La Centralità della Palestina torna nella geopolitica del Medio Oriente

di René Naba.

La pioggia di razzi palestinesi, caduta sulle città israeliane il 12 maggio 2021, sarà una pietra miliare nella storia del conflitto israelo-palestinese per la sua forte carica simbolica e la sua intensità, confermando senza dubbio la centralità della questione palestinese. la geopolitica del Medio Oriente, dimostrando di sfuggita che il cielo israeliano è diventato un setaccio di fronte a missili fatti in casa, mettendo la leadership araba sunnita in una posizione scomoda dopo il suo strisciare collettiva davanti allo stato ebraico.

Quattro mesi dopo la fine del mandato del presidente americano xenofobo Donald Trump – che aveva lavorato con l’aiuto del suo suocero Jared Kushner per seppellire con grande pompa la questione palestinese, attraverso una serie di misure unilaterali illegali secondo la legge internazionale (riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, trasferimento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscimento dell’annessione del Golan siriano) – lo scoppio israelo-palestinese riporta alla ribalta questo conflitto, mentre Benjamin Netanyahu, intrappolato dalla sua escalation elettorale per sfuggire alla sua accusa di corruzione, è costretto a fuggire in avanti in un’escalation di violenza.

Significativamente, la risposta palestinese è stata assicurata da Hamas dall’enclave di Gaza, accentuando il discredito di Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Palestinese, traducendo in atti, di fatto, sul campo, la promozione di Hamas al grado di difensore dell’Autorità Palestinese e dei palestinesi.

L’impegno di Hamas nella battaglia segna il ritorno di una formazione sunnita, l’unica formazione sunnita, nella lotta per la Palestina, che aveva disertato sotto la presidenza di Khaled Mecha’al, unendosi alla coalizione islamo-atlantica nella guerra contro la Siria.

In modo di fondo, segna in modo eclatante il ritorno dalla porta principale di Hamas in seno all’asse anti-NATO. Hamas aveva infatti rivendicato la propria autonomia dalla Fratellanza dei Fratelli Musulmani e aderito a “Mihawar Ad Douwal Al Moumana’a” l’asse dell’immunizzazione al virus della sottomissione all’egemonia israelo-americana, in una dichiarazione rilasciata nel dicembre 2020 ai libanesi. quotidiano Al Akhbar dopo un’intervista con Hezbollah.

Gli scontri di Eid Al Fitr mettono in contrasto sia il Marocco, presidente del Comitato Al Quds, per il suo vergognoso baratto (riconoscimento di Israele in cambio del riconoscimento di Israele nel Sahara occidentale), sia il Qatar, padrino dei Fratelli Musulmani, per la sua accettazione Israele nel sistema Centcom regionale, con sede a Doha; Abu Dhabi, che le consente di continuare impunemente la sua aggressione contro lo Yemen in tandem con l’Arabia Saudita; Il Bahrein per continuare la repressione della sua popolazione in pace. Tutti si erano riuniti per la loro prostrazione collettiva in un approccio sconsiderato nei confronti di Donald Trump, alla fine del suo mandato.

In allegato la dichiarazione di Ismail Haniyeh sulla rivendicazione di Hamas all’indipendenza dai Fratelli Musulmani:

L’attacco da Gaza è avvenuto il 12 maggio, alla vigilia della festa del Fitr, che tradizionalmente segna la fine del Ramadan, e due giorni prima dell’anniversario della proclamazione unilaterale dell’indipendenza dello Stato ebraico.

Quasi 1.500 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso varie città israeliane dall’inizio degli scontri di lunedì 12 maggio 2021

Per stessa ammissione dell’IDF, il lancio di 350 razzi “era fallito” e “centinaia” di altri furono intercettati dallo scudo missilistico israeliano Iron Dome. D’altra parte, questo rivela che alcune centinaia di razzi sono riusciti a contrastare il sistema di difesa balistico israeliano.

Secondo Hamas, i raid israeliani hanno provocato fino ad oggi un totale di 140 morti, inclusi 39 bambini, e quasi 1100 feriti. In Israele, sette persone sono state uccise, tra cui un bambino e un soldato, e centinaia sono rimaste ferite nel fuoco dei razzi.

Lo scoppio delle violenze ha fatto seguito agli scontri sulla spianata della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, il terzo sito più sacro dell’Islam, illegalmente occupato e annesso da Israele, in base al diritto internazionale.

Proteste contro il massacro in Palestina

Francia: tetania sintomatica riguardo al fatto ebraico dovuto alla collaborazione nazista

L’arresto del presidente dell’Association de Solidarité France Palestine (AFSP), Bertrand Heilbronn, 71 anni, quando ha lasciato il Quai d’Orsay mercoledì 12 maggio 2021, per aver chiesto manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, illustra, in modo sintomatico, la tetania della classe politica francese di fronte al fattore ebraico, la sua paura della lobby israeliana in Francia e il peso della colpa francese nella collaborazione nazista, 80 anni dopo la resa francese.

Iniziato dal gollista Nicolas Sarkozy, accentuato dal social-automobilista François Hollande, l’allineamento incondizionato della Francia con le tesi dell’estrema destra israeliana rappresentata dal primo ministro Benyamin Netanyahu, è stato accentuato sotto Emmanuel Macron, di cui la visita segreta ai palestinesi era il volto più pietoso della codardia e della negazione.



