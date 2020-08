La Cina accoglie con favore la richiesta di Putin di un vertice sull’Iran; Trump cerca lo “snapback

La Cina ha accolto con favore l’appello del presidente russo Vladimir Putin per un vertice dei leader mondiali sull’Iran, ma gli Stati Uniti hanno rifiutato l’offerta dopo aver visto bocciata la loro propsta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per estendere un embargo sulle armi alla Repubblica islamica dell’Iran.

In una dichiarazione pubblicata venerdì sul sito web del Cremlino, Putin ha proposto di tenere una conferenza online con la partecipazione dei leader dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Germania e Iran per discutere i problemi riguardanti l’attuazione dell’accordo nucleare del 2015 e la sicurezza del Golfo Persico.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che il suo paese accoglie con favore il vertice e apprezza i tentativi di Mosca di allentare le tensioni intorno al Piano d’azione globale congiunto (JCPOA).

Pechino sostiene costantemente l’accordo nucleare e si dedica a preservare la pace e la stabilità in Medio Oriente, ha aggiunto.

Zhao ha anche espresso la volontà della Cina di mantenere stretti contatti con le parti correlate al fine di portare avanti la soluzione politica delle questioni nucleari iraniane.

Putin aveva sottolineato che lo scopo del vertice era quello di “identificare misure che consentiranno di evitare il confronto e un aggravamento della situazione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di fornire sostegno collettivo per l’ulteriore ininterrotta attuazione della Risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedeva una base giuridica internazionale per l’attuazione del JCPOA. “

Ha anche suggerito di utilizzare l’evento come un’opportunità per concordare “i parametri del lavoro congiunto sulla formazione di meccanismi affidabili per costruire la fiducia e garantire la sicurezza nel Golfo Persico”, avvertendo che non c’era posto per ricatti, coercizioni e approcci unilaterali in la Regione.

La proposta è arrivata lo stesso giorno in cui l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito un’umiliante sconfitta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite poiché la sua risoluzione di rinnovare l’embargo iraniano sulle armi è stata respinta in modo schiacciante.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione degli Stati Uniti per estendere un embargo sulle armi all’Iran che scadrà a ottobre.

Il divieto di armi delle Nazioni Unite contro l’Iran di 13 anni scadrà il 18 ottobre ai sensi della risoluzione 2231 dell’UNSC che ha sancito il PACG.

Nel voto di 15 membri del Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti hanno ricevuto il sostegno solo dalla Repubblica Dominicana per la loro risoluzione anti-Iran, lasciandola ben al di sotto dei nove voti “sì” minimi richiesti per l’adozione.

La Russia e la Cina hanno votato contro la risoluzione e i restanti 11 membri del consiglio, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, si sono astenuti.

Parlando ai giornalisti venerdì, Trump ha detto di non essere ancora stato informato dell’iniziativa di Putin.

Il ministro russo Lavorov

Il ministero degli Esteri russo si è affrettato a twittare: “In poche parole: ci proponiamo di garantire la sicurezza nel Golfo Persico”.

L’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha confermato la “disponibilità di principio” della Francia alla proposta di Putin. “In passato abbiamo avviato iniziative con lo stesso spirito”, ha affermato.

Sabato, a Trump è stato chiesto se avrebbe partecipato al vertice sostenuto da Putin. “Probabilmente no”, ha risposto durante una conferenza stampa al suo golf club di Bedminster, New Jersey.

Trump contro l’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che intendeva attivare il cosiddetto snapback delle sanzioni delle Nazioni Unite, che era in vigore contro l’Iran prima della firma dell’accordo nucleare.

“Faremo uno snapback”, ha detto ai giornalisti. “Lo guarderai la prossima settimana.”

Le osservazioni sono arrivate nonostante il fatto che gli Stati Uniti abbiano perso il diritto di invocare lo snapback delle sanzioni anti-Iran nel 2018, quando si sono ritirati dal PACG.

Ma giovedì gli Stati Uniti hanno diffuso un promemoria di sei pagine da parte degli avvocati del Dipartimento di Stato, sostenendo che gli Stati Uniti rimangono parte della risoluzione del Consiglio di sicurezza del 2015 che ha approvato l’accordo e hanno ancora il diritto di utilizzare la disposizione snapback.

Le altre cinque potenze – Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania – rimangono impegnate nell’accordo ei diplomatici di molti di questi paesi hanno espresso la preoccupazione che l’estensione dell’embargo sulle armi porterebbe l’Iran ad uscire dall’accordo nucleare e ad accelerare il suo nucleare. programma energetico.

L’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, ha ribadito dopo il voto la tesi cinese secondo cui, poiché gli Stati Uniti non sono più parte dell’accordo del 2015, “non è ammissibile chiedere al Consiglio di sicurezza di invocare uno snapback”. Ha detto che la stragrande maggioranza dei membri del consiglio “crede che il tentativo degli Stati Uniti non abbia basi legali”.

“Se gli Stati Uniti dovessero insistere indipendentemente dall’opinione internazionale, sarebbero destinati a fallire come oggi”, ha detto Zhang in una dichiarazione, aggiungendo che il voto ha dimostrato “che l’unilateralismo non riceve sostegno e il bullismo fallirà”.

L’ambasciatore iraniano Majid Takht Ravanchi si è scagliato contro gli Stati Uniti per aver cercato di utilizzare l’embargo sulle armi “come pretesto per uccidere per sempre il PACG tramite il meccanismo di snapback”.

“Come abbiamo già affermato, l’imposizione di qualsiasi sanzione o restrizione all’Iran da parte del Consiglio di sicurezza sarà affrontata severamente dall’Iran e le nostre opzioni non sono limitate. E gli Stati Uniti e qualsiasi entità che possa assisterlo o acconsentire al suo comportamento illegale, avrà la piena responsabilità “, ha detto.

L’amministrazione statunitense vuole porre fine all’accordo sul nucleare iraniano prima delle elezioni americane del 3 novembre, hanno detto gli europei, indicando la pressione temporale che gli Stati Uniti stanno esercitando poiché l’embargo sulle armi non scadrà fino a ottobre.

