondo Pechino, gli Stati Uniti sanzionano Huawei per paura della supremazia tecnologica cinese

Le relazioni diplomatiche tra Cina e Canada sono fortemente tese dopo l’arresto di Meng e dopo l’arresto di due cittadini canadesi sul suolo cinese.

Ora, dopo la decisione della Corte Superiore di Giustizia della Columbia Britannica, tutto indica la circostanza che i legami tra i due paesi potrebbero sperimentare una maggiore tensione, dal momento che gli avvocati di Meng faranno appello alla sentenza del tribunale. Infine, dovremo aspettare per vedere se ha luogo la sua estradizione negli Stati Uniti.



Nota: Gli Stati Uniti, con questa ed altre misure applicate contro cittadini stranieri e contro paesi sovrani, operano con la pretesa di applicare la giurisdizione statunitense in tutto il mondo sulla base delle proprie regole. Queste azioni sono in palese violazione delle legi internazionali che regolano le questioni relative alle giurisdizioni ed alla prevalenza del diritto internazionale rispetto alle norme dettate in ogni singolo paese.

La Repubblica Popolare Cinese ha già comunicato che si riserva di applicare a sua volta ritorsioni contro le società multinazionali che operano in Cina. Il tutto nell’ambito di una guerra ibrida che l’Amministrazione USA conduce contro la Cina e che coinvolge anche i propri alleati.

Fonti: The Guardian AFP

Traduzione e nota: Gerard Trousson