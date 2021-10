La CIA avverte della guerra climatica globale entro il 2040

Il mondo è a rischio di essere alle prese con un conflitto armato globale a causa del cambiamento climatico globale nei decenni a venire, afferma un rapporto della CIA.

“Le sempre più forti conseguenze fisiche del cambiamento climatico potrebbero esacerbare gli hotspot geopolitici transfrontalieri mentre gli stati agiscono per difendere i propri interessi”, afferma un rapporto.

Secondo gli autori, entro il 2040, nel mondo inizieranno gli “scontri climatici” in cui i campi utilizzeranno tecnologie che rafforzano gli uni contro gli altri disastri naturali come siccità e inondazioni. Queste sono principalmente tecnologie di geoingegneria. Si sostiene che la comparsa di un’arma così climatica in diversi paesi sia del tutto possibile.

Gli esperti hanno anche avvertito dell’aumento delle tensioni tra i paesi per le controversie sul raggiungimento dell’accordo sul clima di Parigi che prevede una riduzione delle emissioni di gas serra per prevenire il riscaldamento globale.

“La maggior parte dei paesi dovrà affrontare una scelta economica difficile e probabilmente conterà su una svolta tecnologica per ridurre rapidamente le proprie emissioni in un secondo momento. Cina e India svolgeranno un ruolo decisivo nel determinare la traiettoria dell’aumento della temperatura”, specifica il documento.

Inoltre, gli autori del rapporto parlano di un rischio di conflitti interni nei paesi emergenti a causa delle conseguenze del cambiamento climatico, perché questi Stati sono meno capaci di adattarsi alle nuove condizioni.

I paesi possono cambiare il letto dei fiumi per reindirizzarli verso regioni più secche. Avrà anche un impatto sul clima e potrebbe privare i paesi vicini dell’acqua, portando a scontri armati. Possibili futuri punti caldi nella guerra per il clima includono regioni come i bacini dei fiumi Congo, Indo, Mekong e Nilo.

Il rapporto elenca 11 paesi che saranno maggiormente colpiti dalle conseguenze negative del cambiamento climatico globale. Gli analisti dicono che questi stati potrebbero adottare misure estreme per sopravvivere. Questi includono Cina, India e Pakistan con armi nucleari. L’elenco delle minacce della CSI include anche Afghanistan, Myanmar, Corea del Nord, Iraq, paesi dell’America centrale e meridionale.

Sapendo che gli analisti ritengono che la comunità internazionale sarà probabilmente in grado di risolvere tutti i problemi climatici senza ricorrere alle armi.

Alexandre Lemoine

Fonte: Observatour Continental

Traduzione: Gerard Trousson