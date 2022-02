La carta vincente della Cina incoraggia Putin nella sua scommessa in Ucraina





La Russia non ha bisogno dell’aiuto della Cina per invadere l’Ucraina ma l’appoggio politico ed economico di Pechino ha rafforzato la posizione di Mosca

Di Alexey D MuravIev (*)

Le Olimpiadi invernali di Pechino saranno ricordate non solo per gli sforzi della Cina per impressionare il mondo tra le critiche al suo record in materia di diritti umani. I giochi si sono svolti anche sullo sfondo della più drammatica escalation delle tensioni strategiche tra Russia e Occidente dalla fine della Guerra Fredda.

In effetti, la grande situazione di stallo del potere sull’Ucraina e le continue speculazioni sull’eventuale invasione della Russia hanno spesso oscurato la celebrazione internazionale dello sport e dell’unità.

La fine dei giochi ha coinciso con un’escalation dei combattimenti nell’Ucraina orientale. Se la minaccia dell’uso della forza da parte della Russia contro l’Ucraina era più speculativa e spesso discutibile solo alcune settimane fa, il rischio di un vero conflitto ora è molto più alto.

Il presidente russo Vladimir Putin mostra più fiducia che mai nella risoluzione della crisi a favore del suo Paese. È probabile che la sua fiducia si basi sulle seguenti carte da giocare: l’economia ucraina vacillante, l’abilità militare della Russia e una nuova carta vincente, la Cina.

Incertezza economica

La Russia può essere grata agli Stati Uniti e all’Europa per la perfetta tempesta mediatica che hanno creato. I quattro mesi di ansiosa attesa di ciò che la Russia potrebbe fare dopo e le decisioni delle ambasciate occidentali di trasferirsi dalla capitale Kiev alla città occidentale di Lviv hanno avuto un effetto dannoso sull’economia ucraina .

In effetti, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha persino criticato l’amministrazione Biden per aver alimentato il panico per una guerra, dicendo che sta danneggiando l’economia del paese.

In aggiunta, la Russia sta rafforzando la sua pressione economica sull’Ucraina riducendo il valore del paese come stato di transito per le sue esportazioni di gas. Gli analisti affermano che i flussi di gas russo attraverso l’Ucraina sono scesi ai minimi storici a gennaio, il che significa meno entrate nelle tasse di transito per l’Ucraina.

La minaccia di un conflitto ha anche causato la caduta della valuta ucraina al minimo di quattro anni rispetto al dollaro e ha portato a una maggiore assicurazione per le esportazioni ucraine dai porti del Mar Nero, nonché per le compagnie aeree ucraine.

Un economista ucraino afferma che la crisi è già costata all’economia diversi miliardi di dollari solo nelle ultime settimane.

Onori Militari della Guardia cinesew a Putin

Muscoli militari

E nonostante Putin abbia acconsentito a colloqui più diplomatici , è chiaro che la Russia è ben lungi dal fare marcia indietro.

La Russia è pronta a continuare a usare il suo potere militare riformato e la minaccia di un conflitto nel suo gioco di trattativa con l’Occidente, nonostante i pericoli di un’effettiva guerra che scoppi e quanto possa essere devastante per l’economia russa .

Nei giorni scorsi, la Russia ha svolto le sue esercitazioni annuali di forze nucleari strategiche, chiamate Grom (o “Tuono”). La decisione di anticiparli dalla seconda metà del 2022 sembra essere un atto deliberato. L’obiettivo: ricordare ai leader occidentali lo status della Russia di superpotenza nucleare e i rischi associati all’affrontarla militarmente.

Allo stesso tempo, è stato annunciato che Russia e Bielorussia avrebbero continuato le loro attività di esercitazione congiunte oltre lo scorso fine settimana. La NATO stima che circa 30.000 soldati russi siano attualmente in Bielorussia.

Il Cremlino è fiducioso che dieci anni di riforme e massicce iniezioni di denaro abbiano trasformato l’esercito russo da una forza anziana e mal equipaggiata in uno degli eserciti più potenti del mondo . In aggiunta, i russi credono che né gli Stati Uniti né la NATO rischierebbero un conflitto aperto sull’Ucraina.

Quindi, continuando a mostrare i suoi muscoli militari in questo modo, Putin si aspetta che i leader occidentali alla fine faranno pressione sui funzionari di Kiev affinché si sottomettano a una risoluzione politica della crisi nell’Ucraina orientale alle condizioni della Russia.

La carta cinese

Forse la carta più potente nelle tasche posteriori di Putin è la Cina. Mentre la Russia e la Cina si sono avvicinate negli ultimi anni, un vertice tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping all’inizio delle Olimpiadi ha lanciato campanelli d’allarme nei paesi occidentali.

Alcuni funzionari statunitensi ed europei hanno persino affermato che potrebbe “equivalere a un riallineamento dell’ordine mondiale”.

In primo luogo, i due leader hanno firmato un accordo a lungo termine per spedire petrolio e gas russo in Cina per un valore di 117 miliardi di dollari. Questo accordo consente a Mosca di mitigare le possibili ricadute delle minacce statunitensi di fermare il gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia all’Europa in caso di invasione.

In secondo luogo, la dichiarazione congiunta ha formalizzato il sostegno politico della Cina alle strategie russe contro l’Occidente. È importante sottolineare che, per la prima volta , la Cina ha espresso sostegno all’opposizione della Russia all’espansione della NATO:

Le parti si oppongono a un ulteriore allargamento della NATO e invitano l’Alleanza Nord Atlantico ad abbandonare i suoi approcci ideologizzati di guerra fredda, a rispettare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di altri paesi.

Durante il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel fine settimana, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha rafforzato questo messaggio e ha sostenuto l’ accordo di Minsk, favorito dalla Russia, sulla soluzione politica delle regioni separatiste filo-russe dell’Ucraina orientale.

Sebbene la Russia non abbia bisogno dell’assistenza militare cinese per una potenziale invasione dell’Ucraina, il sostegno politico ed economico di Pechino è incoraggiante per Putin. In cambio, Pechino otterrà seri dividendi da Mosca.

In primo luogo, accettando di sostenere la Russia contro la NATO, Pechino ha ottenuto il riaffermato sostegno di Mosca a Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio. In effetti, la Cina potrebbe prendere in prestito l’approccio della Russia nei confronti dell’Ucraina come modello per fare pressione su Taiwan affinché si unisca, o per una vera e propria invasione dell’isola.

In secondo luogo, la Cina ora può fare affidamento sulla Russia nel suo gioco di equilibrio contro il nuovo patto di sicurezza AUKUS tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia.

Terzo, Xi potrebbe usare il suo rapporto cordiale con Putin nelle sue azioni di consolidamento di potere in patria . Entro la fine dell’anno, il Partito Comunista Cinese terrà il suo 20° congresso del partito, un momento di svolta per la leadership di Xi.

Putin è venerato in Cina come un leader forte, quindi rafforzare il suo sostegno potrebbe essere importante per Xi mentre cerca di assicurarsi un altro mandato al potere.

Per ora, il tempo è dalla parte di Putin: è un fattore strategico considerevole che l’Occidente non ha. E più profonda diventa l’animosità tra Russia, Cina e Occidente, più è probabile che Pechino e Mosca crescano.

*Alexey D Muraviev è Professore Associato di Sicurezza Nazionale e Studi Strategici, Università di Curtin

Fonte: The Conversation.com

Traduzione: Luciano Lago