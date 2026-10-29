La Carta eurasiatica: costruire un mondo multipolare

Aleksander Dugin analizza un’audace iniziativa eurasiatica che potrebbe ridefinire la sicurezza internazionale e mettere in discussione l’ordine mondiale dominato dall’Occidente.

Si tratta di un’iniziativa molto interessante. La Carta eurasiatica sulla diversità e la multipolarità nel XXI secolo (spesso abbreviata in Carta eurasiatica sulla multipolarità) è un’iniziativa promossa dalla Bielorussia e dalla Russia volta a sviluppare un quadro politico che sancisca i principi di cooperazione tra i paesi eurasiatici nel contesto di un mondo multipolare in evoluzione.

Breve storia e stato attuale

* L’idea è stata menzionata per la prima volta nell’ottobre 2023 in occasione della I Conferenza Internazionale sulla Sicurezza Eurasiatica a Minsk (un’iniziativa della parte bielorussa).

* Nel novembre 2024, a Brest, la Bielorussia e la Russia hanno adottato il documento “Visione congiunta della Carta eurasiatica sulla diversità e la multipolarità nel XXI secolo” (21 punti).

* Il 25 settembre 2026 è stato avviato ufficialmente il processo negoziale «a margine» dell’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La dichiarazione congiunta è stata firmata dai rappresentanti di Bielorussia, Russia, Vietnam, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Myanmar e Tagikistan. È stato istituito un gruppo di lavoro.

* Il primo ciclo di consultazioni è stato programmato a Minsk per novembre-dicembre 2026. La data prevista per il completamento del testo è l’autunno/fine del 2027 (con possibile adozione in occasione di un incontro dei capi di Stato, anche nell’ambito della Conferenza di Minsk sulla sicurezza eurasiatica).

Il documento ha carattere aperto: altri Stati eurasiatici interessati possono unirsi ai negoziati. Le decisioni vengono prese per consenso. Non si tratta di un accordo giuridicamente vincolante, bensì di un documento politico.

Idee e obiettivi principali

La Carta dovrebbe diventare la base per un’architettura di sicurezza pan-continentale, un partenariato economico, legami culturali e umanitari e un dialogo tra civiltà. I principi chiave riflessi nella «Visione comune» sono:

* Rispetto della diversità delle civiltà, delle culture, delle tradizioni, dei modelli di sviluppo e delle forme di governo.

* Il passaggio alla multipolarità come conseguenza naturale di tale diversità.

* L’impegno a favore del diritto internazionale (la Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza), dell’uguaglianza sovrana, della non ingerenza, dell’indivisibilità e della parità di sicurezza.

* Il ruolo dell’Eurasia come centro geografico e «fondamento materiale» del mondo multipolare emergente.

* Il contrasto alle interferenze esterne e all’imposizione di modelli estranei.

* Utilizzo dei meccanismi esistenti (EAEU, CSTO, CIS, SCO, ASEAN, SCO, ecc.) e sviluppo del “Grande Partenariato Eurasiatico”.

I funzionari russi e bielorussi sottolineano che l’iniziativa non è diretta contro la NATO né contro nessuno in particolare, ma mira al dialogo tra gli Stati del continente eurasiatico (sebbene la porta non sia formalmente chiusa ad altri partecipanti).

Alexander Dugin

Contesto attuale (a ottobre 2026) I negoziati sono appena iniziati. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha più volte definito il progetto come un documento quadro innovativo che dovrebbe creare una base politica, giuridica e concettuale per l’interazione nel campo della sicurezza pancontinentale. La prossima IV Conferenza sulla sicurezza eurasiatica a Minsk (3-4 novembre 2026) è considerata un’importante piattaforma per ulteriori discussioni.

I testi integrali della “Visione comune” (2024) e della dichiarazione sull’avvio dei negoziati (settembre 2026) sono pubblicati sui siti web dei Ministeri degli Affari Esteri della Bielorussia e della Russia.

Fonte: Geopolitica.ru

Traduzione: Luciano Lago