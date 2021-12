La Casa Bianca respinge l’avvertimento di Putin

Gli Stati Uniti e la NATO non hanno alcun “intento aggressivo” nei confronti della Russia, ha affermato il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, respingendo gli avvertimenti della Russia di una risposta “militare-tecnica” a qualsiasi passo ostile come retorica non rivolta agli Stati Uniti.

Alla domanda durante una conferenza stampa di mercoledì se l’amministrazione statunitense sia preoccupata per le misure di ritorsione promesse da Mosca, Psaki ha affermato che i contatti diplomatici in corso sono un “buon segno” per i legami tesi tra Stati Uniti e Russia.

“Il buon segno è che c’è una linea aperta di discussione diplomatica e impegno che sta avvenendo e ci aspettiamo di continuare, speriamo di continuare”, ha affermato Psaki.

Allo stesso tempo, ha ignorato gli avvertimenti emessi dal presidente russo Vladimir Putin, il quale ha affermato che Mosca adotterà “misure tecnico-militari appropriate” se l’Occidente dovesse continuare con la sua “posizione chiaramente aggressiva”.

Le osservazioni non erano destinate al pubblico americano del tutto, ha affermato Psaki, apparentemente sottintendendo che si trattava semplicemente di discorsi difficili per il consumo interno.

“Il presidente Putin ha il suo pubblico, non sono gli Stati Uniti o le persone che vivono qui, non credo per la maggior parte”, ha sostenuto la Psaki.

Gli avvertimenti sono stati prodotti dal presidente della Russia durante un incontro con i vertici del Paese martedì. Putin ha affermato di non considerare più l’Occidente come un partner affidabile, ribadendo il suo obiettivo di raggiungere garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti a lungo termine. Allo stesso tempo, ha avvertito che il Paese è in grado di fornire una risposta adeguata alle continue azioni ostili.

“Se i nostri colleghi occidentali continueranno con questa posizione chiaramente aggressiva, prenderemo adeguate misure tecnico-militari in risposta e reagiremo duramente ai passi ostili”, ha affermato Putin. “E voglio sottolineare che abbiamo il diritto di fare ciò che è necessario per garantire la sicurezza e la sovranità della Russia”.

Il segretario stampa della Casa Bianca ha anche ribadito la posizione secondo cui gli Stati Uniti e la NATO non rappresentano una minaccia per la Russia, accusando questa ancora una volta di “aggressione” contro l’Ucraina.

“La NATO è un’alleanza difensiva (sic!), non abbiamo intenti aggressivi con la Russia, né gli Stati Uniti, né i partner della NATO. E certamente l’aggressione che abbiamo visto al confine ucraino, la retorica bellicosa è arrivata da una parte”, ha affermato Psaki.

Nelle ultime settimane, i principali politici occidentali hanno ripetutamente affermato che Mosca stava cercando di invadere il paese vicino, usando il movimento delle truppe russe all’interno del territorio russo come “prova” della presunta preparazione per l’assalto. Mosca ha costantemente negato tali affermazioni, insistendo sul fatto che gli è permesso spostare la sua unità militare dove vuole all’interno dei confini della Russia.

Operazioni di “difesa” delle truppe NATO in Iraq

Treno civile bombardato dalla NATO a Belgrado nel 1999 (operazione “di difesa”)

Nota: La segretaria stampa della Casa Bianca ha tenuto a sottolineare che la NATO è una “alleanza difensiva”. Notare quindi che le operazioni di aggressione e di invasione di paesi come l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia, la Siria, la ex Jugoslavia, la Somalia, lo Yemen, furono realizzate “per difesa” da parte dei membri dell’alleanza. La nuova realtà descritta dai portavoce dell’Impero Anglo USA nella narrazione di un mondo immaginario dove l’Impero è sempre “dalla parte del bene”.

Fonte: RT News

Traduzione e nota: Luciano Lago