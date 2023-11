La Casa Bianca teme che la pausa a Gaza permetterà al mondo di vedere troppo

di Caitlin Johnstone

Washington teme che la pausa militare di quattro giorni a Gaza possa consentire ai giornalisti di riferire sulla portata della devastazione dell’enclave, rivolgendo ulteriormente l’opinione pubblica contro Israele.

Secondo quanto riferito, Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco di quattro giorni che comporterà il rilascio di 50 ostaggi detenuti da Hamas in cambio di 150 ostaggi detenuti dalle forze israeliane.

In un articolo intitolato ” I funzionari amministrativi di Biden vedono la prova che la loro strategia sta funzionando nell’accordo sugli ostaggi”, Politico descrive l’accordo come “la più grande vittoria diplomatica dell’amministrazione nel conflitto” e riferisce che i funzionari della Casa Bianca lo definiscono una “rivendicazione” della decisione di Biden. – che è un livello di spacconeria del tutto inappropriato per un risultato minimo come non uccidere bambini per pochi giorni (e che in realtà è stato negoziato dal Qatar).

Nascosto in molti paragrafi di questo rapporto c’è una frase che sta attirando molta attenzione sui social media in base a cui, secondo fonti di Politico , c’è stata una certa resistenza alla pausa nelle lotte interne all’amministrazione a causa dei timori che questa consentirà ai giornalisti a Gaza per riferire sulla devastazione che Israele ha inflitto all’enclave.

Politico ha riferito:

“E c’era una certa preoccupazione nell’amministrazione per una conseguenza involontaria della pausa: che avrebbe consentito ai giornalisti un più ampio accesso a Gaza e l’opportunità di illuminare ulteriormente la devastazione lì e infuenzare l’opinione pubblica contro Israele”.

In altre parole, la Casa Bianca è preoccupata che una breve pausa nel massacro israeliano di civili a Gaza consentirà ai giornalisti di riferire la verità sul massacro israeliano di civili a Gaza, perché danneggerebbe gli interessi informativi di Stati Uniti e Israele. Sono preoccupati che il pubblico diventi più consapevole dei fatti e della verità.

Inutile dire che, se ti trovi dalla parte giusta della storia, in genere non sei preoccupato che i giornalisti riportino fatti veri sugli eventi attuali, danneggiando così il sostegno pubblico ai tuoi programmi.

Proteste a favore della Palestina

Ma questo non è il lato da cui gli Stati Uniti e Israele si sono sempre schierati, motivo per cui l’impero americano sta attualmente imprigionando Julian Assange per aver fatto del buon giornalismo sui crimini di guerra statunitensi e perché Israele ha una storia decennale di minacce e prese di mira contro i giornalisti.

Durante la campagna di bombardamenti israeliani a Gaza nel 2021, secondo quanto riferito, l’IDF ha preso di mira più di 20 organi di stampa palestinesi nell’enclave, nonché la torre che ospita le testate internazionali AP e Al Jazeera .

Durante l’attuale attacco, Israele ha ucciso dozzine di giornalisti palestinesi , a volte bombardando attivamente le loro case dove vivono con le loro famiglie . La campagna dell’IDF per spazzare via i giornalisti scomodi ha portato il Comitato per la protezione dei giornalisti a definire questo conflitto il più mortale mai registrato per i giornalisti ovunque e mai.

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno attaccato la stampa in questo modo perché i loro governi capiscono che chiunque controlli la narrativa controlla il mondo.

Loro capiscono bene che, mentre il potere controlla ciò che accade, il potere supremo dei media controlla ciò che le persone pensano riguardo a quello che accade. La coscienza umana è dominata dalle narrazioni mentali, quindi se riesci a controllare le narrazioni dominanti della società, puoi controllare gli esseri umani.

Questo è il motivo per cui i potenti sono stati in grado di rimanere al potere nella nostra civiltà – perché loro sanno quale è il potere di manipolazione, lo capiscono, mentre noi cittadini generalmente no.

Ecco perché ci bombardano con la propaganda incessante dei mass media, con menzogne continue, ecco perché lavorano per censurare Internet, ecco perché Assange langue in prigione, ecco perché Israele uccide regolarmente i giornalisti, ed ecco perché la Casa Bianca ha paura di cosa accadrebbe se i giornalisti di tutto il mondo riuscissero a portare le loro telecamere a Gaza.

Nota: Fino a che i media in Italia sono monopolizzati da personaggi, giornalisti e presentaori TV, pagati dalle grandi centrali editoriali, non esiste il pericolo che la massa della gente si formi una opinione divergente dalla narrazione dominante sulle guerre e sugli avvenimenti internazionali.

Fonte: Consortium News

Traduzione e nota: Luciano Lago