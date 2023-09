La candidata presidenziale argentina evita l’incontro con l’ambasciatore americano

Myriam Bregman, candidata di sinistra alla presidenza dell’Argentina, rifiuta di incontrare l’ambasciatore statunitense a Buenos Aires per “motivi politici”.

In una lettera inviata al diplomatico nordamericano Marc Stanley, che l’aveva invitata al dialogo per ampliare le relazioni bilaterali tra i due Paesi, Bregman, candidato del Fronte della Sinistra e dei Lavoratori – Unità (FIT-U), ha spiegato le ragioni per cui coloro che hanno rifiutato l’invito.

“ Siamo antimperialisti: mettiamo in discussione l’ingerenza politica ed economica che il vostro Paese esercita ed ha esercitato nella nostra regione, dove ha avuto numerosi interventi militari per rimuovere governi che non erano di suo gradimento”, ha sottolineato il rappresentante argentino .

L’attivista per i diritti umani ha aggiunto che non ritiene necessario che un candidato alla presidenza si rivolga alle sue proposte con rappresentanti diplomatici di altri paesi, poiché si tratta di una “posizione sovrana elementare”, una pratica che non viene praticata nemmeno negli Stati Uniti.

“ Non vediamo perché dovremmo agire diversamente. Soprattutto quando siamo una forza politica che mette in discussione l’ingerenza economica e politica del vostro Paese nel nostro ”, ha affermato Bregman nella lettera , pubblicata lunedì.

L’avvocato ha anche attaccato Washington per aver represso le lotte nel paese nordamericano contro la schiavitù e il razzismo, e ha accusato le sue autorità di essere complici dell’assassinio di leader di queste correnti, come Malcolm X e Martin Luther King Jr.

In questo modo, ha criticato gli Stati Uniti per aver esercitato un dominio egemonico su altri paesi attraverso il loro potere nelle organizzazioni finanziarie globali come il Fondo monetario internazionale (FMI).

In questo contesto, ha condannato il blocco disumano degli Stati Uniti contro Cuba da più di sessant’anni, l’occupazione del territorio cubano, precisamente a Guantánamo, da più di vent’anni, dove mantiene un orribile e infame centro di detenzione illegale.

Il candidato di sinistra ha anche denunciato l’opposizione degli Stati Uniti alla pretesa sovrana dell’Argentina sulle Isole Malvinas e il sostegno fornito al Regno Unito durante la guerra del 1982.

Il 22 ottobre in Argentina si terranno le elezioni generali per eleggere il presidente e il vicepresidente del Paese; al capo del Governo della Città Autonoma di Buenos Aires e ai governatori delle 21 province; i 130 occupanti dei seggi della Camera dei Deputati; i 24 senatori; e legislatori provinciali, sindaci e consiglieri comunali.

