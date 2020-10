La campagna anti-cinese dell’Occidente ha fallito in modo spettacolare

di Joseph Thomas

Anche se l’AFP ha cercato di descrivere un recente incontro delle Nazioni Unite sui diritti umani come una pietra miliare contro ciò che sostiene essere violazioni dei diritti umani da parte della Cina nella sua regione dello Xinjiang, il suo stesso articolo sottolinea quanto sia stato grande il fallimento e quanto grave sia stata in generale la diminuzione dell’influenza occidentale.

Il titolo dell’AFP diceva: “Quasi 40 nazioni chiedono alla Cina di rispettare i diritti umani degli uiguri”, e osserva che tra quelle “quasi 40” nazioni c’erano gli Stati Uniti, la maggior parte degli Stati membri dell’UE, della NATO, l’Australia e il Giappone e una manciata di altri stati clienti occidentali.

Afferma l’ AFP:

Gli Stati Uniti, il Giappone e molte nazioni dell’UE hanno aderito martedì a un appello esortando la Cina a rispettare i diritti umani delle minoranze uiguri, esprimendo anche preoccupazione per la situazione a Hong Kong.

“Chiediamo alla Cina di rispettare i diritti umani, in particolare i diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose ed etniche, soprattutto nello Xinjiang e in Tibet”, ha detto l’ambasciatore tedesco delle Nazioni Unite Christoph Heusgen, che ha guidato l’iniziativa durante un incontro sui diritti umani.

L’iniziativa, firmata da 39 nazioni, è stata contrarrestata da un’altra presentata dal Pakistan con una menzione di 55 nazioni e da quella presentata da Cuba approvata da 45 nazioni. Molti dei firmatari sono stati molto eloquenti riguardo al potere calante di Washington e del suo ordine internazionale guidato dall’Occidente.

Nonostante la campagna di propaganda anti-cinese sullo Xinjiang attuata dall’Occidente che si è concentrata sui presunti abusi della minoranza uigura dello Xinjiang, una etnia che è prevalentemente musulmana, nessuna nazione a maggioranza musulmana ha sostenuto l’iniziativa occidentale alle Nazioni Unite. In effetti, molte nazioni a maggioranza musulmana sono andate in aiuto della Cina. Ciò include lo stesso Pakistan, l’Iran e la Siria, ma anche l’Iraq occupato dagli Stati Uniti e persino il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

Persino le nazioni con controversie territoriali in corso con la Cina nel Mar Cinese Meridionale e una storia di tensioni, tra cui Vietnam e Filippine, hanno sostenuto la posizione di Pechino.

L’India, nonostante fosse un membro del progetto anti-cinese “Quad” di Washington, si è astenuta dal firmare alcuna delle due dichiarazioni, così come un gran numero di altre nazioni chiave che cercavano attentamente di riorientarsi mentre il potere globale si spostava da ovest a est. Questo include la Turchia, membro della NATO, che per molti decenni è stata una fedele servitrice dell’egemonia occidentale.

Perché nessuno è interessato alla crociata anti-cinese dell’Occidente?

Ci sono tre ragioni principali per cui la maggior parte del mondo non è interessata a questa campagna di propaganda anti-cinese guidata dagli Stati Uniti.

Innanzitutto e soprattutto, questa campagna di propaganda guidata dagli Stati Uniti si basa su accuse inventate.

Come molti altri hanno sottolineato per anni, compresi gli stessi media occidentali in un punto molto precoce, la Cina ha dovuto affrontare un vero problema di terrorismo nello Xinjiang. L’attuale campagna di propaganda condotta dagli Stati Uniti contro la Cina descrive le misure di sicurezza e le campagne di deradicalizzazione come “violazioni dei diritti umani”, omettendo del tutto di menzionare in primo luogo. la violenza che le ha rese necessarie

Peggio ancora ci sono le prove documentate che rivelano il fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati si trovano fra primi mandanti dietro gli sforzi per radicalizzare gli estremisti uiguri .

