La caduta ipersonica del prestigio degli Stati Uniti





di Vladimir Platov (*)

Anche sullo sfondo dei recenti eventi, gli Stati Uniti si rifiutano ostinatamente di riconoscere che la “credibilità americana” nel mondo sta cadendo a pezzi. Non è solo una questione di credibilità politica o del crollo di 20 anni di intervento militare americano in Afghanistan. Questa caduta non è iniziata con Biden o Trump, ma con l’errata percezione da parte dell’attuale establishment politico e militare degli Stati Uniti della loro presunta eccezionalità e dominio nel mondo e della loro totale corruzione.

Nonostante la politica perseguita dalle attuali autorità statunitensi di esercitare pressioni e spingere le proprie armi nei mercati esteri, da tempo non sono in grado di competere in molti settori, in particolare con le armi russe. I militari americani che hanno attraversato conflitti armati in Vietnam e in altri paesi hanno ripetutamente sottolineato su “The Atlantic” e altre riviste militari specializzate gli indiscutibili vantaggi del leggendario fucile d’assalto sovietico AK-47 rispetto al fucile M-16, che è il più popolare fra gli esperti militari degli Stati Uniti . Oggi, anche molti media americani sottolineano già che le armi americane non possono proteggere i soldati americani “dalle macchinazioni del nemico”.

E qui, varrebbe la pena ricordare i problemi con la US Navy, il crollo della flotta sottomarina. O più nuove carenze rivelate ogni giorno che passa del caccia di quinta generazione F-35, ampiamente pubblicizzato dal Pentagono, che, nonostante i miliardi di dollari dei contribuenti statunitensi già investiti in esso, non può ancora garantire il livello di capacità dichiarato, avendo trasformato la sua fornitura in una “truffa americana”.

Missili ipersonici russi

Per tutto il tempo da quando la Russia ha dichiarato di possedere il missile ipersonico Zircon, anche se i suoi test sono stati annunciati da Mosca in anticipo e condotti regolarmente, i sistemi di difesa missilistica/antimissile degli Stati Uniti e della NATO non sono mai stati in grado di rilevarne il lancio e ulteriormente captarne il volo. Secondo le conclusioni degli esperti militari, lo Space-Based Infrared System (SBIRS) è solo in grado di fornire informazioni su un “fuoco del buco!” di base. Le moderne tecnologie non sono in grado di intercettare un simile obiettivo.

A questo proposito, i comandanti militari della NATO e degli Stati Uniti temono seriamente che le loro difese aeree/antimissilistiche sarebbero inutili in caso di un possibile conflitto militare. Tuttavia, va sottolineato che la politica russa di deterrenza nucleare e armi nucleari non prevede un primo attacco in territorio nemico. Le condizioni per l’uso delle armi nucleari da parte della Russia sono chiare e richiedono solo un contrattacco di rappresaglia.

Per quanto riguarda le armi ipersoniche a corto raggio, ad esempio, il Kinzhal ha una gittata di circa 2.000 chilometri. Questo non è un raggio strategico ma un raggio operativo-tattico. Ma neanche il sistema satellitare SBIRS può rilevarlo.

Pertanto, le armi ipersoniche russe stanno causando grande ansia tra gli strateghi statunitensi. In questo senso, le parole di Glen VanHerck, un generale dell’aeronautica degli Stati Uniti, secondo cui le armi ipersoniche della Russia sfidano i sistemi di allarme rapido del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sono abbastanza logiche. Dopotutto, se il bersaglio manovra a velocità ipersoniche, c’è un problema insolubile per l’intercettazione. A tali velocità, il missile intercettore deve avere più energia del bersaglio ipersonico, e il sovraccarico, in questo caso, sarà tale che nessun materiale e nessun missile potrà resistergli.

Mig 31 dotato di missile ipersonico Kinzhal

Per quanto riguarda le armi ipersoniche statunitensi, un altro test del missile ipersonico AGM-183A nell’ambito del programma ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) è fallito, ha riferito il portale specializzato The War Zone citando un funzionario dell’aeronautica americana. Alla fine di luglio, è emerso che l’aeronautica statunitense aveva già fallito due volte nel testare il prototipo di missile ipersonico AGM-183A, che, secondo Washington, sarebbe stato in grado di raggiungere Mosca e raggiungere velocità superiori a 15.000 miglia orarie (cinque volte la velocità del suono, sebbene il missile da crociera ipersonico russo Zircon voli già a una velocità otto volte superiore a quella del suono!). Tuttavia, i tentativi di gonfiare le lunghe difese missilistiche statunitensi e le minacce secondo cui Washington, se necessario, invierà in Europa missili ipersonici a medio e corto raggio (che, va detto, gli USA non hanno) per dissuadere la Russia, continuano incessantemente.

Allo stesso tempo, il presidente Vladimir Putin ha più volte proposto a Washington prenda ulteriori misure per ridurre l’escalation della situazione in Europa. Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato le bozze di trattati della Russia con la NATO e gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza, che purtroppo non sono ancora accettate per l’esame a Washington e Bruxelles.

Invece, il Pentagono sta cercando di intimidire il mondo con le sue nuove armi efficaci promuovendo attivamente, attraverso media controllati, il test della Marina degli Stati Uniti di un laser da combattimento LWSD (Laser Weapon System Demonstrator) che ha distrutto un bersaglio galleggiante nel Golfo di Aden in nell’Oceano Indiano il 14 dicembre. Il laser LWSD è progettato per contrastare gli UAV e le barche cariche di esplosivo pilotate a distanza comunemente usate dagli insorti Houthi nel Mar Rosso. Le autorità statunitensi ritengono che la tecnologia potrebbe essere un “punto di svolta” nei conflitti futuri, anche in caso di una grande guerra con la Cina, riporta il Daily Telegraph.

Allo stesso tempo, il Pentagono omette deliberatamente il fatto che i sistemi di guida del laser da combattimento testato negli Stati Uniti possono essere soppressi usando la guerra elettronica senza molti problemi. La loro efficacia cade nella nebbia e nella foschia. Ecco perché ancora oggi si possono leggere ovunque le conclusioni di alcuni esperti che lo scopo primario delle “nuove armi del Pentagono” è solo un altro travaso e appropriazione del denaro dei contribuenti, che ha già rovinato lo sviluppo del lavoro di ricerca di Specialisti americani di armamenti su armi ipersoniche.

In queste circostanze, tutto ciò che Washington deve fare oggi è fare affidamento sull’uso da parte degli Stati Uniti dell'”arma miracolosa” della Cina che ha usato per spaventare l’uomo comune americano durante l’era della Guerra Fredda: una fionda gigante, che presumibilmente potrebbe essere tirata da milioni di soldati cinesi. E il Pentagono sta già facendo dei progressi in tal senso con l’adozione, in particolare, dello Strategic Long-Range Cannon (SLRC) da parte dell’esercito americano, che, presumibilmente, al posto delle inesistenti iper-armi, sarà in grado di per “bombardare Mosca” come in quella vecchia storia spaventosa su una fionda.

* Vladimir Platov, esperto di Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago