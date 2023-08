La CIA Informa Blinken sul reale stato delle cose in Ucraina

La CIA informa Blinken del fallimento della controffensiva ucraina: Hersh

Hersh cita un funzionario americano che ha affermato che il vertice di pace di Jeddah, previsto all’inizio di questo mese, è fallito perché la Russia non è stata invitata.

Seymour Hersh, noto giornalista investigativo statunitense, ha riferito giovedì che la CIA ha informato il segretario di Stato americano Antony Blinken che la controffensiva ucraina probabilmente non darà risultati .

Questa informazione, ha detto Hersh, proveniva da un funzionario dell’intelligence americana, che ha dichiarato più specificamente che “a lui [Blinken], attraverso l’Agenzia [CIA], era arrivata la voce che il piano ucraino non avrebbe funzionato. Era uno spettacolo di Zelenskyj e c’erano alcuni nell’amministrazione che credevano alle sue stronzate.”

Seguendo le orme dell’ex segretario di Stato Henry Kissinger quando pose fine alla guerra del Vietnam attraverso un accordo di pace a Parigi nel 1973, Blinken, secondo la fonte di Hersh, ha cercato di mediare un accordo di pace tra Russia e Ucraina, tuttavia, “stava procedendo ad essere una grande sconfitta.”

Il ministero della Difesa russo aveva annunciato in precedenza che al 4 agosto le forze ucraine avevano perso più di 43.000 soldati e 4.900 unità di equipaggiamento militare.

“Pace a Jeddah”; una storia dei Blinken

Nel suo articolo, Hersh ha anche citato il funzionario americano che ha affermato che il vertice di pace di Jeddah, previsto all’inizio di questo mese, è fallito perché la Russia non è stata invitata.

“Jedda era la figlia di [il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden Jake] Sullivan”, ha detto Hersh citando il funzionario, riaffermando che Sullivan aveva “progettato che fosse l’equivalente di Biden” del trattato di pace della prima guerra mondiale noto come il momento del Trattato di Versailles di Woodrow Wilson .

“La grande alleanza del mondo libero si incontra in una celebrazione della vittoria dopo l’umiliante sconfitta dell’odiato nemico per determinare la forma delle nazioni per la prossima generazione. Fama e gloria. Promozione e rielezione. Il gioiello della corona doveva essere Il raggiungimento da parte di Zelenskyj della resa incondizionata di Putin dopo l’offensiva fulminea della primavera,” ha detto il funzionario prima di aggiungere che “stavano addirittura pianificando un processo tipo Norimberga presso il tribunale mondiale, con Jake come nostro rappresentante. Solo un’altra cazzata,

Significativamente, il funzionario ha concluso affermando che a Jeddah ciò che è accaduto è stato che “quaranta nazioni si sono presentate, tutte tranne sei in cerca di cibo gratis dopo la chiusura di Odessa”.

Controffensiva ucraina

Il mese scorso Hersh ha riferito, citando anche un funzionario statunitense, che le forze armate statunitensi e ucraine si sono astenute dal fare previsioni sulle future vittorie nella controffensiva perché la Russia ha un chiaro vantaggio sul terreno.

“L’esercito americano e quello ucraino non fanno più alcuna previsione”, ha detto il funzionario americano citato da Hersh. “L’esercito ucraino non è riuscito a oltrepassare la prima delle tre linee di difesa russe. Ogni mina scavata dagli ucraini viene rifornita di notte dai russi.”

Il fatto è che “gli equilibri di potere nella guerra sono stabiliti. Putin ha ciò che vuole”, ha osservato il funzionario. L’Ucraina non è in grado di riconquistare Crimea, Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporozhye.

Il presidente ucraino non ha “alcun piano, se non quello di resistere”, ha aggiunto.

Fonte: Al Mayadeen inglese

Traduzione: Luciano Lago