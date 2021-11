La cattura di “agenti segreti” del Mossad spinge Israele e Gaza sull’orlo di una nuova guerra





di Robert Inlakesh (*)

Le riprese video di due presunte spie israeliane detenute da un gruppo armato palestinese hanno gettato benzina su una situazione già incendiaria.

Mentre i colloqui indiretti su uno scambio di prigionieri tra Hamas e Israele continuano senza alcun progresso concreto, i gruppi armati di Gaza minacciano ritorsioni per qualsiasi morte che possa verificarsi tra i prigionieri politici palestinesi all’interno delle carceri israeliane. Questo scenario già instabile e teso è stato ulteriormente complicato dalla pubblicazione di un video di due presunti agenti del Mossad.

Venerdì sera tardi,un programma investigativo trasmesso dal canale arabo di Al-Jazeera ha affermato di essere stato filmato e fatto trapelare a loro da un gruppo poco noto chiamato ‘Hurriyeh’ (Libertà). Il documentario, che si concentra sugli abusi compiuti contro i prigionieri palestinesi nelle prigioni militari israeliane, afferma che i due erano agenti israeliani che stavano “eseguendo missioni di sicurezza segrete fuori da Israele”.

Gli uomini sono stati mostrati incatenati in detenzione con guardie armate. Israele ha aspettato fino a sabato sera per negare che qualcuno dei suoi cittadini fosse stato catturato. Ciò ha ora portato a molte speculazioni sul fatto che i video dei due siano un inganno per cercare di fare pressione su Israele o che Tel Aviv stia semplicemente mentendo.

Il primo avviso dell’esistenza del movimento e dei loro prigionieri risale al settembre del 2020, quando una pagina su Facebook che si autodefiniva “Movimento per la libertà”, affermava di aver catturato due agenti del Mossad israeliano e minacciava di rivelare ulteriori informazioni. Israele non ha mai confermato né smentito tali accuse all’epoca, e poiché solo foto di scarsa qualità e nessuna documentazione sono state rese disponibili per supportare le affermazioni del gruppo, la storia è stata ampiamente ignorata.

Tuttavia, il nuovo documentario ha ora rivelato non solo il filmato, ma anche i nomi e il passaporto di uno degli israeliani che si dice sia stato catturato. I due sono stati identificati come David Ben-Rosey, descritto come un esperto petrolchimico, e David Perry, che si dice sia un ufficiale dell’intelligence e parte di un’organizzazione di coloni israeliani. Il gruppo “Libertà” afferma che entrambi lavoravano per il Mossad. Secondo il programma, il destino dei due dipende dall’ottenimento di un accordo di scambio di prigionieri di successo.

Se Tel Aviv sta dicendo la verità e questi uomini non sono israeliani o lavorano per il Mossad, allora questo potrebbe indicare che è stata condotta una campagna psyops contro di loro. In alternativa, se si scopre che le affermazioni sono corrette, allora questo sarebbe un imbarazzo per gli israeliani e equivarrebbe ad aver subito un massiccio insabbiamento per non indebolire le loro carte di scambio nei negoziati di scambio.

Alla fine di ottobre, esperti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Uniteha esortato Israele a rilasciare cinque palestinesi in sciopero della fame per il timore che la loro salute possa deteriorarsi rapidamente da un momento all’altro; le autorità israeliane hanno continuato a ignorare queste preoccupazioni. Hamas, così come molti altri partiti politici palestinesi, hanno giurato che se un prigioniero muore sotto la custodia di Israele, le loro ali armate si vendicheranno. Ora ci sono anche sei prigionieri palestinesi in sciopero della fame, il che rende molto più alto il rischio di un’escalation violenta nei territori occupati, se uno o più prigionieri muoiono.

I sei prigionieri che rifiutano il cibo sono; Kayed al-Fasfous, in sciopero da 117 giorni, Miqdad Al-Qawasmeh (109 giorni), Alaa Al-Araj (91 giorni), Hisham Abu Hawash (82 giorni), Ayyad Al-Herimi (46 giorni) e Louay Al-Ashqar (29 giorni). Secondo la madre di Miqdad Qawasmi, che ha parlato con Arab48 News, suo figlio “ha dolori costanti all’addome, alle articolazioni e alle ossa, e non può vedere, oltre all’aritmia, l’emicrania e molte altre condizioni”, aggiungendo che teme può morire in qualsiasi momento. Anche Kayed al-Fasfous, il più lungo scioperante della fame, rischia la “morte clinica” nei prossimi giorni, avverte la sua famiglia.

Tutti gli scioperanti della fame sono attualmente detenuti in quella che Israele chiama “detenzione amministrativa”, il che significa che sono detenuti senza accusa e che l’incarcerazione viene effettuata sulla base delle cosiddette informazioni di sicurezza segrete. Questa pratica è “fondamentalmente una violazione delle convenzioni di Ginevra” , mi ha detto la coordinatrice internazionale di Samidoun, Charlotte Kates, quando le ho chiesto di commentare la legalità della detenzione dei sei prigionieri politici. Samidoun è un gruppo di difesa dei prigionieri politici che ha lavorato alla mobilitazione internazionale a sostegno degli scioperanti della fame.

Mossad

“Israele sosterrà che un occupante ha il diritto di detenere le persone secondo la legge, ma la realtà è che usano la detenzione amministrativa su base sistematica e costante”, ha detto Kates. “Va notato che queste cosiddette accuse sono illegittime, perché l’intero sistema si basa sulla criminalizzazione della legittima resistenza palestinese, ma in questi casi, anche all’interno del sistema giudiziario militare, che condanna oltre il 99% dei palestinesi, Israele non credo che possa sostenere un caso, il che dimostra solo il suo sfacciato disprezzo per gli standard di un processo equo. La detenzione amministrativa è una violazione del diritto internazionale”.

A metà ottobre, il partito Jihad islamica palestinese (PIJ), gruppo politico e armato con sede a Gaza,organizzò uno sciopero della fame di massa che comprendeva circa 400 prigionieri appartenenti al gruppo. Israele ha rapidamente raggiunto un accordo per porre fine a questo attacco, che ha minacciato di attirare altri gruppi per organizzare i propri membri a fare lo stesso.

Nonostante Israele abbia allentato le tensioni attraverso questo accordo, che ha garantito più diritti fondamentali ai prigionieri palestinesi, la situazione è di nuovo al punto di ebollizione. PIJ e Hamas, il partito al governo di Gaza, hanno entrambi minacciato ritorsioni nel caso in cui uno scioperante della fame muoia in custodia. Se si verifica, un’improvvisa escalation armata tra Israele e Gaza potrebbe facilmente essere il risultato, che fa precipitare le due parti in uno scontro sanguinoso simile a quello visto a maggio.



*Robert Inlakesh è un analista politico, giornalista e documentarista che attualmente vive a Londra, Regno Unito. Ha raccontato e vissuto nei territori palestinesi occupati e attualmente lavora con Quds News e Press TV.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago