La Bielorussia non è ancora stata sottoposta al lavaggio del cervello dalla propaganda mondialista

da Redazione

In Bielorussia 52.000 cristiani firmano una petizione per vietare la difesa della LGBT e la propaganda omosessuale.

I credenti in Bielorussia chiedono al loro presidente di adottare una legge che vieti la promozione e la dimostrazione pubblica dell’omosessualità e di altre perversioni sessuali ai minori.

Una raccolta di firme con un appello al presidente Alexander Lukashenko è stata avviata dalla fondazione di beneficenza “Open Hearts” con il sostegno della Chiesa bielorussa ortodossa e della Chiesa cattolica della Bielorussia. 52.600 firme sono state raccolte dallo scorso autunno, che presto saranno trasferite all’amministrazione presidenziale, hanno riferito i promotori della raccolta lunedì ai giornalisti, riferisce Interfax .

“Le oltre 52.000 firme provenienti da tutte le regioni della Bielorussia risultanti da questa iniziativa ci consentono di parlare della scala unica dell’espressione della volontà della gente su questo tema”, ha detto Vladislav Volokhovich, capo di Open Hearts.

I rappresentanti di Open Hearts hanno sottolineato che non solo cercano misure proibitive, ma chiedono anche la creazione di un programma nazionale extra-dipartimentale per aiutare a preservare i valori tradizionali e identitari, “cosa che è una garanzia per l’esistenza della Bielorussia come nazione unica e sovrana. ”

“Non ci opponiamo a nessuno. Stiamo proteggendo i nostri figli e segnando linee rosse che non possono essere attraversate “, ha spiegato Volokhovich, sottolineando che questa non è un’iniziativa per mettere fuorilegge l’omosessualità, ma solo per proteggere i bambini dalla corruzione.

Ha anche sottolineato che le firme sono state raccolte nelle chiese ortodosse e cattoliche e anche da cittadini preoccupati per strada. “Dalla raccolta delle firme, è diventato chiaro che la maggior parte dei bielorussi condividono questa iniziativa”, ha commentato il responsabile della beneficenza.

L’arciprete Andrew Lemeshonok, il padre spirituale del Convento di Santa Elisabetta a Minsk, ha spiegato che le tendenze malsane e patologiche sono apparse nell’uomo a seguito della caduta morale di questa epoca e non possono in alcun modo essere considerate la norma. Ha anche spiegato che ha avuto esperienza con persone con un orientamento non tradizionale che sono state in grado di tornare alla vita normale e iniziare famiglie normali.

“Il compito della Chiesa è così aiutare le persone a non perdersi e non finire in un vicolo cieco dove non c’è futuro”, così ha detto padre Andrew.

Da parte sua, l’arcivescovo Tadeusz Kondrusevich, della Chiesa cattolica bielorussa, ha sottolineato che tutte le persone di qualsiasi orientamento devono essere trattate con rispetto e amore, ma che il peccato rimane il problema.

È stata quindi pubblicata una risposta alla conferenza stampa in cui rappresentanti della comunità LGBT chiedono la fine delle “mura” che dividono le persone.

“Ci viene detto:” I bielorussi condividono la nostra iniziativa “. Siamo anche bielorussi, paghiamo le tasse, studiamo e lavoriamo in questo paese. Siamo figlie e figli, vicini e colleghi ”, si legge nella risposta.

“Ci viene detto che le firme provengono da ortodossi e cattolici. Siamo anche credenti. Andiamo in chiesa. Smettiamo di fingere che i parrocchiani LGBT non esistano ”, continua, chiedendo al governo di adottare una legge antidiscriminazione che protegga i diritti di tutti i cittadini senza eccezioni.

Nel 2013 , la Russia ha approvato un emendamento alla legge sulla protezione dell’infanzia del paese contro la “propaganda dei rapporti sessuali non tradizionali con i minori”.



Nota: La normativa russa mette al primo posto la protezione della famiglia tradizionale, costoituita da uomo e donna e dai figli. In tale normativa viene proibita l’ostentazione e la propaganda della omosessualità, così come viene da sempre proibita la pedofilia, l’utero in affitto, l’eugenetica e tutte le forme di degenerazione che sono diffuse in molti paesi occidentali.

https://russia-insider.com/en/belarus-not-yet-brainwashed-jewish-propaganda-52000-christians-sign-petition-ban-advocacy-lgbt

Fonte: Fort Russ

Traduzione e nota: Sergei Leonov