di Lorenzo Merlo

L’emozione attesa, la speranza accesa.

Così come la politica unica – quell’indiscernibile voce che arriva da destra e da sinistra, quell’indistinguibile prostrazione orientata, secondo la bicefala qibla occidentalista, un po’ a Bruxelles e un po’ a Washington, quell’indistinguibile progressismo al guinzaglio dell’addestratore privato, che ha svenduto, anzi regalato, la popolazione, la nazione e ogni sua sovranità, identità culturale inclusa, in cambio dell’apocalisse prossima ventura – con la sua scellerata cortomiranza ha ingravidato le moltitudini dei popoli europei al desiderio di un figlio che non abbia più niente a che vedere con la madre meretrice (essenza del progressismo), un figlio senza più le unghie colorate, il rossetto e il miglior sorriso nelle pubblicità del Vetril e del Dash, fermo nella distinzione naturale del mascolino e del femminino, in grado di opporsi allo sfascio delle tradizioni, in grado di esporsi e di provare, con le spalle al baratro, a fermare l’onda di pazzia che sta travolgendo tutto, allora, dicevo, così come la politica unica ha generato il desiderio popolare di una svolta a destra – tradizionalmente intesa – la canzoncina natalizia canticchiata da Vannacci (1) alla regista biondo-cotonata della commissione europea, ha ulteriormente sospinto quelle moltitudine esasperate a celebrare i prossimi successi politici della destra e del generale.

Anche quelli di Bella ciao, contrari alla guerra e alla rincorsa al precipizio, contrari alla politica scellerata internazionale e nazionale almeno per il tempo di un brivido si saranno sentiti finalmente rappresentati da qualcuno, avranno nuovamente avuto un punto di contatto con la speranza. Almeno per un momento saranno rimasti disorientati, increduli di sé stessi, in quanto incapaci di dargli del fascista, di ridicolizzare la sua piccola sceneggiata, di colpevolizzare uno che mai avrebbe potuto trovarsi al centro dell’aula parlamentare europea, se la politica si fosse occupata di noi.

Un’emozione lungo la schiena e fino nel cuore, punto in cui la ragione resta al passo, che li avrà spinti a vedere nella canzoncina cantata in faccia alla bionda spudorata, il bicchiere mezzo pieno. A quelli del mezzo vuoto o del vuoto intero resta lo spazio per denigrare l’esibizione dell’ufficiale a due stelle – “eh, mica canta bene” – e la voce per lo slogan autoreferenzialmente universalizzato, del dagli al “fascista!”

Oltre a quelli di Bella ciao con il brivido, ci sono naturalmente tutti gli altri, che quel bicchiere l’hanno visto colmo del tutto. Tutti gli altri, quelli non ideologicizzati, che non ne possono più. E non sono solo la feccia delle periferie, come i detentori progressisti della verità hanno chiamato i sostenitori di Vannacci e dei desiderosi di destra (non quella mercificata), ci sono anche tutte le altre categorie sociali, economiche, professionali, generazionali e culturali che si ritrovano riunite sotto l’egida del medesimo, gesto spontaneo delle mani nei capelli e sotto quella del medesimo sguardo incredulo, con una sola domanda in bocca: ma come è possibile fare ciò a cui si sta assistendo? Come siamo arrivati qui? (questa è facile, per la risposta vai ai progressisti). Come è possibile colpevolizzare Putin e sostenere che vuole arrivare a Lisbona? Come è possibile, non mettere fuori dall’umanità Netanyahu e sodali? Come è possibile fare una legge bavaglio sulla scia dell’olocausto über alles? Come far pagare l’energia il doppio e il triplo a tutti noi, gli stessi che pagano per la CO2 immessa nel mondo dall’industria del capitalismo? Come è possibile dare tutto alla guerra e niente allo stato sociale e non temere d’essere fucilati in piazza? I nodi del doloroso cilicio dei come sono molto numerosi. Non li elenco tutti solo perché non ho una mente contabile e non mi affido alla dimostrazione scientifica di alcunché, come del resto fanno tutti, anche quelli che credono di essere razionali e così più avveduti degli esasperati.

È per questa serie di argomenti e corrispondenti emozioni che la canzoncina del generale, porterà al basco amaranto il successo al festival della politica. Una canzoncina che, da tempo, altri mille politici avrebbero dovuto cantare alla cotonata e al resto del mondo.

Il comando dell’uomo solo è da evitare? Tendenzialmente sì, ma dipende da quali valori incarna, da quanto perdura la sua motivazione, da quanto riesce a tenere a bada la corruzione morale organica al sistema. Il futuro è da aspettare, ciò che rivelerà il prossimo presente non è da dare per contato, ma da monitorare, non più lascivamente però, come fatto negli ultimi decenni. Bisogna aspettare e lasciare il tempo di una prova a chi parla e fa in direzione contraria all’attuale. Il futuro può impersonare tutte le realtà che possiamo immaginare e, come constatiamo osservando il lungo presente esasperante, apre nelle persone la disponibilità al rischio dell’uomo solo al comando.

L’attuale presente, quando ancora non era con noi, nessuno di noi l’avrebbe immaginato, neppure sotto tortura. E c’è da temere che, anche quelli che – da Orwell ad Heidegger, da Spencer a Huxley e con loro diversi altri – ci erano riusciti spontaneamente, trovandoselo reificato nella realtà, nonostante lo avessero intellettualmente concepito non si capaciterebbero: la loro era una proiezione azzeccata, ma virtuale della realtà, quella che possiamo descrivere noi è una morsa fisica alla gola.

Il presente è talmente peggio dell’intero plausibile che, chiunque riesca a cambiarlo, alle moltitudini ormai spaesate a casa loro non può che andare bene. Se si tolgono i crocefissi dalle scuole, se si cancella la festa della mamma e del natale, se si evita di parlarne per evitare di offendere qualcuno, quella moltitudine si sente offesa da tutti gli scellerati e da tutti i progressisti che ci hanno portati sul ciglio dell’apocalisse, gli stessi che stanno facendo di Vannacci un eroe popolare.

L’uomo solo è facilmente eliminabile? Non gli lasceranno il tempo di fiatare? Certo e certamente lo sa anche lui, ma, al momento, non ne mostra paura, sente il supporto di chi non ne può più. I suoi migliori sorrisi non riguardano i Sofficini Findus, né i Due salti in padella, non sono prodotti del pensiero unico, sono rivolti a noi, sono di un pensiero indipendente e noi lo avvertiamo.

Fortunatamente ci sono anche altre canzoncine che qualcuno canta ad altri scellerati: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/15

Note

.1 https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/11/25/vannacci-jingle-bells-parlamento-europeo-notizie/8583439/