La bomba “europea”.

di Marc Labelle

Da quando la bomba atomica o nucleare è stata detenuta da potenze su fronti opposti (1949), ha avuto lo status esclusivo di deterrenza , perché il suo utilizzo implicherebbe la distruzione reciprocamente assicurata. In linea di principio, questa deterrenza mira a proteggere il territorio nazionale.

Tuttavia, il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente affermato che la deterrenza nucleare della Francia si estende all’Europa . Inoltre, l’Ucraina, un paese neonazista e mafioso che non è membro dell’Unione Europea o dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, rientra comunque nella concezione macroniana dell’Europa.

Si noti inoltre che l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico prevede che un attacco armato contro un membro indurrà gli altri paesi della NATO ad adottare individualmente le misure ritenute necessarie per venire in suo aiuto. Il guerrafondaio Macron sta quindi attualmente cercando di provocare un effetto a catena tra un buon numero di questi paesi, in particolare i paesi europei.

Da solo, l’espansionista Macron attribuisce così alla bomba nucleare un nuovo status, sia continentale che offensivo .

L’ arroganza che spinge l’oligarchia globalista allergica ai confini nazionali (vedi il mio articolo “ La bomba umanocida ”) ha trovato il suo acrobata più pericoloso. Questo psicopatico rappresenta un serio pericolo per la sopravvivenza dell’umanità.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson