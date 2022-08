La CIA non trova prove di terrorismo nelle ONG perseguitate da Israele





Israele ha aggiunto sei importanti ONG palestinesi alla sua lista di organizzazioni terroristiche in ottobre, ma le informazioni condivise non convincono altri paesi, molti dei quali hanno criticato la decisione.

— L’esercito israeliano ha fatto irruzione nel quartier generale di diverse ONG palestinesi che considera “organizzazioni terroristiche”-

Un rapporto riservato della CIA mostra che l’agenzia non è stata in grado di trovare alcuna prova a sostegno della decisione di Israele di etichettare sei importanti ONG palestinesi come “organizzazioni terroristiche ” .

Nell’ottobre 2021 Israele ha designato come gruppi terroristici le ONG Addameer (assistenza legale ai prigionieri palestinesi), Al-Haq (una delle più antiche organizzazioni del mondo arabo dedita alla documentazione delle violazioni dello stato di diritto), Defense for Children International–Palestine , Centro Bisan per la ricerca e lo sviluppo (sostegno alle comunità povere), Unione dei comitati per il lavoro agricolo e Unione dei comitati delle donne palestinesi.

Israele sostiene che le organizzazioni sono in realtà affiliate del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), un partito politico di sinistra che ha un ramo paramilitare.

All’inizio di quest’anno, Israele aveva trasmesso informazioni agli Stati Uniti su questa decisione, ma una revisione della CIA del materiale non ha trovato prove a sostegno dell’affermazione, secondo due fonti che hanno familiarità con il caso.

Il rapporto della CIA “non dice che i gruppi siano colpevoli di nulla”, riferisce una delle fonti. La valutazione è stata altamente classificata, sostiene una seconda fonte.

Molti stati, compresi gli alleati di Israele, hanno respinto la designazione come organizzazione terroristica in quanto infondata. Pubblicamente, gli Stati Uniti non hanno criticato né messo in dubbio la decisione, ma non hanno nemmeno inserito le organizzazioni nella lista dei gruppi terroristici.

Immagine dalle telecamere di sicurezza della Ong Defence for Children durante il raid dell’esercito israeliano Defence for Children

Alla luce della valutazione della CIA, “gli Stati Uniti devono chiedere chiaramente a Israele di annullare le designazioni e consentire a queste organizzazioni di continuare il loro lavoro fondamentale”, afferma Omar Shakir, direttore Israele/Palestina di Human Rights Watch.

“La posizione nei confronti delle organizzazioni palestinesi per i diritti umani sottolinea un fallimento molto più grande nelle politiche del governo degli Stati Uniti in relazione a Israele e Palestina e mette gli Stati Uniti assolutamente in disaccordo con il consenso sul movimento per i diritti umani”, aggiunge Shakir.

Da quando ha annunciato la designazione, Israele ha continuato i suoi sforzi per impedire alle sei ONG di continuare il loro lavoro. Giovedì scorso, l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici dei sei gruppi in Cisgiordania, sequestrando proprietà, sigillando le porte degli uffici e pubblicando avvisi ufficiali che dichiaravano la chiusura delle loro attività.

Dopo i raid, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha confermato che il governo degli Stati Uniti aveva analizzato le prove di Israele per l’accusa di terrorismo. “Quello che è successo l’anno scorso è stato che il governo di Israele ha designato queste organizzazioni”, ha detto. “Non abbiamo completato alcuna designazione, né abbiamo cambiato la nostra posizione nei confronti di queste organizzazioni”.

Price ha rifiutato di commentare il rapporto, riferendo The Guardian alla CIA. L’agenzia non ha risposto alle domande del quotidiano britannico.

La valutazione classificata riflette i risultati dei governi europei che hanno anche ricevuto file come presunte prove da Israele. Il mese scorso, in una dichiarazione congiunta , nove Stati membri dell’Unione Europea hanno dichiarato: “Non sono state ricevute informazioni sostanziali da Israele che giustificherebbero la revisione delle nostre politiche nei confronti delle sei ONG palestinesi”.

La nomina, secondo gli analisti politici, era in parte intesa a ridurre i flussi di finanziamenti europei alle ONG palestinesi, ma la tattica si è rivelata infruttuosa.

Critiche dagli Stati Uniti

Secondo Lara Friedman, presidente delFoundation for Middle East Peace , la posizione pubblica degli Stati Uniti è ambigua. “Molti di noi avrebbero voluto vedere una confutazione affermativa delle designazioni”, dice. “Non l’hanno fatto. Ma questa amministrazione [di Biden] non ha fatto nulla per suggerire di non considerare queste organizzazioni come gruppi terroristici”.

Tuttavia, Friedman aggiunge che “l’amministrazione statunitense ha avuto 10 mesi per convincere Israele” a revocare la decisione, “ma invece ora questa è la legge israeliana”.

Una manciata di legislatori statunitensi ha pubblicamente criticato le designazioni terroristiche di Israele. Il mese scorso, la deputata Ayanna Pressley e altri 21 democratici hanno inviato una lettera ad Antony Blinken, segretario di stato, e Avril Haines, direttore dell’intelligence nazionale, esortando il governo degli Stati Uniti a confrontarsi con il governo di Israele.

I legislatori hanno scritto : “La presunta mancanza di prove a sostegno di questa decisione solleva preoccupazioni sul fatto che si tratti di una mossa profondamente repressiva, progettata per criminalizzare e mettere a tacere importanti ed essenziali organizzazioni palestinesi per i diritti umani”.

Secondo una fonte del governo degli Stati Uniti, Blinken ha evitato la questione delle nomine da quando Israele le ha annunciate. “Lo stesso segretario ha sostanzialmente detto: questo è qualcosa in cui non vogliamo entrare”, dice la fonte. “La maggior parte delle lettere al segretario non arriva alle sue mani complete e testualmente”, ha aggiunto.

Al di là degli sforzi pubblici dei legislatori per affrontare la questione, ci sono state sfide private alle nomine israeliane. L’anno scorso, una delegazione israeliana ha offerto un dossier e un briefing simili ai membri del Congresso. Nel fascicolo, a cui The Guardian ha avuto accesso , si ripetono le accuse che i gruppi siano “frontali” del FPLP.

Ma c’era preoccupazione durante il briefing sulla qualità delle prove nel dossier, ha detto una fonte del Congresso. Tra gli scettici c’era il deputato democratico della Florida Ted Deutch, che si è descritto come un “appassionato difensore di Israele “.

Dopo aver ricevuto il dossier, ha detto la fonte, Deutch ha detto alla delegazione israeliana che le prove erano insufficienti. L’ufficio di Deutch non ha risposto alla richiesta del Guardian di parlargli.

*nella foto in alto. Attivisti appendono uno striscione all’ingresso dell’Organizzazione per i diritti umani al-Haq, dopo che è stata perquisita e chiusa dalle forze militari israeliane, il 18 agosto. Ilia Yefimovich/dpa/EuropaPress

Fonte: eldiario.es/internacional

Traduzione di Luciano Lago