A parità di condizioni, le nazioni che non hanno investito o beneficiano della continua ossessione di Washington di circondare e contenere la Cina non hanno motivo di sostenere una campagna di propaganda costruita su accuse prefabbricate e derivanti dai fermenti separatisti sponsorizzati dagli Stati Uniti e dal terrorismo che ne deriva.

Infatti, sostenendo la campagna degli Stati Uniti contro la Cina, questi paesi sosterrebbero l’interferenza che un giorno potrebbe eventualmente essere rivolta contro di loro. L’elenco delle nazioni che gli Stati Uniti e i loro partner hanno già distrutto e destabilizzato con questi metodi, nel solo 21 ° secolo, è considerevolmente lungo e in continua crescita.

In secondo luogo, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali non hanno chiaramente la capacità di costringere le nazioni disinteressate a sostenere la loro campagna di propaganda anti-cinese in corso. Una mancanza di motivazione da parte delle nazioni del mondo ad aderire e una perdita di influenza che gli Stati Uniti attraversano per costringerli ad aderire ha portato la maggior parte delle nazioni a sostenere apertamente la Cina o ad evitare del tutto una posizione in merito.

Il terzo fattore è dovuto all’ascesa della Cina. Il suo marchio di relazioni internazionali si basa su legami economici e affari, piuttosto che sulla forza militare, interferenze politiche o altre strategie nel toolkit del “soft power” dell’Occidente.

L’ascesa della Cina significa anche l’ascesa di molte nazioni che fanno affari con Pechino. I progetti infrastrutturali guidati dalla Cina, gli investimenti, il turismo e il commercio in tutto il mondo stanno stimolando le economie delle nazioni disposte a lavorare con la Cina in modalità con cui l’Occidente non è semplicemente in grado di competere.

Per lavorare con la Cina, queste nazioni devono orientarsi intorno alla crescente ostilità di Washington verso la Cina e tutti i modi in cui si manifesta, con questo gruppo imitatore guidato dal “rappresentante tedesco” all’ONU come ultimo esempio.

Il fallimento rivelatosi al “culmine” della propaganda sullo Xinjiang significa un fallimento totale per la propaganda statunitense e occidentale.

Quest’ultima mossa all’ONU arriva forse al “culmine” della campagna di propaganda anti-cinese di Washington nello Xinjiang.

Con questa mossa che dimostra quanto poco il resto del mondo sia interessato ad essa e con le molte bugie ora scoperte su cui è costruita la campagna stessa, col passare del tempo perderà più slancio. Con la Cina che va avanti con la reintegrazione di Hong Kong con la terraferma dopo aver represso i disordini finanziati dagli Stati Uniti e allo stesso modo rimpiazzando gli agitatori sostenuti dagli Stati Uniti in luoghi come il Tibet con il progresso economico, gli Stati Uniti devono inventare nuove storie per attaccare la Cina.

Ma se il mondo non è interessato alle bugie degli Stati Uniti riguardo a “milioni” di uiguri detenuti e maltrattati nella regione cinese dello Xinjiang, conoscendo pienamente cosa stanno facendo gli Stati Uniti e perché, ci sono poche possibilità che le bugie appena inventate abbiano più fascino o trazione il futuro prossimo.

Forze cinesi

Finché la Cina rimarrà impegnata nella sua attuale strategia di portare la crescita economica e la stabilità politica nel mondo in contrasto con la belligeranza e la coercizione dell’America, escludendo ogni beneficio percepibile per i potenziali partner, questa tendenza della credibilità occidentale sarà sempre più vacillante assieme al suo declino della sua potenza politica, economica e persino militare.

Solo quando gli Stati Uniti ei loro restanti partner saranno disposti a riorientarsi verso quello in cui il mondo si sta effettivamente trasformando, piuttosto che come desiderano che il mondo sia, inizieranno (come tutti gli altri) a godere appieno la sovranità e il progresso economico, sostenuti da un più equo equilibrio di potere, soppiantano la costante e distruttiva ricerca dell’egemonia globale da parte dell’Occidente (a trazione anglo USA).

*Joseph Thomas è redattore capo della rivista di geopolitica thailandese The New Atlas e collaboratore della rivista online ” New Eastern Outlook (fonte)

Traduzione: Luciano Lago