Timorosi, i media francesi avevano presentato gli scontri israelo-palestinesi davanti alla spianata della moschea di Al Aqsa come scontri tra musulmani ed ebrei religiosi tanto da suggerire una guerra di religione tra due gruppi estremisti, e da oscurare la lotta nazionale dei palestinesi alla loro indipendenza e soprattutto contro il loro declino, così come alla connivenza occidentale nei confronti dell’arbitrio israeliano.

Anche il rapporto dell’organizzazione americana Human Right Watch, che accusa Israele di praticare un “regime di apartheid”, non ha incoraggiato i media francesi a manifestare la loro riluttanza.

Al punto che un giornalista, Dominique Vidal, ex collaboratore di Le Monde diplomatique , figlio di ex combattenti della resistenza di fede ebraica, a condividere pubblicamente la sua “vergogna” davanti a questi due fatti degradanti: i “pogrom anti-arabi degli estremisti Gli ebrei e il silenzio dei maggiori media occidentali, in particolare francesi ”.

A questo link, la dichiarazione di Dominique Vidal: https://www.lecourrierdelatlas.com/dominique-vidal-la-chasse-aux-arabes-et-le-silence-des-medias-me-font-honte/

La redditività di Israele in questione

La vitalità di Israele si pone di fronte alle prospettive demografiche della popolazione palestinese.

Israele ha proceduto a quattro elezioni legislative in due anni, senza risultati conclusivi, sintomatico della confusione in cui bagna quella che gli occidentali qualificano come l’unica democrazia del Medio Oriente ”. Questa situazione di stallo politico viene contro uno sfondo di previsioni pessimistiche sulla vitalità dello stato ebraico.

Un rapporto, pubblicato nel dicembre 2016, dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) indica che il numero di persone che vivono a Gaza dovrebbe più che raddoppiare nei prossimi 30 anni. Intitolato ” Palestine 2030 Demographic Changes: Opportunities for Development “, il rapporto esamina i cambiamenti demografici e le opportunità di sviluppo nei territori palestinesi occupati. Lo studio del Fondo mostra che decenni di occupazione e dipendenza dagli aiuti esteri hanno ostacolato la crescita.

Marcia palestinesi per il Grande ritorno

16,7 milioni di palestinesi vivranno nel Grande Israele nel suo insieme entro il 2050. I tassi di fertilità nei territori palestinesi occupati sono il doppio di quelli dei paesi più avanzati della regione. Questa tendenza dovrebbe aumentare la popolazione da 4,7 milioni di oggi a 6,9 milioni di persone nel 2030 e 9,5 milioni nel 2050.

Si prevede che il più alto tasso di crescita della popolazione si verifichi nella Striscia di Gaza, dove il rapporto stima che l’attuale popolazione di 1,85 milioni di persone aumenterà a 3,1 milioni nel 2030 e 4,7 milioni nel 2050.

In Israele, la popolazione ha raggiunto, nel 2019, 9.136.000 abitanti, di cui il 20,6% degli arabi israeliani (1.750.000 abitanti, principalmente musulmani e una minoranza cristiana), secondo l’Israeli Central Bureau of Statistics. Arabo-israeliani è un borborigma che nella terminologia israeliana designa i palestinesi, gli abitanti originari della terra della Palestina del mandato britannico.

Cisgiordania (9,5 milioni) + Gaza (4,7 milioni) + Palestinesi interni (2,5 milioni di arabo-israeliani), questo farebbe un totale di 16,7 milioni di palestinesi che vivono in tutta la grande Israele.

Epilogo: a livello militare

Dal 1967, Israele non ha mai più vinto una vittoria militare. Fino a quella data, lo stato ebraico ha intrapreso guerre contro gli eserciti del governo arabo il cui obiettivo principale era difendere il regime politico del loro paese e non la liberazione della Palestina.

Dall’inizio del ventunesimo secolo, più esattamente l’anno 2000 in coincidenza con il ritiro militare israeliano dal Libano meridionale, sotto la pressione di Hezbollah, senza negoziati diretti o un trattato di pace, Israele è stato preso in un movimento a tenaglia, al contrario alleanza, al nord, della formazione paramilitare sciita libanese, al sud a Gaza di Hamas e della Jihad islamica, che qui stanno conducendo una guerra asimmetrica.

Sovrapposti, a livello di alleanze regionali, gli Stati Uniti, principale alleato di Israele in Medio Oriente, sono in una fase di declino, mentre i principali alleati dell’asse di contestazione all’egemonia israelo-americana (Cina, Russia, Iran) sono in una fase di crescente potere, parallelamente al dispiegamento vittorioso delle forze paramilitari nell’area: gli Houthi nello Yemen contro l’Arabia Saudita; Hached al Chaabi, in Iraq contro gli Stati Uniti; Hezbollah libanese, di fronte a Israele nel Libano meridionale e gruppi terroristici sunniti in Siria.

Un quadro così cupo potrebbe spiegare l’improvvisa corsa di quattro paesi arabi, comprese tre monarchie (Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco, Sudan) a normalizzare le loro relazioni con Israele nell’autunno del 2020, senza dubbio per scongiurare un destino fatale.

La risposta balistica di Hamas ha fornito la prova della porosità del cielo israeliano, ha rivelato la nudità dei re arabi, allo stesso tempo ha dimostrato chiaramente l’impossibilità per Israele di fondare una democrazia su un regime di apartheid simile al Sudafrica dell’era coloniale o agli Stati Confederati degli Stati Uniti meridionali ai tempi della guerra civile …

fonte: http://www.elcorreo.eu.org

Traduzione: Gerard Trousson