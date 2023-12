La Camera dei Rappresentanti americana approva la formalizzazione dell’indagine di impeachment su Joe Biden

Mercoledì la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 221 voti favorevoli e 212 contrari una risoluzione che formalizza un’indagine di impeachment contro il presidente Joe Biden.

La scorsa settimana la repubblicana Kelly Armstrong ha presentato la risoluzione che mira a formalizzare l’indagine per destituire il presidente. Il documento chiede ai comitati Giustizia, Supervisione e Ways and Means di determinare “se ci sono motivi sufficienti” per mettere sotto accusa Biden, sul quale stanno indagando per aver presumibilmente beneficiato delle attività commerciali estere di suo figlio .

Secondo i deputati repubblicani che hanno guidato l’iniziativa, questa decisione darà loro maggiori poteri per raccogliere prove che possano dimostrare la presunta partecipazione dell’inquilino della Casa Bianca a casi di corruzione e concussione mentre era vicepresidente, durante il mandato Barack Obama (2009).-2017).

“Ora che la nostra inchiesta sull’impeachment è ufficialmente autorizzata dalla Camera, possiamo coinvolgere testimoni rilevanti che si sono rifiutati di comparire e raccogliere ulteriori documenti che non sono stati presentati”, ha detto il deputato repubblicano Russell Fry sul suo account X.

Biden con figlio Hunter

Dopo i risultati della votazione, Biden ha accusato i repubblicani della Camera di “perdere tempo con una trovata politica infondata”. Ha anche screditato le accuse contro di lui: “invece di fare qualcosa per contribuire a migliorare la vita degli americani, si concentrano sull’attaccarmi con bugie”.

Finora i promotori dell’indagine non hanno fornito prove dirette di atti illeciti commessi da Biden. D’altra parte, se la Camera alla fine voterà a favore dell’impeachment del presidente, è improbabile che questa risoluzione passi al Senato, controllato dai democratici.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago