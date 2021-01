La BIG Pharma Miete altre vittime

da Redazione

In Norvegia, sono stati segnalati 23 decessi a seguito della vaccinazione contro Covid-19, su un numero di solo 25.000 vaccinati.

La Norvegia segnala 23 decessi post-vaccino. Dopo aver esaminato 13 di loro, la Norvegia ha indicato che “gli effetti collaterali dei vaccini a base di mRNA potrebbero aver provocato la morte”.

Il punto comune era che erano anziani (+80 anni) e fragili. “I rapporti potrebbero indicare che gli effetti collaterali comuni dei vaccini a mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver provocato la morte di alcuni pazienti fragili”, afferma l’ufficiale medico capo Sigurd Hortemo della Norwegian Medicines Agency.

Di conseguenza, l’Istituto nazionale di sanità pubblica e l’Agenzia norvegese per i medicinali hanno modificato la guida alla vaccinazione corona con nuove linee guida per questo gruppo.

Si noti che l’agenzia segnala anche “quattro casi di reazioni allergiche gravi” senza specificare i sintomi avvertiti.

Sei reazioni avverse gravi con esito favorevole sono state osservate in Francia con il vaccino Comirnaty di Pfizer / BioNTech durante questa terza settimana di vaccinazione: quattro casi di reazioni allergiche e due casi di tachicardia.

Il leader della rivoluzione islamica, l’ayatollah Khamenei, è stato il primo leader al mondo a denunciare il complotto con la scusa di una sordida campagna di vaccinazioni oltre alla guerra biologica che ha già causato centinaia di vittime di migliaia di persone in tutto il mondo.

La piattaforma Twitter ha censurato un messaggio pubblicato dal leader della rivoluzione islamica, l’ayatollah Khamenei, che vieta l’importazione del vaccino Pfizer per mancanza di fiducia nei vaccini occidentali.

Inoltre, per il leader della rivoluzione islamica, “neanche i vaccini francesi sono affidabili”, visto il caso di sangue contaminato dal virus HIV che la Francia ha esportato negli anni ’90 in Iran. . “Data la nostra esperienza con il sangue francese contaminato dall’HIV, neanche i vaccini francesi sono affidabili”.

Francia rifiuto di vaccinarsi

L’Iran ha bandito i vaccini Pfizer / BioNTech, Moderna e AstraZeneca / Oxford che sono stati lanciati o stanno per essere lanciati in Europa e negli Stati Uniti, vaccini che secondo molti esperti hanno causato più morti in Europa e negli Stati Uniti.

L’Iran ha appena testato il suo vaccino Covidiran nella sua seconda fase su volontari ei risultati sono buoni.

fonte: https://parstoday.com/fr/new

Traduzione: Gerard Trousson